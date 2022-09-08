Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ, - ГУР
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Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ, а в "оперативной группе войск" – массовое дезертирство.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что попытки военного командования РФ развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата. Местное население отказывается идти в российскую армию, даже несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и вероятное обеспечение жильем. Главная причина - нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем более, что многие "добровольцы", которые решились подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести.
Также на фоне событий в Украине отмечается рост количества случаев дезертирства в "оперативной группе войск РФ в Приднестровье". А из-за ограниченного количества военного контингента россияне не могут задействовать необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших. Кроме этого, наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.
По данным украинской разведки, в "оперативной группе" активизировалось проведение учений личного состава. Учитывая опыт боевых действий в Украине, в программу подготовки внесены существенные коррективы. В частности, увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и военно-медицинской помощи.
В то же время устаревшая тыловая материально-техническая база не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений. Аналогичная ситуация с подготовкой военных медиков – количество занятий увеличено, но применяются устаревшие подходы к оказанию первой неотложной помощи на поле боя, дальнейшей эвакуации и обеспечению медицинскими средствами. Военные снабжаются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.
Пожалуйста, подождите...
Пора вже провести тюнінг в його кориті, загавкався вже.
Схожий прецедент вже був . Отар Кушанашвілі вже колись валявся місяць в лікарні , коли нахамив примадонні , а її братки ( вірніше не її , а охоронці Крістіни , доці ) добряче начистили йому табло .
А цьому пропагандонському підару - солов'ю , дійсно - давно вже , не завадило б відірвати крашанки і запхати їх в його поганий рот . Шоб аж вдавився гнида .
Переможці(західна коаліція) не тримали би пропагандистів Гітлера на волі,і тим більше "на посту"...
використати в Украіні , як гарматне м'ясо !
Повірте , із Украіни ніхто назад не повернеться живим ! ‼️
Кодова назва мняса з Трансністрії -- "жгут Есмарха"
Молдова могла бы сейчас под шумок приднестровье вернуть очень просто.
Но им я так понял это не надо...
Потому ничего подшумок не делают
Та девочка (с мордой лица ей, как ни странно, повезло) потом выросла и вышла замуж за основателя местного бандитского кубла "Шерифа". Правда, с ***#ством (это отдельная история) она не покончила и закончилась эта страница её жизни для неё не очень хорошо.
- ***** Піздєц!
-Піздєц *****!?