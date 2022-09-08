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Новости За рубежом
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армия РФ (15376) Молдова (1685) Приднестровье (617) разведка (4003)

Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рау,придністров’я

Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ, а в "оперативной группе войск" – массовое дезертирство.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что попытки военного командования РФ развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата. Местное население отказывается идти в российскую армию, даже несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и вероятное обеспечение жильем. Главная причина - нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем более, что многие "добровольцы", которые решились подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести.

Также на фоне событий в Украине отмечается рост количества случаев дезертирства в "оперативной группе войск РФ в Приднестровье". А из-за ограниченного количества военного контингента россияне не могут задействовать необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших. Кроме этого, наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.

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По данным украинской разведки, в "оперативной группе" активизировалось проведение учений личного состава. Учитывая опыт боевых действий в Украине, в программу подготовки внесены существенные коррективы. В частности, увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и военно-медицинской помощи.

В то же время устаревшая тыловая материально-техническая база не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений. Аналогичная ситуация с подготовкой военных медиков – количество занятий увеличено, но применяются устаревшие подходы к оказанию первой неотложной помощи на поле боя, дальнейшей эвакуации и обеспечению медицинскими средствами. Военные снабжаются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.
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Топ комментарии
+35
Оці два вже за агітацію отримали!
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08.09.2022 21:47
+28
Люди Придністров'я , тікайте від арміі РФ , бо ці покидьки хочуть вас
використати в Украіні , як гарматне м'ясо !
Повірте , із Украіни ніхто назад не повернеться живим ! ‼️
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08.09.2022 21:53
+23
Не хочу повторяться, но по факту

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08.09.2022 22:23
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Оці два вже за агітацію отримали!
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08.09.2022 21:47 Ответить
кирзаком по зубам
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08.09.2022 21:48 Ответить
може вони між собою просто побились. За ефірний час наприклад
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08.09.2022 22:17 Ответить
Пугачова нещодавно приїхала в підоРашку , і коли її запитали - які в неї плани , вона відповіла - пєрвим дєлом хочу набіть морду одному человєку . Якщо взяти до уваги що соловйьоб там щось неправильно гавкав на Галкіна то ..... пазли сходяться . .
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08.09.2022 22:19 Ответить
І що, вона сама відмутузила цього підора, чи найняла братків?
Пора вже провести тюнінг в його кориті, загавкався вже.
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09.09.2022 11:01 Ответить
... Алка якби була молодша , можливо натовкла б і сама ,, але зараз , думаю що з допомогою братків . Але це лиш моє припущення .
Схожий прецедент вже був . Отар Кушанашвілі вже колись валявся місяць в лікарні , коли нахамив примадонні , а її братки ( вірніше не її , а охоронці Крістіни , доці ) добряче начистили йому табло .
А цьому пропагандонському підару - солов'ю , дійсно - давно вже , не завадило б відірвати крашанки і запхати їх в його поганий рот . Шоб аж вдавився гнида .
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09.09.2022 19:23 Ответить
Не хочу повторяться, но по факту

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08.09.2022 22:23 Ответить
Судячи з того, як живуть зараз німці, і як жили в совку та живуть в пост-совку(окрім країн Балтії), то так і є - не зрозуміло, хто й програв
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09.09.2022 06:07 Ответить
ідіотське твердження "в картинках"... (((

Переможці(західна коаліція) не тримали би пропагандистів Гітлера на волі,і тим більше "на посту"...
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09.09.2022 11:18 Ответить
Лицами встретились, случайно...
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08.09.2022 22:27 Ответить
Люди Придністров'я , тікайте від арміі РФ , бо ці покидьки хочуть вас
використати в Украіні , як гарматне м'ясо !
Повірте , із Украіни ніхто назад не повернеться живим ! ‼️
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08.09.2022 21:53 Ответить
"...застосовуються застарілі підходи..."

Кодова назва мняса з Трансністрії -- "жгут Есмарха"
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08.09.2022 21:55 Ответить
Не медики не знают что это такое.
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09.09.2022 00:26 Ответить
"И те, кто останутся в живых будут завидовать мертвым"...
Молдова могла бы сейчас под шумок приднестровье вернуть очень просто.
Но им я так понял это не надо...
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08.09.2022 22:02 Ответить
Судя по курсам валют России и Украины, молдоване что-то знают.
Потому ничего подшумок не делают
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08.09.2022 22:13 Ответить
Видимо что-то подозревают )
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08.09.2022 22:11 Ответить
Запускайте Колбасную на орбиту и будет вам свобода от тупых кацапов... делов то.....
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08.09.2022 22:12 Ответить
Как это отказываются? Они что в демократии живут?
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08.09.2022 22:14 Ответить
Бач які хитрі придністровці, не хочуть вмирати. Як приднстровья відділяти то вони хочуть, а воювати - нєє
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08.09.2022 22:18 Ответить
Инфа из первых рук: когда-то давно (ещё при дохлом совке в середине 1980-х) одной "русской" девочке в Тирасполе в школе задали на дом сочинение на тему "как я провела выходные". Она в силу врождённой тупости, унаследованной от родителей-алкоголиков (из всей "мебели" в их доме с земляным полом были перевёрнутые ящики из-под бутылок в виде стола и кучи вонючего тряпья в виде кроватей) ничего не сочинила и пришла к своему папе (т.к. её мама уже 3-й день была в глубокой отключке). Папа, опухший от пьянства, тоже ничего не сообразил и в воскресенье утром отправил её к соседу, с которым они вчера опять бухали, но который ещё хоть что-то соображал. Тот не растерялся, заставил её сбегать за опохмелом к папе и начал диктовать следующее: "Папа с дядей Юрой в субботу утром пошли на точку за бромбусом..." Всё было в точности записано и передано на проверку училке...
Та девочка (с мордой лица ей, как ни странно, повезло) потом выросла и вышла замуж за основателя местного бандитского кубла "Шерифа". Правда, с ***#ством (это отдельная история) она не покончила и закончилась эта страница её жизни для неё не очень хорошо.
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08.09.2022 22:20 Ответить
Это я к "качеству" местных вояк. Если не бромбус с утра, то палёная водка к вечеру.
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08.09.2022 22:21 Ответить
Може нєе за бромбусом, а за бімбером?
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08.09.2022 22:40 Ответить
Раз Вы не в курсе, рассказываю рецепт бромбуса. Берутся отжимки винограда (от изготовления местного домашнего вина для себя), добавляется вода из крана и дрожжи (и /или табак, марганцовка, карбид) для "вкуса" и крепости. Выдерживается в погребе. По желанию алчущих часть этой смеси переливается в миксер (или в совковую стиральную машину а-ля Карлсон, всё от количества зависит), и за 5-10 минут перебалтывается. Результат приёма этого пойла внутрь описан выше. Укладывает наповал...
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08.09.2022 22:47 Ответить
Мабуть тов. Броменталь і вигадав "бромбус"?
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09.09.2022 10:33 Ответить
Это называется вино --Вермут.
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09.09.2022 22:30 Ответить
Вы наверное настоящий вермут и портвейн не пили. Мне попался один магазинчик в Португалии, где бутылка портвейна стоила от 2500 евро. Было очень занятно...
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09.09.2022 22:46 Ответить
А Вы в винной библиотеке " Массандра" были?
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10.09.2022 11:05 Ответить
Не пришлось, теперь только после победы. Но дегустация в Магараче была не хуже (когда-то ещё в нулевых).
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10.09.2022 12:02 Ответить
"Бімбер" - це самогонка з картоплі Готується в Польщі, в Західній Білорусі та на Волині
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09.09.2022 03:57 Ответить
Откуда есть пошло и до сих пор ест "приднестровье" https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/pridnestrove-eto-mirovoy-hab-kontrabandy-moldavskiy-deputat-50237424.html
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08.09.2022 22:35 Ответить
***** Піздєц Піздєц *****
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08.09.2022 23:50 Ответить
Дай Боже щоб скорiше и назавжди.
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09.09.2022 00:29 Ответить
Піздє *******..... )
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09.09.2022 00:33 Ответить
Це пароль і відзив?
- ***** Піздєц!
-Піздєц *****!?
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09.09.2022 10:34 Ответить
Як кажуть на Поліссі - "Няма дурних!"
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09.09.2022 04:00 Ответить
УКРАИНА ПОМОЖЕТ МОЛДОВЕ ВЕРНУТЬ СВОИ ЗЕМЛИ. СЛАВА ЗСУ!
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09.09.2022 06:26 Ответить
я не розумію Молдову, чого вони чекають? що їм треба? Україна створила просто ідеальні умови для звільнення цієї рашистської клоаки - придністров'я. чи вони сподіваються, що кацапи самі підуть з їх землі?
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09.09.2022 09:21 Ответить
Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Читайте історію, і припиніть молоти х-ню. Українці Придністрянщини не беруть (і ніколи не візмуть) зброю проти матірної України. Поверненя Лівобережжя до складу України - то питання часу і уже не довгого... Усі це знають, тому молдавани і кацапи туди не лізуть, а Україна не поспішає (наразі маємо проблеми важливіші).
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09.09.2022 23:19 Ответить
 
 