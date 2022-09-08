Байден обговорив із союзниками подальшу підтримку України, - Білий дім

Президент США Джо Байден обговорив з союзниками подальшу підтримку України.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що Байден переговорив з колегами Канади, Німеччини, Італії, Японії, Румунії, Франції, Польщі та Британії, а також з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та представниками ЄС щодо подальшої підтримки України.

"Байден підкреслив постійну міжнародну підтримку України, в тому числі шляхом постійного надання допомоги у сфері безпеки й економічної допомоги, а також постійне покладання на Росію витрат, пов’язаних з відповідальністю за розв’язану Кремлем агресію", - йдеться у тексті повідомлення.

Також лідери країн обговорили запобігання перетворенню Росією енергетики в інструмент впливу та необхідність подальшої координації для забезпечення стійких і доступних поставок енергії у Європу.

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