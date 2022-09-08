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Госсекретарь США Блинкен прилетел в Киев. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

блінкен

Глава американского внешнеполитического ведомства не анонсировал свой визит заранее.

О визите Блинкена в украинскую столицу сообщает AFP, информирует Цензор.НЕТ.

"Блинкен обсуждает военную помощь во время неожиданного визита в Киев", – говорится в сообщении.

Читайте также: Крым – это Украина, как Донецк и Луганск, - Блинкен

Затем визит подтвердил "Суспільному" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, планируется встреча Блинкена и Зеленского.

По данным Associated Press, Блинкен должен объявить о новом пакете помощи на сумму более двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран, которым "потенциально может угрожать Россия в будущем".

Госсекретарь США Блинкен прилетел в Киев 01
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Топ комментарии
+73
Пістон вставити зелені?
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08.09.2022 13:33
+43
Справжній друг України
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08.09.2022 13:35
+41
Чудово , прекрасно, браво, ідеально
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08.09.2022 13:32
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08.09.2022 13:32 Ответить
обговорює з дєрьмаком?
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08.09.2022 13:32 Ответить
з ******

рівень Блінкена - це міністр закордонних справ або президент, люди, відповідаючі за закордонну політику держави
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08.09.2022 13:42 Ответить
Дєрьмак чомусь за це і відповідає,як виявляється
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08.09.2022 13:51 Ответить
то тобі він особисто сказав?
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08.09.2022 17:14 Ответить
А шо там казать? Дерьмакова морда сияет кругом, где светится Лохбонэвтик. На всех госвстречах всех уровней. Фоток полно
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08.09.2022 17:20 Ответить
Пістон вставити зелені?
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08.09.2022 13:33 Ответить
це само по собі
але, думаю, сам факт такого візіту викликає справжню істеріку в Москві
чекаємо на заяви Лаврова-Захаровой
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08.09.2022 13:49 Ответить
Вова готовсь отримувати ваву.
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08.09.2022 13:34 Ответить
Клізьму з касторкою.
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08.09.2022 13:50 Ответить
Справжній друг України
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08.09.2022 13:35 Ответить
цікаво чи буде ставитись питання чому зелені крадуть гумдопомогу в Українців.
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08.09.2022 16:26 Ответить
бєня поїде в Делавер безкоштовно, за рахунок американських платників податків
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08.09.2022 13:37 Ответить
Якбы ж то
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08.09.2022 17:21 Ответить
Может приехал в Киев? Вроде как самолеты ж не летают Прилетел, то он скорее всего в Варшаву, а потом уже на авто
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08.09.2022 13:37 Ответить
как показывает практика, кому надо, тому летают
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08.09.2022 14:31 Ответить
пан Блінкенчук - звичайно наш чувак.
але чи не приїхав він нагадати, шо стрєлять по бульбашам, бєлгороду і ростову нізззя...?
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08.09.2022 13:37 Ответить
А навіщо все рекламувати . Тикше їдеш, талі будеш.
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08.09.2022 13:39 Ответить
приїхав до зе (зі страпоном), поговорити про запоріжзську корабельну сосну
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08.09.2022 13:40 Ответить
Краще про Єрмака.
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08.09.2022 13:41 Ответить
Две лишних буквы в слове названия области. Где вас ловят?
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08.09.2022 14:25 Ответить
ніде, просто безграмотно написав. згоден - "запорізьку"
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08.09.2022 15:28 Ответить
10 зайвих свинособачих слів.На якому болоті вас, москворотих, розводять?
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08.09.2022 21:30 Ответить
Оскорбляя добрую половину украинского народа такими изречениями вы выглядите не в лучшем образе. И все же отмечу что не стоит судить о украинском обществе по спичу отдельной неуравновешенной особи, представленной выше.
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08.09.2022 21:48 Ответить
Не тужся, буряте, свинособачу не розумію.
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08.09.2022 23:26 Ответить
Дякую американським друзям!

Слава Україні!
Героям Слава!
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08.09.2022 13:40 Ответить
Неочікуваний приїзд Держсекретаря США Блінкена до Києва про щось
говорить - дізнаємося погодя 🤨
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08.09.2022 13:41 Ответить
бггг, процес пошол

Смольнинское - это округ, где вырос тогда ещё маленький гопник-террорист путин.

Совет муниципального округа Смольнинское города Санкт-Петербург принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности.

Решение поддержало большинство присутствующих депутатов.

Основная причина - развязывание войны, которая привела к обвалу экономики РФ и увеличила границу с НАТО в 2 раза. https://t.me/box_of_pandora/22158
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08.09.2022 14:16 Ответить
Теперь питерцы будут смотреть на Европу только через дырку в заборе

Глава МЗС Естонії Рейнсалу - громадянам РФ: "Не приїжджайте, вам тут не раді" Джерело: https://censor.net/ua/n3365888
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08.09.2022 14:23 Ответить
Судячи з того, що це повідомлення опублікувало "Радіо "Свобода", це не фейк.
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08.09.2022 14:58 Ответить
Приехал еще раз объяснить про неотвратимость американского правосудия и отдать наконец-то свою бородатую бабушку в обмен на поддержку в войне с рабссеей. Посмотрим что выберет клован и кто на самом деле принимает решения в Украине...
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08.09.2022 13:43 Ответить
Не ототожнюйте підтримку народу України і «бабушку». Такого вибору не має. США ВСЕ (маю на увазі ще й персонажів, що просили не нагнітати) отримають, у зручний для себе час. А Блінкен вимушено виконує роль Джонсона - надавати по рукам, і переконатися,що найвеличніший не в полоні у ермака)))
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08.09.2022 13:55 Ответить
Я думаю , що в полонI
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08.09.2022 14:00 Ответить
Ну так кто просил не нагнетать, когда зелупу предупреждали о полномасштабном вторжении еще в октябре 2021 года? Подоляшавка, лучше готовся к своим высерам.
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08.09.2022 16:36 Ответить
Хамити вмієте. Цікаво перечитавши мій пост, все таки може хоть здогадаєтесь що я написав про ненагнетвтелей?
ладно без інтриги - отримають і бабушку і ненагнетателей, коли (і якщо)рахуватимуть за потрібне.
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08.09.2022 17:11 Ответить
Простите, Владимир Александрович, я не узнал Вас в гриме.
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08.09.2022 17:18 Ответить
https://www.golosameriki.com/a/us-intelligence-ukraine-russia-war/6532808.html


На тебе в догонку, зебил...
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08.09.2022 17:54 Ответить
Кацап вчи українську, ти ж здатен зрозуміти сенс написаного навіть з гуглтранлейт))))
кратко на понятном языке:

Кацап, учи украинский язык.
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08.09.2022 18:26 Ответить
Пійшов на три чорта, кацап!!!
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08.09.2022 18:31 Ответить
Пійшов?! )))) точно кацап)))

запам'ятай, правильно: «Іди під три чорти!»
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08.09.2022 18:43 Ответить
Напиши себе на лбу, ращотроллик(((
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08.09.2022 19:21 Ответить
"Йди під веселку - це на щастя"
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08.09.2022 19:23 Ответить
Навзаєм…
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08.09.2022 19:49 Ответить
опа...нєжданчик.
з Джонсонюком було все відомо,якшо він їде значить влада ЗЕ десь обісралась
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08.09.2022 13:44 Ответить
Зе команда десь накосячила
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08.09.2022 13:48 Ответить
Зелупы накосячили где только можно.
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08.09.2022 14:20 Ответить
кругом
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08.09.2022 15:59 Ответить
Це той що боїться путіна назвати фашистом?
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08.09.2022 13:47 Ответить
Поганяйте трохи ермаківських крис, пане Ентоні. Дякую.
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08.09.2022 13:51 Ответить
Депутатам треба не в Трускавці універ робити , а у Вашингтоні . Це українцям буде дешевше
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08.09.2022 13:59 Ответить
по бєніну дупу приїхав? чи дЄрмаку передати витання?
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08.09.2022 13:59 Ответить
позитивнее все же когда всякие сурьезные оборонные дядьки приезжают\разговаривают - их зазря не гоняют вроде, боятся.
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08.09.2022 14:18 Ответить
Это хороший визит во всех отношениях. И одновременно сигнал *****, что если он надеялся на то что через полгода США все забросят, то эти мечты не сбываются.
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08.09.2022 14:20 Ответить
Прилітів Зеленим пістона вставити
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08.09.2022 14:24 Ответить
Не стоит недооценивать того, что Украину посетил один из топ чиновников топ страны мира.
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08.09.2022 14:29 Ответить
В якості подяки за візит передайте США коломойського і буде вам додатковий бонус а якщо ще й єрмака відстороните то і від народу України велика подяка.
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08.09.2022 14:35 Ответить
свежо предание,но верится с трудом.Прилёт по объявленному мероприятию с посыла ОП... за кого они нас имеют,а что в это время зелень ухо вялит...
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08.09.2022 15:20 Ответить
Круть
Вот это я понимаю Союзники!
А то у некоторых ******** форм жизни - Эритрея , КНДР и прочие Кубы с Сириями , тьху ***** , сміття якесь
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08.09.2022 15:24 Ответить
Опу напевно в шоці,думають **** як добре що в чора зняли з голосування закон про набу.Короче Ентоні мусиш вставити пару пістонів зешоблі,бо видно взагалі розпаясалась шобла,всякі клочки труханови і оманські козачки!
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08.09.2022 15:38 Ответить
Прилетів ???
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08.09.2022 16:39 Ответить
Нехай найвеличніший розкаже, що прої бали, що день не задався, що голова болить....відосік затулить!
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08.09.2022 18:10 Ответить
Де ж там наші накосячили, раз приїхав без попередження пістон в опу вставляти? Хоча краще спитати де не накосячили?
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08.09.2022 22:20 Ответить
 
 