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Байден обговорив із союзниками подальшу підтримку України, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден обговорив з союзниками подальшу підтримку України.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що Байден переговорив з колегами Канади, Німеччини, Італії, Японії, Румунії, Франції, Польщі та Британії, а також з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та представниками ЄС щодо подальшої підтримки України.

"Байден підкреслив постійну міжнародну підтримку України, в тому числі шляхом постійного надання допомоги у сфері безпеки й економічної допомоги, а також постійне покладання на Росію витрат, пов’язаних з відповідальністю за розв’язану Кремлем агресію", - йдеться у тексті повідомлення.

Також лідери країн обговорили запобігання перетворенню Росією енергетики в інструмент впливу та необхідність подальшої координації для забезпечення стійких і доступних поставок енергії у Європу.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Есть версия что зелох договорился с ****** о сдаче юга и востока. Но ***** решил этим не ограничиваться и танки пошли на Киев. И тогда зелох понял что его кинули.
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08.09.2022 23:31
+7
зелох зорадник, усугубленный дермаком агентом парашки
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08.09.2022 23:33
+4
Дякуємо, сер, за розуміння, підтримку та допомогу.
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09.09.2022 00:02
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а зелох говорил что он нагнетает...
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08.09.2022 23:28 Відповісти
Есть версия что зелох договорился с ****** о сдаче юга и востока. Но ***** решил этим не ограничиваться и танки пошли на Киев. И тогда зелох понял что его кинули.
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08.09.2022 23:31 Відповісти
зелох зорадник, усугубленный дермаком агентом парашки
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08.09.2022 23:33 Відповісти
Я з вами категорично не згоден, приберіть будь ласка перші три слова з вашого повідомлення
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08.09.2022 23:37 Відповісти
Я по украински не очень.....по русски можно?
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08.09.2022 23:41 Відповісти
Атвєтьтє хтось таваріщу па рускі пжлста.
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08.09.2022 23:50 Відповісти
Мэрам твоих городов говорящих на сруцьком по украинским ТВ каналам тоже ответить?
Там никто не возмущается
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09.09.2022 04:27 Відповісти
Хто автор? П'ятий відділ ФСБ
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08.09.2022 23:46 Відповісти
Это единственный вариант?
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08.09.2022 23:48 Відповісти
Очень похоже на правду. Я тоже так думаю.
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09.09.2022 00:07 Відповісти
А кацап дуже схожий на розумну істоту.

Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
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09.09.2022 00:18 Відповісти
Именно так всё и было. Если бы Зеля не был кокаиновым торчком, то он бы понял, что Куйло его списало ещё до 14 января 2022 г., когда вновь замаячил на нашем горизонте Хам.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/14/7320395/
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09.09.2022 07:18 Відповісти
Карта минимальных хотелок Куйла. Зелоху показали её ещё в Омане.
Но для Патрушева лоха не кинуть- себя не уважать.
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09.09.2022 07:26 Відповісти
Нужно делать из расеи иран.... два сапога -кеды...
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08.09.2022 23:40 Відповісти
Дякуємо, сер, за розуміння, підтримку та допомогу.
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09.09.2022 00:02 Відповісти
Главное чтобы не вылез Трамп не вовремя и не стал вопеть как обычно что Байден враг Америки.
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09.09.2022 00:08 Відповісти
та ему там вроде, говорят, на мозоли потихоньку наступают.....
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09.09.2022 01:24 Відповісти
обсудили будапештский меморандум
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09.09.2022 01:54 Відповісти
а где прячется агент фсб Ермак и когда наконец американцы снесут ему башку?
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09.09.2022 08:26 Відповісти
 
 