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Великобритания (4261) помощь (6155) Уоллес (180)

Великобритания отправит в Украину 120 машин для транспортировки бронетехники, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

воллес

Великобритания передаст Украине более 120 машин для решения логистических задач. Грузовые платформы смогут быстро перевозить на большие расстояния военное оборудование, включая бронетехнику.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

В Минобороны рассчитывают, что эти платформы помогут ВСУ быстрее перебрасывать военное оснащение, в частности поставленные Британией ранее системы РСЗО или БМП Stormer. Также в пакет помощи входят другие транспортные машины.

Уоллес объявил о поставках во время заседания на базе "Рамштайн", где проходит встреча стран, которые помогают Украине отразить российскую агрессию.

"Мы хотим ясно сказать, что не остановимся, что наша решимость не ослабнет, мы продолжим помогать Украине, сколько бы времени это ни заняло", - сказал британский министр.

Читайте также: Армия РФ потеряла в Украине 80 тыс. убитыми, ранеными и пленными, - Уоллес
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Топ комментарии
+32
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08.09.2022 20:59
+24
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08.09.2022 20:38
+24
Британская королева Елизавета II скончалась. Она была единственным главой государства - ветераном Второй Мировой войны.
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08.09.2022 20:38
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08.09.2022 20:38 Ответить
Британская королева Елизавета II скончалась. Она была единственным главой государства - ветераном Второй Мировой войны.
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08.09.2022 20:38 Ответить
хорошо хоть успела офиц.назначить Трасс премьером)а то бриты такие бюрократы шо капець....а так R.I.P
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08.09.2022 20:43 Ответить
Виконала всій обов'язок перед Британією і пішла.
Справжня Королева свого Народу.
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08.09.2022 21:00 Ответить
Це ще б зрозуміти Боневтіку що є не тільки можливості скористатись благами посади а є і обов'язки які повинен виконувати той хто очолює країну.
Але це як два світи які не перетинаються.
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08.09.2022 21:58 Ответить
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08.09.2022 20:59 Ответить
Бритам-черговий респект...
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08.09.2022 20:38 Ответить
Померла Єлизавета 2.
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08.09.2022 20:39 Ответить
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08.09.2022 21:03 Ответить
померла Королева Єлізавета
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08.09.2022 20:39 Ответить
а назад з металоломом кацапським
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08.09.2022 20:40 Ответить
Я не думаю що британці такі дріб"язкові.Вони не орки-мародери.
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08.09.2022 21:22 Ответить
при чому тут британці. на фронт тягне нашу цілу, назад їхню. просто логістичне рішення
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08.09.2022 21:31 Ответить
Подключение русни в Украине
https://m.youtube.com/watch?v=ms6h9BbViXk&t=10s
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08.09.2022 20:41 Ответить
Дякуємо, Британіє.
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08.09.2022 21:01 Ответить
В скрутний час і для Вас і для Нас ... дуже вдячні ....

p.s. коли в Британії були університети на москальських болотах ще жопу соломою терли....
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08.09.2022 21:22 Ответить
соломою? для цього треба хліб вирощувати. тільки ликом та лопухами
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08.09.2022 21:32 Ответить
Ну тоді сухими лопухами...
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08.09.2022 21:35 Ответить
Англичане делают для народа Украины больше чем zебильная нынешняя временная власть. Куда будет бежать дерьмак, татаров, тимошенко? В РАСЕЮ.
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08.09.2022 21:32 Ответить
Туди їм і дорога.
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08.09.2022 21:56 Ответить
Vielen Dank!
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08.09.2022 21:34 Ответить
Поляки-брати , британці- брати!
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08.09.2022 22:12 Ответить
Британии очередной респект и огромное уважение и благодарность. Соболезнования в связи со смертью королевы... она достойно служила стране на своём посту.
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08.09.2022 23:57 Ответить
 
 