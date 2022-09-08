УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13619 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
3 356 29
Зеленський (17456) ЗСУ (5717)

Було визначено актуальні потреби війська, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Під час засідання учасники розглянули активні дії сил оборони щодо звільнення територій України, що тимчасово окуповані Російською Федерацією, а також визначили подальші оперативні завдання.

Також було проаналізовано стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів і визначено актуальні потреби війська.

Участь у зустрічі взяли міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Литвинов і командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Ги ..ги це після того як зелені виродки приняли законзабрати гроші від ЗСУ та направити іх на велике крадівництво
показати весь коментар
08.09.2022 20:47
+16
/
показати весь коментар
08.09.2022 20:49
+16
Cкоро десь так!
показати весь коментар
08.09.2022 20:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви гандони зелені! А ви не пробували менше красти отого що на ЗСУ іде!!!!Армія завдяки волонтерам тримається!!!Коли ви вже падли зелені нажретеся?!!!!
показати весь коментар
08.09.2022 20:39 Відповісти
Як можна керувати ставкою навіть без маленької воєнної освіти.
показати весь коментар
08.09.2022 20:41 Відповісти
Президент керує ставкою і він може і не мати воєнною освіти
показати весь коментар
08.09.2022 21:41 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2022 03:16 Відповісти
ЕрмакА уволили ?
показати весь коментар
08.09.2022 20:41 Відповісти
Cкоро десь так!
показати весь коментар
08.09.2022 20:51 Відповісти
розстріляти крису разом з оманським
показати весь коментар
08.09.2022 21:23 Відповісти
З слова Ставка тільки сміх. Ви там за основу беріть роботу Залужний-Забродський, виносьте на Раду,а ЗСУ розбереться з визволенням України
показати весь коментар
08.09.2022 20:43 Відповісти
тобі не набридло кожен раз, як бачиш слово "Ставка" писати якусь діч?
показати весь коментар
08.09.2022 21:45 Відповісти
Пеньок дерьмака,щоб керувати Ставкою потрібно хоть щось знати,окрім рояль
показати весь коментар
08.09.2022 22:13 Відповісти
Дура тупа, почитай хоча б закони України для початку, де чітко є визначення, що таке ставка верховного головнокомандувача, ти ж 3 місяця до того про Сталіна виписувала, абізяна
показати весь коментар
08.09.2022 23:23 Відповісти
Ги ..ги це після того як зелені виродки приняли законзабрати гроші від ЗСУ та направити іх на велике крадівництво
показати весь коментар
08.09.2022 20:47 Відповісти
/
показати весь коментар
08.09.2022 20:49 Відповісти
Було визначено актуальні потреби війська
Что опять асфальт? И асфальт надо закупать у ***** и пюрешки?
голосовавшие за Zебила никогда не признаются что они zебилы?
показати весь коментар
08.09.2022 21:29 Відповісти
Зе і Дєрмак рулюють Україною
показати весь коментар
08.09.2022 21:48 Відповісти
Якщо був присутнім зам. завхоза, то чому би прибиральницю туди не запросити???
показати весь коментар
08.09.2022 21:50 Відповісти
..."затям бидло" - це найбільш дотепно із всього твого "потоку свідомості!) Апофеоз!
показати весь коментар
08.09.2022 22:36 Відповісти
раб а раб як воно лизати сраку зпраднику га раб як допроги биджло так бидло? бачу адмінка у нас теж сьогодні любить бидло тому ти в фаворі
показати весь коментар
09.09.2022 01:24 Відповісти
Та яка реакція.підлизав добре.Мені сподобалось за гілки.
показати весь коментар
08.09.2022 23:11 Відповісти
зе розважається і заважає працювати
показати весь коментар
09.09.2022 10:22 Відповісти
 
 