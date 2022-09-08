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Держсекретар США Блінкен прилетів до Києва. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Очільник американського зовнішньополітичного відомства не анонсував свій візит заздалегідь.

Про візит Блінкена до української столиці першим повідомило AFP, інформує Цензор.НЕТ.

"Блінкен обговорює військову допомогу під час неочікуваного візиту до Києві", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: США підтримуватимуть Україну, скільки буде потрібно, - Блінкен

Потім візит підтвердив "Суспільному" прессекретар президента Сергій Никифоров. За його словами, планується зустріч Блінкена та Зеленського.

За даними Associated Press, Блінкен має оголосити про новий пакет допомоги на суму понад два мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким "потенційно може загрожувати Росія в майбутньому".

Держсекретар США Блінкен прилетів до Києва 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+73
Пістон вставити зелені?
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08.09.2022 13:33
+43
Справжній друг України
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08.09.2022 13:35
+41
Чудово , прекрасно, браво, ідеально
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08.09.2022 13:32
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08.09.2022 13:32 Відповісти
обговорює з дєрьмаком?
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08.09.2022 13:32 Відповісти
з ******

рівень Блінкена - це міністр закордонних справ або президент, люди, відповідаючі за закордонну політику держави
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08.09.2022 13:42 Відповісти
Дєрьмак чомусь за це і відповідає,як виявляється
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08.09.2022 13:51 Відповісти
то тобі він особисто сказав?
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08.09.2022 17:14 Відповісти
А шо там казать? Дерьмакова морда сияет кругом, где светится Лохбонэвтик. На всех госвстречах всех уровней. Фоток полно
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08.09.2022 17:20 Відповісти
Пістон вставити зелені?
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08.09.2022 13:33 Відповісти
це само по собі
але, думаю, сам факт такого візіту викликає справжню істеріку в Москві
чекаємо на заяви Лаврова-Захаровой
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08.09.2022 13:49 Відповісти
Вова готовсь отримувати ваву.
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08.09.2022 13:34 Відповісти
Клізьму з касторкою.
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08.09.2022 13:50 Відповісти
Справжній друг України
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08.09.2022 13:35 Відповісти
цікаво чи буде ставитись питання чому зелені крадуть гумдопомогу в Українців.
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08.09.2022 16:26 Відповісти
бєня поїде в Делавер безкоштовно, за рахунок американських платників податків
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08.09.2022 13:37 Відповісти
Якбы ж то
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08.09.2022 17:21 Відповісти
Может приехал в Киев? Вроде как самолеты ж не летают Прилетел, то он скорее всего в Варшаву, а потом уже на авто
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08.09.2022 13:37 Відповісти
как показывает практика, кому надо, тому летают
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08.09.2022 14:31 Відповісти
пан Блінкенчук - звичайно наш чувак.
але чи не приїхав він нагадати, шо стрєлять по бульбашам, бєлгороду і ростову нізззя...?
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08.09.2022 13:37 Відповісти
А навіщо все рекламувати . Тикше їдеш, талі будеш.
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08.09.2022 13:39 Відповісти
приїхав до зе (зі страпоном), поговорити про запоріжзську корабельну сосну
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08.09.2022 13:40 Відповісти
Краще про Єрмака.
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08.09.2022 13:41 Відповісти
Две лишних буквы в слове названия области. Где вас ловят?
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08.09.2022 14:25 Відповісти
ніде, просто безграмотно написав. згоден - "запорізьку"
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08.09.2022 15:28 Відповісти
10 зайвих свинособачих слів.На якому болоті вас, москворотих, розводять?
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08.09.2022 21:30 Відповісти
Оскорбляя добрую половину украинского народа такими изречениями вы выглядите не в лучшем образе. И все же отмечу что не стоит судить о украинском обществе по спичу отдельной неуравновешенной особи, представленной выше.
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08.09.2022 21:48 Відповісти
Не тужся, буряте, свинособачу не розумію.
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08.09.2022 23:26 Відповісти
Дякую американським друзям!

Слава Україні!
Героям Слава!
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08.09.2022 13:40 Відповісти
Неочікуваний приїзд Держсекретаря США Блінкена до Києва про щось
говорить - дізнаємося погодя 🤨
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08.09.2022 13:41 Відповісти
бггг, процес пошол

Смольнинское - это округ, где вырос тогда ещё маленький гопник-террорист путин.

Совет муниципального округа Смольнинское города Санкт-Петербург принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности.

Решение поддержало большинство присутствующих депутатов.

Основная причина - развязывание войны, которая привела к обвалу экономики РФ и увеличила границу с НАТО в 2 раза. https://t.me/box_of_pandora/22158
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08.09.2022 14:16 Відповісти
Теперь питерцы будут смотреть на Европу только через дырку в заборе

Глава МЗС Естонії Рейнсалу - громадянам РФ: "Не приїжджайте, вам тут не раді" Джерело: https://censor.net/ua/n3365888
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08.09.2022 14:23 Відповісти
Судячи з того, що це повідомлення опублікувало "Радіо "Свобода", це не фейк.
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08.09.2022 14:58 Відповісти
Приехал еще раз объяснить про неотвратимость американского правосудия и отдать наконец-то свою бородатую бабушку в обмен на поддержку в войне с рабссеей. Посмотрим что выберет клован и кто на самом деле принимает решения в Украине...
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08.09.2022 13:43 Відповісти
Не ототожнюйте підтримку народу України і «бабушку». Такого вибору не має. США ВСЕ (маю на увазі ще й персонажів, що просили не нагнітати) отримають, у зручний для себе час. А Блінкен вимушено виконує роль Джонсона - надавати по рукам, і переконатися,що найвеличніший не в полоні у ермака)))
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08.09.2022 13:55 Відповісти
Я думаю , що в полонI
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08.09.2022 14:00 Відповісти
Ну так кто просил не нагнетать, когда зелупу предупреждали о полномасштабном вторжении еще в октябре 2021 года? Подоляшавка, лучше готовся к своим высерам.
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08.09.2022 16:36 Відповісти
Хамити вмієте. Цікаво перечитавши мій пост, все таки може хоть здогадаєтесь що я написав про ненагнетвтелей?
ладно без інтриги - отримають і бабушку і ненагнетателей, коли (і якщо)рахуватимуть за потрібне.
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08.09.2022 17:11 Відповісти
Простите, Владимир Александрович, я не узнал Вас в гриме.
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08.09.2022 17:18 Відповісти
https://www.golosameriki.com/a/us-intelligence-ukraine-russia-war/6532808.html


На тебе в догонку, зебил...
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08.09.2022 17:54 Відповісти
Кацап вчи українську, ти ж здатен зрозуміти сенс написаного навіть з гуглтранлейт))))
кратко на понятном языке:

Кацап, учи украинский язык.
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08.09.2022 18:26 Відповісти
Пійшов на три чорта, кацап!!!
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08.09.2022 18:31 Відповісти
Пійшов?! )))) точно кацап)))

запам'ятай, правильно: «Іди під три чорти!»
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08.09.2022 18:43 Відповісти
Напиши себе на лбу, ращотроллик(((
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08.09.2022 19:21 Відповісти
"Йди під веселку - це на щастя"
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08.09.2022 19:23 Відповісти
Навзаєм…
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08.09.2022 19:49 Відповісти
опа...нєжданчик.
з Джонсонюком було все відомо,якшо він їде значить влада ЗЕ десь обісралась
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08.09.2022 13:44 Відповісти
Зе команда десь накосячила
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08.09.2022 13:48 Відповісти
Зелупы накосячили где только можно.
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08.09.2022 14:20 Відповісти
кругом
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08.09.2022 15:59 Відповісти
Це той що боїться путіна назвати фашистом?
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08.09.2022 13:47 Відповісти
Поганяйте трохи ермаківських крис, пане Ентоні. Дякую.
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08.09.2022 13:51 Відповісти
Депутатам треба не в Трускавці універ робити , а у Вашингтоні . Це українцям буде дешевше
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08.09.2022 13:59 Відповісти
по бєніну дупу приїхав? чи дЄрмаку передати витання?
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08.09.2022 13:59 Відповісти
позитивнее все же когда всякие сурьезные оборонные дядьки приезжают\разговаривают - их зазря не гоняют вроде, боятся.
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08.09.2022 14:18 Відповісти
Это хороший визит во всех отношениях. И одновременно сигнал *****, что если он надеялся на то что через полгода США все забросят, то эти мечты не сбываются.
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08.09.2022 14:20 Відповісти
Прилітів Зеленим пістона вставити
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08.09.2022 14:24 Відповісти
Не стоит недооценивать того, что Украину посетил один из топ чиновников топ страны мира.
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08.09.2022 14:29 Відповісти
В якості подяки за візит передайте США коломойського і буде вам додатковий бонус а якщо ще й єрмака відстороните то і від народу України велика подяка.
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08.09.2022 14:35 Відповісти
свежо предание,но верится с трудом.Прилёт по объявленному мероприятию с посыла ОП... за кого они нас имеют,а что в это время зелень ухо вялит...
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08.09.2022 15:20 Відповісти
Круть
Вот это я понимаю Союзники!
А то у некоторых ******** форм жизни - Эритрея , КНДР и прочие Кубы с Сириями , тьху ***** , сміття якесь
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08.09.2022 15:24 Відповісти
Опу напевно в шоці,думають **** як добре що в чора зняли з голосування закон про набу.Короче Ентоні мусиш вставити пару пістонів зешоблі,бо видно взагалі розпаясалась шобла,всякі клочки труханови і оманські козачки!
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08.09.2022 15:38 Відповісти
Прилетів ???
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08.09.2022 16:39 Відповісти
Нехай найвеличніший розкаже, що прої бали, що день не задався, що голова болить....відосік затулить!
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08.09.2022 18:10 Відповісти
Де ж там наші накосячили, раз приїхав без попередження пістон в опу вставляти? Хоча краще спитати де не накосячили?
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08.09.2022 22:20 Відповісти
 
 