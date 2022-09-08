Зеленський і Блінкен обговорили подальшу підтримку України з боку США

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен обговорили перспективи нарощування оборонної підтримки України з боку Сполучених Штатів. Було наголошено на важливості офіційного запуску програми ленд-лізу", – йдеться у повідомленні.

Зеленський також наголосив на важливості вироблення ефективних гарантій безпеки для України. За його словами, стабільність у Європі неможлива без подібних гарантій.

Сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Український президент констатував конструктивну позицію США та особисто Блінкена щодо демілітаризації ЗАЕС. Він наголосив на важливості використання усіх наявних механізмів для того, щоб забезпечити реалізацію цієї мети.

Під час зустрічі наголошувалося на важливості посилення міжнародного тиску на Росію за злочини, вчинені нею в Україні. Зокрема, максимальне обмеження оформлення віз росіянам до країн демократичного світу, зокрема США. При цьому Зеленський зазначив, що Росії має бути надано "почесний" статус держави – спонсора тероризму. "Усі ми бачили інформацію про передане нам агресором тіло британського волонтера Пола Урі. І жахливі кадри, що свідчать про катування. Це черговий доказ того, що ми маємо справу з державою-терористом", – заявив президент України.

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Окремо було обговорено просування реформ в Україні та важливість їхнього продовження. Також президентом України була висловлена надія на продовження ефективної взаємодії в рамках МВФ та Світового банку та на те, що США відіграватимуть провідну роль у реалізації Fast Recovery Plan (План швидкого відновлення України).

Зеленський подякував американській стороні за оголошене 24 серпня президентом США рішення надати Україні грантову підтримку у розмірі 6 млрд дол. та за схвалений сьогодні на зустрічі в Рамштайні новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 675 млн дол. США. Він також зазначив, що американська зброя позитивно впливає на ситуацію на фронтах. "ЗСУ особливо поважають реактивні системи залпового вогню "Хаймарс"", - цитує президента пресслужба.

Під час зустрічі Зеленський вручив Блінкену орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".

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