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Госсекретарь США Блинкен прилетел в Киев. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Глава американского внешнеполитического ведомства не анонсировал свой визит заранее.
О визите Блинкена в украинскую столицу сообщает AFP, информирует Цензор.НЕТ.
"Блинкен обсуждает военную помощь во время неожиданного визита в Киев", – говорится в сообщении.
Затем визит подтвердил "Суспільному" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, планируется встреча Блинкена и Зеленского.
По данным Associated Press, Блинкен должен объявить о новом пакете помощи на сумму более двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран, которым "потенциально может угрожать Россия в будущем".
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рівень Блінкена - це міністр закордонних справ або президент, люди, відповідаючі за закордонну політику держави
але, думаю, сам факт такого візіту викликає справжню істеріку в Москві
чекаємо на заяви Лаврова-Захаровой
але чи не приїхав він нагадати, шо стрєлять по бульбашам, бєлгороду і ростову нізззя...?
Слава Україні!
Героям Слава!
говорить - дізнаємося погодя 🤨
Смольнинское - это округ, где вырос тогда ещё маленький гопник-террорист путин.
Совет муниципального округа Смольнинское города Санкт-Петербург принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности.
Решение поддержало большинство присутствующих депутатов.
Основная причина - развязывание войны, которая привела к обвалу экономики РФ и увеличила границу с НАТО в 2 раза. https://t.me/box_of_pandora/22158
Глава МЗС Естонії Рейнсалу - громадянам РФ: "Не приїжджайте, вам тут не раді" Джерело: https://censor.net/ua/n3365888
ладно без інтриги - отримають і бабушку і ненагнетателей, коли (і якщо)рахуватимуть за потрібне.
На тебе в догонку, зебил...
кратко на понятном языке:
Кацап, учи украинский язык.
запам'ятай, правильно: «Іди під три чорти!»
з Джонсонюком було все відомо,якшо він їде значить влада ЗЕ десь обісралась
Вот это я понимаю Союзники!
А то у некоторых ******** форм жизни - Эритрея , КНДР и прочие Кубы с Сириями , тьху ***** , сміття якесь