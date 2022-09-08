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Населення Придністров’я відмовляється підписувати контракти з армією РФ, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рау,придністров’я

Населення Придністров’я відмовляється підписувати контракти з армією РФ, а в "оперативній групі військ" - масове дезертирство.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спроби військового командування РФ розгорнути в Придністров’ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату. Місцеве населення відмовляється йти в російську армію, навіть попри обіцянки високих грошових виплат, соціальні пакети та ймовірне забезпечення житлом. Головна причина – небажання брати участь у бойових діях на території України. Тим більше, що багато "добровольців", які зважилися підписати контракт на початку війни, або загинули, або знаходяться в статусі зниклих безвісти.

Також на фоні подій в Україні відзначається зростання кількості випадків дезертирства в "оперативній групі військ РФ у Придністров’ї". А через обмежену кількість воєнного контингенту, росіяни не можуть залучити необхідний ресурс для пошуку та повернення зниклих. Окрім цього спостерігається масове звільнення зі служби після закінчення терміну контракту.

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За даними української розвідки, наразі в "оперативній групі" активізувалось проведення навчань особового складу. Враховуючи досвід бойових дій в Україні, в програму підготовки внесено суттєві корективи. Зокрема, збільшено кількість занять з підрозділами тилового забезпечення та військово-медичної допомоги.

Водночас застаріла тилова матеріально-технічна база не дозволяє якісно поліпшити рівень готовності логістичних підрозділів. Аналогічна ситуація з підготовкою військових медиків – кількість занять збільшено, але застосовуються застарілі підходи щодо надання першої невідкладної допомоги на полі бою, подальшої евакуації та забезпечення медичними засобами. Військові забезпечуються технікою, медикаментами, індивідуальними перев’язочними пакетами та гумовими джгутами виключно радянського зразка.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Оці два вже за агітацію отримали!
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08.09.2022 21:47
+28
Люди Придністров'я , тікайте від арміі РФ , бо ці покидьки хочуть вас
використати в Украіні , як гарматне м'ясо !
Повірте , із Украіни ніхто назад не повернеться живим ! ‼️
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08.09.2022 21:53
+23
Не хочу повторяться, но по факту

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08.09.2022 22:23
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Оці два вже за агітацію отримали!
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08.09.2022 21:47 Відповісти
кирзаком по зубам
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08.09.2022 21:48 Відповісти
може вони між собою просто побились. За ефірний час наприклад
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08.09.2022 22:17 Відповісти
Пугачова нещодавно приїхала в підоРашку , і коли її запитали - які в неї плани , вона відповіла - пєрвим дєлом хочу набіть морду одному человєку . Якщо взяти до уваги що соловйьоб там щось неправильно гавкав на Галкіна то ..... пазли сходяться . .
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08.09.2022 22:19 Відповісти
І що, вона сама відмутузила цього підора, чи найняла братків?
Пора вже провести тюнінг в його кориті, загавкався вже.
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09.09.2022 11:01 Відповісти
... Алка якби була молодша , можливо натовкла б і сама ,, але зараз , думаю що з допомогою братків . Але це лиш моє припущення .
Схожий прецедент вже був . Отар Кушанашвілі вже колись валявся місяць в лікарні , коли нахамив примадонні , а її братки ( вірніше не її , а охоронці Крістіни , доці ) добряче начистили йому табло .
А цьому пропагандонському підару - солов'ю , дійсно - давно вже , не завадило б відірвати крашанки і запхати їх в його поганий рот . Шоб аж вдавився гнида .
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09.09.2022 19:23 Відповісти
Не хочу повторяться, но по факту

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08.09.2022 22:23 Відповісти
Судячи з того, як живуть зараз німці, і як жили в совку та живуть в пост-совку(окрім країн Балтії), то так і є - не зрозуміло, хто й програв
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09.09.2022 06:07 Відповісти
ідіотське твердження "в картинках"... (((

Переможці(західна коаліція) не тримали би пропагандистів Гітлера на волі,і тим більше "на посту"...
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09.09.2022 11:18 Відповісти
Лицами встретились, случайно...
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08.09.2022 22:27 Відповісти
Люди Придністров'я , тікайте від арміі РФ , бо ці покидьки хочуть вас
використати в Украіні , як гарматне м'ясо !
Повірте , із Украіни ніхто назад не повернеться живим ! ‼️
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08.09.2022 21:53 Відповісти
"...застосовуються застарілі підходи..."

Кодова назва мняса з Трансністрії -- "жгут Есмарха"
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08.09.2022 21:55 Відповісти
Не медики не знают что это такое.
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09.09.2022 00:26 Відповісти
"И те, кто останутся в живых будут завидовать мертвым"...
Молдова могла бы сейчас под шумок приднестровье вернуть очень просто.
Но им я так понял это не надо...
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08.09.2022 22:02 Відповісти
Судя по курсам валют России и Украины, молдоване что-то знают.
Потому ничего подшумок не делают
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08.09.2022 22:13 Відповісти
Видимо что-то подозревают )
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08.09.2022 22:11 Відповісти
Запускайте Колбасную на орбиту и будет вам свобода от тупых кацапов... делов то.....
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08.09.2022 22:12 Відповісти
Как это отказываются? Они что в демократии живут?
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08.09.2022 22:14 Відповісти
Бач які хитрі придністровці, не хочуть вмирати. Як приднстровья відділяти то вони хочуть, а воювати - нєє
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08.09.2022 22:18 Відповісти
Инфа из первых рук: когда-то давно (ещё при дохлом совке в середине 1980-х) одной "русской" девочке в Тирасполе в школе задали на дом сочинение на тему "как я провела выходные". Она в силу врождённой тупости, унаследованной от родителей-алкоголиков (из всей "мебели" в их доме с земляным полом были перевёрнутые ящики из-под бутылок в виде стола и кучи вонючего тряпья в виде кроватей) ничего не сочинила и пришла к своему папе (т.к. её мама уже 3-й день была в глубокой отключке). Папа, опухший от пьянства, тоже ничего не сообразил и в воскресенье утром отправил её к соседу, с которым они вчера опять бухали, но который ещё хоть что-то соображал. Тот не растерялся, заставил её сбегать за опохмелом к папе и начал диктовать следующее: "Папа с дядей Юрой в субботу утром пошли на точку за бромбусом..." Всё было в точности записано и передано на проверку училке...
Та девочка (с мордой лица ей, как ни странно, повезло) потом выросла и вышла замуж за основателя местного бандитского кубла "Шерифа". Правда, с ***#ством (это отдельная история) она не покончила и закончилась эта страница её жизни для неё не очень хорошо.
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08.09.2022 22:20 Відповісти
Это я к "качеству" местных вояк. Если не бромбус с утра, то палёная водка к вечеру.
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08.09.2022 22:21 Відповісти
Може нєе за бромбусом, а за бімбером?
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08.09.2022 22:40 Відповісти
Раз Вы не в курсе, рассказываю рецепт бромбуса. Берутся отжимки винограда (от изготовления местного домашнего вина для себя), добавляется вода из крана и дрожжи (и /или табак, марганцовка, карбид) для "вкуса" и крепости. Выдерживается в погребе. По желанию алчущих часть этой смеси переливается в миксер (или в совковую стиральную машину а-ля Карлсон, всё от количества зависит), и за 5-10 минут перебалтывается. Результат приёма этого пойла внутрь описан выше. Укладывает наповал...
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08.09.2022 22:47 Відповісти
Мабуть тов. Броменталь і вигадав "бромбус"?
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09.09.2022 10:33 Відповісти
Это называется вино --Вермут.
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09.09.2022 22:30 Відповісти
Вы наверное настоящий вермут и портвейн не пили. Мне попался один магазинчик в Португалии, где бутылка портвейна стоила от 2500 евро. Было очень занятно...
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09.09.2022 22:46 Відповісти
А Вы в винной библиотеке " Массандра" были?
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10.09.2022 11:05 Відповісти
Не пришлось, теперь только после победы. Но дегустация в Магараче была не хуже (когда-то ещё в нулевых).
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10.09.2022 12:02 Відповісти
"Бімбер" - це самогонка з картоплі Готується в Польщі, в Західній Білорусі та на Волині
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09.09.2022 03:57 Відповісти
Откуда есть пошло и до сих пор ест "приднестровье" https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/pridnestrove-eto-mirovoy-hab-kontrabandy-moldavskiy-deputat-50237424.html
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08.09.2022 22:35 Відповісти
***** Піздєц Піздєц *****
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08.09.2022 23:50 Відповісти
Дай Боже щоб скорiше и назавжди.
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09.09.2022 00:29 Відповісти
Піздє *******..... )
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09.09.2022 00:33 Відповісти
Це пароль і відзив?
- ***** Піздєц!
-Піздєц *****!?
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09.09.2022 10:34 Відповісти
Як кажуть на Поліссі - "Няма дурних!"
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09.09.2022 04:00 Відповісти
УКРАИНА ПОМОЖЕТ МОЛДОВЕ ВЕРНУТЬ СВОИ ЗЕМЛИ. СЛАВА ЗСУ!
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09.09.2022 06:26 Відповісти
я не розумію Молдову, чого вони чекають? що їм треба? Україна створила просто ідеальні умови для звільнення цієї рашистської клоаки - придністров'я. чи вони сподіваються, що кацапи самі підуть з їх землі?
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09.09.2022 09:21 Відповісти
Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Читайте історію, і припиніть молоти х-ню. Українці Придністрянщини не беруть (і ніколи не візмуть) зброю проти матірної України. Поверненя Лівобережжя до складу України - то питання часу і уже не довгого... Усі це знають, тому молдавани і кацапи туди не лізуть, а Україна не поспішає (наразі маємо проблеми важливіші).
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09.09.2022 23:19 Відповісти
 
 