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Украина закупила у Франции 155-мм гаубицы TRF1, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

артилерія,trf1

Украина закупила у Франции 155-мм буксируемые гаубицы TRF1, которые больше не находятся на вооружении французской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает французское издание L'Opinion, ссылаясь на собственные источники.

В этот раз Франция передаст Украине не Caesar, а старшую модель TRF1. Эти две машины имеют одинаковый калибр (155 мм), но в отличие от Caesar, TRF1 является буксируемой пушкой, а не устанавливается на грузовик, пишет L'Opinion.

Впервые гаубица TRF1 была представлена ​​на оружейной выставке Satory в 1979 году и производилась GIAT с 1984 по 1993 год. Это артиллерийское оружие способно самостоятельно передвигаться со скоростью 8 км/ч, имеет автозагрузчик. Отмечается, что во французской армии она сменила 155-мм гаубицы Modele 50.

TRF1 имеет дальность стрельбы 24 километра обычными снарядами и 30 километров реактивными снарядами, а также скорострельность 6 выстрелов в минуту.

Франция заменит TRF1 на самоходную артиллерийскую установку CAESAR, сообщает издание.

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Топ комментарии
+34
ну..., на безрыбье и рак рыба......
зато наши парни будут лучшими в мире экспертами по оружию.....
из чего они только не стреляли! )
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09.09.2022 01:44
+22
Эстониния..ваще красавцы..самые первые сразу миллиард зелени заслали..первые больше всех..
хотя малюсенькая страна...но прекрасно знакомая с орками не по наслышке..
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09.09.2022 02:47
+21
та да, начиная от ******* Ghost, которых никто здесь не видел, и не представляют, как они выглядят, какие-то непонятные Perimeter-8, которые непонятно откуда они взлетают, а еще L3Harris Vampire, которые еще долго не попадут в объектив камеры, и много еще разных дивайсов\вооружений, названия которых даже нет в широком доступе.
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09.09.2022 02:39
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Правила форума Совет форумчан
ну..., на безрыбье и рак рыба......
зато наши парни будут лучшими в мире экспертами по оружию.....
из чего они только не стреляли! )
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09.09.2022 01:44 Ответить
у нас уже такие воюют месяца два или три - эстонцы подогнали.
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09.09.2022 01:50 Ответить
та у нас сейчас столько всего, что пипец.....
а сколько еще того, о чем мы даже не догадываемся....
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09.09.2022 02:09 Ответить
та да, начиная от ******* Ghost, которых никто здесь не видел, и не представляют, как они выглядят, какие-то непонятные Perimeter-8, которые непонятно откуда они взлетают, а еще L3Harris Vampire, которые еще долго не попадут в объектив камеры, и много еще разных дивайсов\вооружений, названия которых даже нет в широком доступе.
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09.09.2022 02:39 Ответить
******* Ghost є баражуючим *********** - безпілотним літальним апаратом з бойовою частиною. Апарат літає 6 годин навколо, збираючи розвідувальну інформацію та вишукуючи цілі, після чого підлітає до цілі та вибухає.Вже випробуваний на росіянах,росіяни дуже раді,все розносить,тіла в пакети не потрібно збирати,поранені без рук і без ніг і без очей,воювати нема чим.
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09.09.2022 05:56 Ответить
это ТТХ все читали еще полтора месяца назад. Как выглядят?
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09.09.2022 10:23 Ответить
Ну если тебе больше нравится воевать с соседями по даче пушками 1812 года, наполеоновскими, так воюй. Главное, ядер побольше накопай, и будет у тебя ядерное оружие. А для наших славных ВСУ любая артилерия калибра 155 мм сгодится.
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09.09.2022 06:41 Ответить
Новенький здесь?
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09.09.2022 10:24 Ответить
Для тебя лично - да. А так я на ЦН с 12 года, больше десятка ников сменил благодаря модерам цензора, особенно в 19 году, когда они за старуху с косой Бабу Бздюлю не только мои ника банили, а и айпишник.. Мой самый любимый ник - кот бегемот.
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09.09.2022 18:02 Ответить
Эстониния..ваще красавцы..самые первые сразу миллиард зелени заслали..первые больше всех..
хотя малюсенькая страна...но прекрасно знакомая с орками не по наслышке..
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09.09.2022 02:47 Ответить
Это как раз то, что нужно: дешёвые, масовые и хорошие орудия
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09.09.2022 06:29 Ответить
А что, Франции западло было передать это нам бесплатно?
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09.09.2022 01:44 Ответить
А что ты передал Франции бесплатно,пшеницу?
Не знал,что рабочие Франции тебе часть зарплаты должны перечислять
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09.09.2022 03:52 Ответить
Мы не знаем суммы сделки. Может мы 1.5 евро за них заплатили. Ну или по стоимости металла. Нам и так много помогают, а наши чинуши эту помощь разворовывают. Так почему люди от себя что-то отрывать должны, а наши можновладці это себе по карманам распиливать?
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09.09.2022 05:00 Ответить
"..а наши чинуши эту помощь разворовывают", "..а наши можновладці это себе по карманам распиливатьа".. А факты имеются? Или просто пукнул, на радость ФСБ?
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09.09.2022 06:33 Ответить
Почитай про обыски в мэрии и обладминистации Запорожья. Сколько было разворовано гуманитарки, как ее продавали через сети магазинов. Что было найдено у чиновников при обысках.

https://www.facebook.com/100074086422890/posts/pfbid0w4KkwE3viqyaE2gViAJgFxib4kriyJb5zMRxzbmpnukz4h4K9vNwE2dt4Qn9annDl/
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09.09.2022 06:44 Ответить
Во-во, и ещё асфальта чуть-чуть, да владимир сцаныч?
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09.09.2022 06:20 Ответить
Яка різниця, все одно за все буде платити раша.
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09.09.2022 07:16 Ответить
Гарна гармата. Навіть автоматичне заряджання є.
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09.09.2022 01:52 Ответить
Це все добре але на данний період війни зі списаного фонду по дешевизні це добре с оркостаном можна воювати.Далі буде багато реально хламу після війни позбавлятися.Европа і світ зараз йде з новими технологіями.В нас достатньо свої крутих розробок для армії щоб втілити в життя.Це все буде залежати від нас.Ми воюємо в більшості старою зброєю з запасників багатьох країн.Скажімо так ми їм не хило розгрузили бюджети і склади .Як би це все утилюзивувати пішли роки і мільярди.Один одному допомогли.Але армія нового зразка ного світу не стакою зброєю повинна бути.
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09.09.2022 02:03 Ответить
я про це уже заїкнувся написати.що після перемоги у нас буде не озброєна армія,а склад списаного брухту,і зоопарк новинок в гомеопатичних кількостях,що по суті значить,що самостійно воювати ми не зможемо в принципі,бо обслуговувати самотужки це все різноманітне залізо і дорого і нічим,а значить повністю залежні від Заходу.А про нашу зброю можна забути,********* це нецікаво,хіба що після них,але тоді уже знову встане питання актуальності...
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09.09.2022 02:13 Ответить
майже все що ми зараз використовуємо, буде на зберіганні. Звичайно в майбутньому цього зоопарку не буде.
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09.09.2022 02:29 Ответить
ага,а ще можна вірити у рожевих поні,то раз ,а ******* зразки на зберіганні потрібно ЗБЕРІГАТИ,а не так як у нас *******,нагадати як танки і арта стояли на "зберіганні" 30 років?
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09.09.2022 02:31 Ответить
при чому тут рожеві поні? Це просто технічно нереально мати 5 видів танків, 10 видів сау, 20 типі бронемашин і т.п. Нам зараз потрібно що завгодно, бо нічого нема.
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09.09.2022 02:41 Ответить
я про те що на "зберіганні" у нас це в половині випадків в брухт списати.Їх або після війни якось продавати або повертати власникам,по мірі переходу на єдиний стандарт.
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09.09.2022 02:50 Ответить
продати це теж проблема, бо виробник просто не дасть згоди. Такі ідіотські правила. І повернути не захочуть, їм це не потрібно. Вони переоснащувати будуть армію новими зразками.
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09.09.2022 02:53 Ответить
Заспокойтеся обоє! Поки ми ними воюватимемо - у них ресурс закінчиться - зносяться стволи та механізми Так що їх хочеш-не хочеш, а треба буде утилізувать!
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09.09.2022 03:45 Ответить
Ти не пі...д...їв часом? М777, Цезар, Хамві це по твоєму брухт? А може й Хаймарс теж брухт? Звідки ви тільки виповзаєте.
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09.09.2022 02:40 Ответить
нє,не прихуїв,буде БРУХТ який ще й бабло сосатиме,у таких як ти дурнів слово логістика та уніфікація така сама лженаука як і у совків кібернетика,мало ***** **** було з совковими артсистемами,де **** 152 го калібру тільки 6 різних було,і то там була хоч якась уніфікація,мста-с - мста-б,д-20 - акація,гіацинт-с - гіацинт-б хоч по стволам і в якісь мірі по шасі,і то **** скільки мороки це все обслуговувати.А тут навіть шасі у всіх різні,ото ***** натішишся коли половина парку встане бо нема з/ч,які хтось не закупив,а від іншої *** підійде,бо відкрию тобі странцу таємницю,НІХТО ПІСЛЯ ВІЙНИ ЗАДУРНО НІЧОГО ДАВАТИ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ,це зараз все так гарно,а потім готуй бабло
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09.09.2022 02:48 Ответить
А ты решил,что война просто так закончится и кацов можно будет пердя в их сторону напугать?
Никакого конца теперь не будет как
в Израиле,пока такой сосед рядом.
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09.09.2022 03:56 Ответить
***** а в Ізраїлі 5 типів танків на озброєнні і 10 гаубиць в одному калібрі? може ***** спочатку читати а потім писати?
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09.09.2022 14:14 Ответить
Від Хамві відмовилась армія США, перейшла на траспорт типу MRAP (mine resistant ambush protected), в Арізоні в пустелі їх більше 20000 стояло, тому Іраку США передали більше 2000, афганській армії 2200. Бійці наші вкрай незадоволені Хамві. Захисту від мін нема, жере палива багато і якісного, часто дають взагалі без броні, з "нанобронею" типу ПЕТ плівки, запчастини дорогі, бо рідкість, і під час зберігання гума на колесах стала ніяка, а нова коштує як бу всюдохід з Європи пригнати і в чудовому стані.
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09.09.2022 04:37 Ответить
ты явно засланный урод, сейчас на фронте каждая гаубица на счету, нам французы ничего не должны и спасибо им , за то, что они согласны передавать нам вооружение бесплатно и за деньги. О нашем вооружении будем думать после победы. Нет сейчас у Украины возможности делать свое оружие в товарных количествах. Кто в этом виноват, другой вопрос. Со всех спросят. Но после победы.
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09.09.2022 02:54 Ответить
А ваша Галя - балувана!
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09.09.2022 06:48 Ответить
Пі..дєц всьому..Загине Україна..Бо Порошенко не стане президентом...
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09.09.2022 11:51 Ответить
Міністерство Оборони закупило цілих ДВІ старих гармати!!!
Це просто ППЦ!
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09.09.2022 02:12 Ответить
дві машини - зрадометр зашкалює
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09.09.2022 03:23 Ответить
Внимательно прочитай то что написано. Две машины - это сравнение двух образцов, а не количество. Написано про Цезарь и ТРФ1 что эти две машины (эти два образца вооружения) имеют одинаковый калибр 155мм.
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09.09.2022 05:10 Ответить
хорошая новость от Швеца: "К нам едет ревизор!" (с)
зеленая кодла может начинать разминать сфинктеры......
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09.09.2022 02:14 Ответить
ООН берет Ермака в ООН.
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09.09.2022 02:17 Ответить
да это херня какая-то....
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09.09.2022 02:21 Ответить
Лучше его никто там туалетным ершиком
не владеет?
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09.09.2022 03:58 Ответить
Рассказывает что тут делается на сайте только что зарегистрировавшийся человек. Не надо людей учить здесь что им делать и что писать.
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09.09.2022 06:05 Ответить
это очень хорошая мысль.....
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09.09.2022 13:08 Ответить
Ага, значит ******* безнаказанно во время войны можно, а зелёной кодлой, зелёными мухами, зелёными барыгами называться "не на часі"? Офігєть єдність яка у вас. Ви ображаєте достойних форумчан і роздрай в країні вносить якраз кодла зелених царьків єрмаків і супергероїв покривачів корупції боневтіків. Війна буде виграна завдяки єдності народу і ЗСУ.
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09.09.2022 07:58 Ответить
Діййсно: " Не на часі ''. Нехай продовжують свою руйнівну діяльність. А після війни вони будуть переможцями та героями.
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09.09.2022 08:57 Ответить
Я на этом сайте прекрасно заседал в 2014-.2015
Я никого и не учу.Он хочет халявы?
Вся Африка с голоду дохнет, пусть шлёт свою зарплату.
А требовать будешь у своих,которых ты выбрал и которые тебе чего то должны.
Что то я не слышу требований к Ахметову,но французы вам задолжали
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09.09.2022 07:38 Ответить
На каждую гаубицу надо тягач.. В союзе был ГТС.
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09.09.2022 08:38 Ответить
На днях Великобританія передала 3СУ більше 100 одиниць важких грузовиків для перевозки військової техніки.
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09.09.2022 09:18 Ответить
Дякуємо ЗА БУДЬ_ЯКУ допомогу..

І навіть за озброєння ПО МІНІМАЛЬНІЙ ЦІНІ.
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09.09.2022 11:55 Ответить
лише підтверджених знищень американської гаубиці три сокири вже більше десятка, вочевидь що непідтверджених десятка три.

перевага ворога в артилерії веде до вибивання нашого 155.

тож, цілком підходяще підкріплення.

жаль лише що не настільки мобільне як цезар та гаймарс.

війна показала що рух це життя а зупинка це очікування смерти.
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09.09.2022 08:48 Ответить
Сейчас много, особенно из-за кордона пишут, что украинцы «перебирают харчами» в плане вооружения и ждут халявы. Позвольте не согласиться. Никто ничего в этом мире просто так не делает! Европе крупно повезло, что путлер застрял в Украине! Или Вы думаете, что он побоялся бы пробить себе наземный коридор через страны Балтии? Тогда бы пришлось ВОЕВАТЬ уже европейцам! И ресурсов у путлера хватило бы. Особенно, с учетом слухов про северокорейскую армию. А китайцы, занявшись Тайванем, оттянули бы на себя США. Так что пока Украина сражается, Европа может подготовиться к худшему. За эту подготовку украинцы платят самую дорогую цену, отдают жизнь! Когда пошла в Украину основная помощь? Тогда, когда увидели, что путлер не сможет захватить всю Украину за пару месяцев. Мне «нравится» -«европейцы устали от войны в Украине». Война идет не в Украине, а в Европе! Представьте себе, где бы сейчас стояли войска кацапстана, сумей путлер превратить Украину в 2014 году в аля- беларусь! И каким потенциалом обладали ВС кацапстана используя инфраструктуру Украины! Так, что никто нам ничего «бесплатно» не дает!
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09.09.2022 09:18 Ответить
НЕвідомо..

Чи пуйло попер би в Балтію відразу..

Бо це відразу -проти НАТО.

Але однозначно,"підм"явши " Україну -попер би..

АПЕТИТ ПРИХОДИТЬ ПІД ЧАС ЇДИ.
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09.09.2022 11:54 Ответить
Впевнений, що завдяки майстерності наших козаків кобзон навіть не відчує різниці у моделях гаубиць.
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09.09.2022 20:11 Ответить
 
 