Держсекретар США Блінкен прилетів до Києва. ФОТО

Очільник американського зовнішньополітичного відомства не анонсував свій візит заздалегідь.

Про візит Блінкена до української столиці першим повідомило AFP, інформує Цензор.НЕТ.

"Блінкен обговорює військову допомогу під час неочікуваного візиту до Києві", - йдеться в повідомленні.

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Потім візит підтвердив "Суспільному" прессекретар президента Сергій Никифоров. За його словами, планується зустріч Блінкена та Зеленського.

За даними Associated Press, Блінкен має оголосити про новий пакет допомоги на суму понад два мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким "потенційно може загрожувати Росія в майбутньому".