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беспилотник (2095) Иран (1557) санкции (10620) США (23194)

США ввели санкции против иранских компаний, производящих дроны для российской армии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

іран,безпідотник

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех иранских компаний, производящих ударные беспилотники по заказу российской армии, и против компании, координировавшей доставку дронов в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство финансов США обвинило базирующуюся в Тегеране Safiran Airport Services в доставке иранских беспилотников в РФ.

Также под санкции попали Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company, которые причастны к исследованиям, разработке, производству и закупке иранских беспилотников. Под американские санкции попали также менеджеры перечисленных компаний.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Россия обратилась в Иран с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины.

Читайте также: Иранские беспилотники в РФ - не так страшны, как их малюют, - Воздушные силы ВСУ
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Топ комментарии
+13
Таке буває, коли при владі бородаті банабаки-фанатики! Бо раціональні політики зрозуміли б, що гроші від безпілотників - МІЗЕР порівняно з прибутками, які можна отримати від нафти, якщо піти на переговори про відновлення ядерної угоди!
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09.09.2022 00:02
+7
Их предупреждали, пусть теперь расхлёбывают. Или им тоже хочется поубивать?
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09.09.2022 00:06
+7
зацените красотищу!
https://twitter.com/i/status/1567960150455238657
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09.09.2022 00:12
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Таке буває, коли при владі бородаті банабаки-фанатики! Бо раціональні політики зрозуміли б, що гроші від безпілотників - МІЗЕР порівняно з прибутками, які можна отримати від нафти, якщо піти на переговори про відновлення ядерної угоди!
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09.09.2022 00:02 Ответить
Их предупреждали, пусть теперь расхлёбывают. Или им тоже хочется поубивать?
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09.09.2022 00:06 Ответить
їм, на відміну від паРаші, справді *****. вони під тими санкціями вже десятки років. діти народилися і вже померли під санкціями, уже їх внуки скоро почнуть вмирати все під тими ж санкціями. другого життя ніхто з них не знав і порівняти їм ні з чим.
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09.09.2022 08:58 Ответить
На картинке видно пульт дистанционного управления - красненький в нижнем правом углу... с катушкой провода )))) беспилотник далеко не летает - катушка с проводом маленькая )))
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09.09.2022 00:09 Ответить
Він не автономний?
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09.09.2022 00:59 Ответить
ну насчет пульта то был сарказм. скорее всего это на картинке генератор которым подзаряжают батарейку, не знаю.
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09.09.2022 01:43 Ответить
будет очень смешно, если это действительно пульт или устройство для программирования
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09.09.2022 01:46 Ответить
зацените красотищу!
https://twitter.com/i/status/1567960150455238657
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09.09.2022 00:12 Ответить
Это круто
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09.09.2022 04:38 Ответить
Осталось только наказать наливные/ перелевные танкеры которые по-тихой барыжат кацапской жижей, и компаниии страхующие их....
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09.09.2022 00:12 Ответить
Были, но, видимо, мало. Добавили, чтобы мало не казалось
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09.09.2022 01:04 Ответить
Я тоже думала, что против иранских военных предприятий - тотальные санкции. Удивительно!
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09.09.2022 07:03 Ответить
Как так они ж предлагали " помочь газомза деньги)+с них снять санкции?
Ото помошники
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09.09.2022 00:30 Ответить
Іран не виробляє мікрочіпи без яких любий дрон купа брухту а купує він їх у КНР!
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09.09.2022 00:46 Ответить
Китайский производитель начал выпуск новой модели сверхпрочных удароустойчивых граблей с предостерегающими надписями, выполненными на русском и фарси.
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09.09.2022 01:36 Ответить
Paravar Pars Company - они параваки выпускают! Представляю какие задроны они сделают!
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09.09.2022 13:59 Ответить
 
 