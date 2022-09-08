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Зеленський (17456) США (14478) Блінкен (941)

Зеленський і Блінкен обговорили подальшу підтримку України з боку США

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський,блінкен

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен обговорили перспективи нарощування оборонної підтримки України з боку Сполучених Штатів. Було наголошено на важливості офіційного запуску програми ленд-лізу", – йдеться у повідомленні.

Зеленський також наголосив на важливості вироблення ефективних гарантій безпеки для України. За його словами, стабільність у Європі неможлива без подібних гарантій.

Сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Український президент констатував конструктивну позицію США та особисто Блінкена щодо демілітаризації ЗАЕС. Він наголосив на важливості використання усіх наявних механізмів для того, щоб забезпечити реалізацію цієї мети.

Під час зустрічі наголошувалося на важливості посилення міжнародного тиску на Росію за злочини, вчинені нею в Україні. Зокрема, максимальне обмеження оформлення віз росіянам до країн демократичного світу, зокрема США. При цьому Зеленський зазначив, що Росії має бути надано "почесний" статус держави – спонсора тероризму. "Усі ми бачили інформацію про передане нам агресором тіло британського волонтера Пола Урі. І жахливі кадри, що свідчать про катування. Це черговий доказ того, що ми маємо справу з державою-терористом", – заявив президент України.

Також читайте: Блінкен оголосив про виділення Україні та країнам Європи додаткової військової допомоги на $2,2 млрд

Окремо було обговорено просування реформ в Україні та важливість їхнього продовження. Також президентом України була висловлена надія на продовження ефективної взаємодії в рамках МВФ та Світового банку та на те, що США відіграватимуть провідну роль у реалізації Fast Recovery Plan (План швидкого відновлення України).

Зеленський подякував американській стороні за оголошене 24 серпня президентом США рішення надати Україні грантову підтримку у розмірі 6 млрд дол. та за схвалений сьогодні на зустрічі в Рамштайні новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 675 млн дол. США. Він також зазначив, що американська зброя позитивно впливає на ситуацію на фронтах. "ЗСУ особливо поважають реактивні системи залпового вогню "Хаймарс"", - цитує президента пресслужба.

Під час зустрічі Зеленський вручив Блінкену орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
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08.09.2022 20:26
+10
Другий чарівний пендель для Зе після нещодавного візиту Борі Джонсонюка? Треба б частіше, бо як показує нещодавне минуле, дії пендаля вистачає не на довго, на жаль
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08.09.2022 20:26
+7
Добре, що без ФСБшного завгоспа.
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08.09.2022 20:31
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08.09.2022 20:26 Відповісти
Другий чарівний пендель для Зе після нещодавного візиту Борі Джонсонюка? Треба б частіше, бо як показує нещодавне минуле, дії пендаля вистачає не на довго, на жаль
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08.09.2022 20:26 Відповісти
Поки не знищено дерьмака толку не буд
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08.09.2022 20:50 Відповісти
8 сентября 1999 года в 23 часа 59 минут 58 секунд произошел взрыв в жилом доме на улице Гурьянова в Москве.

Началась эпоха Путина..
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08.09.2022 20:27 Відповісти
Добре, що без ФСБшного завгоспа.
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08.09.2022 20:31 Відповісти
купіть вже зечмоні костюм..сором же..
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08.09.2022 20:33 Відповісти
Друзі , весь час над головою літали транспортники , але сьогодні перший раз побачив щось реально потужне , такого не було ніколи! не скажу де але повірте почали везти щось потрібне в більшій кількості ! Дякуємо
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08.09.2022 20:41 Відповісти
Так так але при цьому зелена зграя забирає гроші у ЗСУ для великого крадівництва
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08.09.2022 20:49 Відповісти
Сподіваюсь, що призвище Дермака в черговий раз прозвучало у ході перемовин?

Причому цього разу вже з металом у голосі?
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08.09.2022 20:54 Відповісти
не пора ли начинать отстреливать фсбшных ермаков
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08.09.2022 21:01 Відповісти
Уже "на часи" избавляться от Ермака и многих "радникив" Зеленского. А ему повзрослеть и перестать играть героя. Если он не в состоянии это сделать значит пора уходить. Надоело слушать это гундосое вороватое брехло.
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08.09.2022 21:30 Відповісти
Срака у ЗЄ не болить після цього "обговорення"?

Бо після мутняків з НАБУ та розкзадання ЗЄрмаками гуманітарки повинна дуже сильно боліти.

І це ще, не враховуючи подстави Госдлепа з тим, що ЗЄ спочатку попросив Байдена по телефону не оголошувати Роісю країною-терористом, а потім Кулєбяка заявила, що Україна буде боротися за таке оголошення.
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08.09.2022 22:03 Відповісти
Москва должна потерять все свои колонии!!!
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08.09.2022 23:42 Відповісти
О приезде Блинкена на болотах ни слова.

"Новый мировой порядок.
По правую руку от Владимира Путина на форуме сидел генерал Мин Аун Хлайн - председатель Государственного административного совета Мьянмы и командующий ее Вооруженными силами. Почетный гость ВЭФ, глава государства - разве его место рядом с президентом России не абсолютно естественно? Но не все так просто".
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09.09.2022 00:31 Відповісти
навіть в пса патрона є світлина з держсекратарем а у дєрмака немає.
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09.09.2022 10:21 Відповісти
Зніміть з нього вже цю форму. Вже набридло.
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09.09.2022 15:02 Відповісти
 
 