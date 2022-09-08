Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ, - ГУР

Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ, а в "оперативной группе войск" – массовое дезертирство.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что попытки военного командования РФ развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата. Местное население отказывается идти в российскую армию, даже несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и вероятное обеспечение жильем. Главная причина - нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем более, что многие "добровольцы", которые решились подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести.

Также на фоне событий в Украине отмечается рост количества случаев дезертирства в "оперативной группе войск РФ в Приднестровье". А из-за ограниченного количества военного контингента россияне не могут задействовать необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших. Кроме этого, наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.

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По данным украинской разведки, в "оперативной группе" активизировалось проведение учений личного состава. Учитывая опыт боевых действий в Украине, в программу подготовки внесены существенные коррективы. В частности, увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и военно-медицинской помощи.

В то же время устаревшая тыловая материально-техническая база не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений. Аналогичная ситуация с подготовкой военных медиков – количество занятий увеличено, но применяются устаревшие подходы к оказанию первой неотложной помощи на поле боя, дальнейшей эвакуации и обеспечению медицинскими средствами. Военные снабжаются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.