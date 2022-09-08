Населення Придністров’я відмовляється підписувати контракти з армією РФ, - ГУР
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Населення Придністров’я відмовляється підписувати контракти з армією РФ, а в "оперативній групі військ" - масове дезертирство.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що спроби військового командування РФ розгорнути в Придністров’ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату. Місцеве населення відмовляється йти в російську армію, навіть попри обіцянки високих грошових виплат, соціальні пакети та ймовірне забезпечення житлом. Головна причина – небажання брати участь у бойових діях на території України. Тим більше, що багато "добровольців", які зважилися підписати контракт на початку війни, або загинули, або знаходяться в статусі зниклих безвісти.
Також на фоні подій в Україні відзначається зростання кількості випадків дезертирства в "оперативній групі військ РФ у Придністров’ї". А через обмежену кількість воєнного контингенту, росіяни не можуть залучити необхідний ресурс для пошуку та повернення зниклих. Окрім цього спостерігається масове звільнення зі служби після закінчення терміну контракту.
За даними української розвідки, наразі в "оперативній групі" активізувалось проведення навчань особового складу. Враховуючи досвід бойових дій в Україні, в програму підготовки внесено суттєві корективи. Зокрема, збільшено кількість занять з підрозділами тилового забезпечення та військово-медичної допомоги.
Водночас застаріла тилова матеріально-технічна база не дозволяє якісно поліпшити рівень готовності логістичних підрозділів. Аналогічна ситуація з підготовкою військових медиків – кількість занять збільшено, але застосовуються застарілі підходи щодо надання першої невідкладної допомоги на полі бою, подальшої евакуації та забезпечення медичними засобами. Військові забезпечуються технікою, медикаментами, індивідуальними перев’язочними пакетами та гумовими джгутами виключно радянського зразка.
Будь ласка, зачекайте...
Пора вже провести тюнінг в його кориті, загавкався вже.
Схожий прецедент вже був . Отар Кушанашвілі вже колись валявся місяць в лікарні , коли нахамив примадонні , а її братки ( вірніше не її , а охоронці Крістіни , доці ) добряче начистили йому табло .
А цьому пропагандонському підару - солов'ю , дійсно - давно вже , не завадило б відірвати крашанки і запхати їх в його поганий рот . Шоб аж вдавився гнида .
Переможці(західна коаліція) не тримали би пропагандистів Гітлера на волі,і тим більше "на посту"...
використати в Украіні , як гарматне м'ясо !
Повірте , із Украіни ніхто назад не повернеться живим ! ‼️
Кодова назва мняса з Трансністрії -- "жгут Есмарха"
Молдова могла бы сейчас под шумок приднестровье вернуть очень просто.
Но им я так понял это не надо...
Потому ничего подшумок не делают
Та девочка (с мордой лица ей, как ни странно, повезло) потом выросла и вышла замуж за основателя местного бандитского кубла "Шерифа". Правда, с ***#ством (это отдельная история) она не покончила и закончилась эта страница её жизни для неё не очень хорошо.
- ***** Піздєц!
-Піздєц *****!?