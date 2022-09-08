РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17212 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине
2 651 17
Зеленский (16555) США (23194) Блинкен (749)

Зеленский и Блинкен обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський,блінкен

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Владимир Зеленский и Энтони Блинкен обсудили перспективы наращивания оборонной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Было отмечено важность официального запуска программы ленд-лиза", – говорится в сообщении.

Зеленский также отметил важность выработки эффективных гарантий безопасности для Украины. По его словам, стабильность в Европе невозможна без подобных гарантий.

Стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Украинский президент констатировал конструктивную позицию США и лично Блинкена по демилитаризации ЗАЭС. Он отметил важность использования всех имеющихся механизмов для того, чтобы обеспечить реализацию этой цели.

Во время встречи отмечалось важность усиления международного давления на Россию за преступления, совершенные ею в Украине. В частности, максимальное ограничение оформления виз россиянам в страны демократического мира, в том числе США. При этом Зеленский отметил, что России должен быть предоставлен "почетный" статус государства-спонсора терроризма. "Все мы видели информацию о переданном нам агрессором теле британского волонтера Пола Ури. И ужасные кадры, свидетельствующие о пытках. Это очередное доказательство того, что мы имеем дело с государством-террористом", – заявил президент Украины.

Смотрите также: Госсекретарь США Блинкен прилетел в Киев. ФОТО

Отдельно обсуждалось продвижение реформ в Украине и важность их продолжения. Также президент Украины выразил надежду на продолжение эффективного взаимодействия в рамках МВФ и Всемирного банка и на то, что США будут играть ведущую роль в реализации Fast Recovery Plan (План быстрого восстановления Украины).

Зеленский поблагодарил американскую сторону за объявленное 24 августа президентом США решение оказать Украине грантовую поддержку в размере 6 млрд дол. и одобренный сегодня на встрече в Рамштайне новый пакет оборонной помощи Украине в объеме 675 млн дол. США. Он также отметил, что американское оружие оказывает положительное влияние на ситуацию на фронтах. "ВСУ особо уважают реактивные системы залпового огня "Хаймарс", – цитирует президента пресс-служба.

В ходе встречи Зеленский вручил Блинкену орден Ярослава Мудрого ІІ степени "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Читайте также: Путин отчаянно пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают, - Госдеп США
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
08.09.2022 20:26
+10
Другий чарівний пендель для Зе після нещодавного візиту Борі Джонсонюка? Треба б частіше, бо як показує нещодавне минуле, дії пендаля вистачає не на довго, на жаль
показать весь комментарий
08.09.2022 20:26
+7
Добре, що без ФСБшного завгоспа.
показать весь комментарий
08.09.2022 20:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.09.2022 20:26 Ответить
Другий чарівний пендель для Зе після нещодавного візиту Борі Джонсонюка? Треба б частіше, бо як показує нещодавне минуле, дії пендаля вистачає не на довго, на жаль
показать весь комментарий
08.09.2022 20:26 Ответить
Поки не знищено дерьмака толку не буд
показать весь комментарий
08.09.2022 20:50 Ответить
8 сентября 1999 года в 23 часа 59 минут 58 секунд произошел взрыв в жилом доме на улице Гурьянова в Москве.

Началась эпоха Путина..
показать весь комментарий
08.09.2022 20:27 Ответить
Добре, що без ФСБшного завгоспа.
показать весь комментарий
08.09.2022 20:31 Ответить
купіть вже зечмоні костюм..сором же..
показать весь комментарий
08.09.2022 20:33 Ответить
Друзі , весь час над головою літали транспортники , але сьогодні перший раз побачив щось реально потужне , такого не було ніколи! не скажу де але повірте почали везти щось потрібне в більшій кількості ! Дякуємо
показать весь комментарий
08.09.2022 20:41 Ответить
Так так але при цьому зелена зграя забирає гроші у ЗСУ для великого крадівництва
показать весь комментарий
08.09.2022 20:49 Ответить
Сподіваюсь, що призвище Дермака в черговий раз прозвучало у ході перемовин?

Причому цього разу вже з металом у голосі?
показать весь комментарий
08.09.2022 20:54 Ответить
не пора ли начинать отстреливать фсбшных ермаков
показать весь комментарий
08.09.2022 21:01 Ответить
Уже "на часи" избавляться от Ермака и многих "радникив" Зеленского. А ему повзрослеть и перестать играть героя. Если он не в состоянии это сделать значит пора уходить. Надоело слушать это гундосое вороватое брехло.
показать весь комментарий
08.09.2022 21:30 Ответить
Срака у ЗЄ не болить після цього "обговорення"?

Бо після мутняків з НАБУ та розкзадання ЗЄрмаками гуманітарки повинна дуже сильно боліти.

І це ще, не враховуючи подстави Госдлепа з тим, що ЗЄ спочатку попросив Байдена по телефону не оголошувати Роісю країною-терористом, а потім Кулєбяка заявила, що Україна буде боротися за таке оголошення.
показать весь комментарий
08.09.2022 22:03 Ответить
Москва должна потерять все свои колонии!!!
показать весь комментарий
08.09.2022 23:42 Ответить
О приезде Блинкена на болотах ни слова.

"Новый мировой порядок.
По правую руку от Владимира Путина на форуме сидел генерал Мин Аун Хлайн - председатель Государственного административного совета Мьянмы и командующий ее Вооруженными силами. Почетный гость ВЭФ, глава государства - разве его место рядом с президентом России не абсолютно естественно? Но не все так просто".
показать весь комментарий
09.09.2022 00:31 Ответить
навіть в пса патрона є світлина з держсекратарем а у дєрмака немає.
показать весь комментарий
09.09.2022 10:21 Ответить
Зніміть з нього вже цю форму. Вже набридло.
показать весь комментарий
09.09.2022 15:02 Ответить
 
 