Украина закупила у Франции 155-мм гаубицы TRF1, - СМИ
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Украина закупила у Франции 155-мм буксируемые гаубицы TRF1, которые больше не находятся на вооружении французской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает французское издание L'Opinion, ссылаясь на собственные источники.
В этот раз Франция передаст Украине не Caesar, а старшую модель TRF1. Эти две машины имеют одинаковый калибр (155 мм), но в отличие от Caesar, TRF1 является буксируемой пушкой, а не устанавливается на грузовик, пишет L'Opinion.
Впервые гаубица TRF1 была представлена на оружейной выставке Satory в 1979 году и производилась GIAT с 1984 по 1993 год. Это артиллерийское оружие способно самостоятельно передвигаться со скоростью 8 км/ч, имеет автозагрузчик. Отмечается, что во французской армии она сменила 155-мм гаубицы Modele 50.
TRF1 имеет дальность стрельбы 24 километра обычными снарядами и 30 километров реактивными снарядами, а также скорострельность 6 выстрелов в минуту.
Франция заменит TRF1 на самоходную артиллерийскую установку CAESAR, сообщает издание.
Пожалуйста, подождите...
зато наши парни будут лучшими в мире экспертами по оружию.....
из чего они только не стреляли! )
а сколько еще того, о чем мы даже не догадываемся....
хотя малюсенькая страна...но прекрасно знакомая с орками не по наслышке..
Не знал,что рабочие Франции тебе часть зарплаты должны перечислять
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Никакого конца теперь не будет как
в Израиле,пока такой сосед рядом.
Це просто ППЦ!
зеленая кодла может начинать разминать сфинктеры......
не владеет?
Я никого и не учу.Он хочет халявы?
Вся Африка с голоду дохнет, пусть шлёт свою зарплату.
А требовать будешь у своих,которых ты выбрал и которые тебе чего то должны.
Что то я не слышу требований к Ахметову,но французы вам задолжали
І навіть за озброєння ПО МІНІМАЛЬНІЙ ЦІНІ.
перевага ворога в артилерії веде до вибивання нашого 155.
тож, цілком підходяще підкріплення.
жаль лише що не настільки мобільне як цезар та гаймарс.
війна показала що рух це життя а зупинка це очікування смерти.
Чи пуйло попер би в Балтію відразу..
Бо це відразу -проти НАТО.
Але однозначно,"підм"явши " Україну -попер би..
АПЕТИТ ПРИХОДИТЬ ПІД ЧАС ЇДИ.