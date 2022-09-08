Госсекретарь США Блинкен прилетел в Киев. ФОТО

Глава американского внешнеполитического ведомства не анонсировал свой визит заранее.

О визите Блинкена в украинскую столицу сообщает AFP, информирует Цензор.НЕТ.

"Блинкен обсуждает военную помощь во время неожиданного визита в Киев", – говорится в сообщении.

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Затем визит подтвердил "Суспільному" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. По его словам, планируется встреча Блинкена и Зеленского.

По данным Associated Press, Блинкен должен объявить о новом пакете помощи на сумму более двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран, которым "потенциально может угрожать Россия в будущем".