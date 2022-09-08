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Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Байден переговорил с коллегами с Канады, Германии, Италии, Японии, Румынии, Франции, Польши и Великобритании, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями ЕС по дальнейшей поддержке Украины.

"Байден подчеркнул постоянную международную поддержку Украины, в том числе посредством постоянного оказания помощи в сфере безопасности и экономической помощи, а также постоянное возложения на Россию расходов, связанных с ответственностью за развязанную Кремлем агрессию", - говорится в тексте сообщения.

Также лидеры стран обсудили предотвращение превращения Россией энергетики в инструмент влияния и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергии в Европу.

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Топ комментарии
+9
Есть версия что зелох договорился с ****** о сдаче юга и востока. Но ***** решил этим не ограничиваться и танки пошли на Киев. И тогда зелох понял что его кинули.
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08.09.2022 23:31
+7
зелох зорадник, усугубленный дермаком агентом парашки
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08.09.2022 23:33
+4
Дякуємо, сер, за розуміння, підтримку та допомогу.
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09.09.2022 00:02
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а зелох говорил что он нагнетает...
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08.09.2022 23:28 Ответить
Есть версия что зелох договорился с ****** о сдаче юга и востока. Но ***** решил этим не ограничиваться и танки пошли на Киев. И тогда зелох понял что его кинули.
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08.09.2022 23:31 Ответить
зелох зорадник, усугубленный дермаком агентом парашки
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08.09.2022 23:33 Ответить
Я з вами категорично не згоден, приберіть будь ласка перші три слова з вашого повідомлення
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08.09.2022 23:37 Ответить
Я по украински не очень.....по русски можно?
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08.09.2022 23:41 Ответить
Атвєтьтє хтось таваріщу па рускі пжлста.
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08.09.2022 23:50 Ответить
Мэрам твоих городов говорящих на сруцьком по украинским ТВ каналам тоже ответить?
Там никто не возмущается
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09.09.2022 04:27 Ответить
Хто автор? П'ятий відділ ФСБ
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08.09.2022 23:46 Ответить
Это единственный вариант?
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08.09.2022 23:48 Ответить
Очень похоже на правду. Я тоже так думаю.
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09.09.2022 00:07 Ответить
А кацап дуже схожий на розумну істоту.

Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
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09.09.2022 00:18 Ответить
Именно так всё и было. Если бы Зеля не был кокаиновым торчком, то он бы понял, что Куйло его списало ещё до 14 января 2022 г., когда вновь замаячил на нашем горизонте Хам.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/14/7320395/
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09.09.2022 07:18 Ответить
Карта минимальных хотелок Куйла. Зелоху показали её ещё в Омане.
Но для Патрушева лоха не кинуть- себя не уважать.
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09.09.2022 07:26 Ответить
Нужно делать из расеи иран.... два сапога -кеды...
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08.09.2022 23:40 Ответить
Дякуємо, сер, за розуміння, підтримку та допомогу.
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09.09.2022 00:02 Ответить
Главное чтобы не вылез Трамп не вовремя и не стал вопеть как обычно что Байден враг Америки.
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09.09.2022 00:08 Ответить
та ему там вроде, говорят, на мозоли потихоньку наступают.....
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09.09.2022 01:24 Ответить
обсудили будапештский меморандум
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09.09.2022 01:54 Ответить
а где прячется агент фсб Ермак и когда наконец американцы снесут ему башку?
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09.09.2022 08:26 Ответить
 
 