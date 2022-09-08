Держсекретар США Блінкен прилетів до Києва. ФОТО
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Очільник американського зовнішньополітичного відомства не анонсував свій візит заздалегідь.
Про візит Блінкена до української столиці першим повідомило AFP, інформує Цензор.НЕТ.
"Блінкен обговорює військову допомогу під час неочікуваного візиту до Києві", - йдеться в повідомленні.
Потім візит підтвердив "Суспільному" прессекретар президента Сергій Никифоров. За його словами, планується зустріч Блінкена та Зеленського.
За даними Associated Press, Блінкен має оголосити про новий пакет допомоги на суму понад два мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким "потенційно може загрожувати Росія в майбутньому".
Топ коментарі
+73 Сергей Рейнвей
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+43 Radchenko86
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рівень Блінкена - це міністр закордонних справ або президент, люди, відповідаючі за закордонну політику держави
але, думаю, сам факт такого візіту викликає справжню істеріку в Москві
чекаємо на заяви Лаврова-Захаровой
але чи не приїхав він нагадати, шо стрєлять по бульбашам, бєлгороду і ростову нізззя...?
Слава Україні!
Героям Слава!
говорить - дізнаємося погодя 🤨
Смольнинское - это округ, где вырос тогда ещё маленький гопник-террорист путин.
Совет муниципального округа Смольнинское города Санкт-Петербург принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности.
Решение поддержало большинство присутствующих депутатов.
Основная причина - развязывание войны, которая привела к обвалу экономики РФ и увеличила границу с НАТО в 2 раза. https://t.me/box_of_pandora/22158
Глава МЗС Естонії Рейнсалу - громадянам РФ: "Не приїжджайте, вам тут не раді" Джерело: https://censor.net/ua/n3365888
ладно без інтриги - отримають і бабушку і ненагнетателей, коли (і якщо)рахуватимуть за потрібне.
На тебе в догонку, зебил...
кратко на понятном языке:
Кацап, учи украинский язык.
запам'ятай, правильно: «Іди під три чорти!»
з Джонсонюком було все відомо,якшо він їде значить влада ЗЕ десь обісралась
Вот это я понимаю Союзники!
А то у некоторых ******** форм жизни - Эритрея , КНДР и прочие Кубы с Сириями , тьху ***** , сміття якесь