Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины, - Белый дом
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Президент США Джо Байден обсудил с союзниками дальнейшую поддержку Украины.
Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что Байден переговорил с коллегами с Канады, Германии, Италии, Японии, Румынии, Франции, Польши и Великобритании, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителями ЕС по дальнейшей поддержке Украины.
"Байден подчеркнул постоянную международную поддержку Украины, в том числе посредством постоянного оказания помощи в сфере безопасности и экономической помощи, а также постоянное возложения на Россию расходов, связанных с ответственностью за развязанную Кремлем агрессию", - говорится в тексте сообщения.
Также лидеры стран обсудили предотвращение превращения Россией энергетики в инструмент влияния и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергии в Европу.
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Там никто не возмущается
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/14/7320395/
Но для Патрушева лоха не кинуть- себя не уважать.