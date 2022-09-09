Україна закупила у Франції 155-мм гаубиці TRF1, - ЗМІ
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Україна закупила у Франції 155-мм буксирувані гаубиці TRF1, які більше не перебувають на озброєнні французької армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє французьке видання L'Opinion, посилаючись на власні джерела.
Цього разу Франція передасть Україні не Caesar, а старшу модель TRF1. Ці дві машини мають однаковий калібр (155 мм), але на відміну від Caesar, TRF1 є буксируваною гарматою, а не встановлюється на вантажівку, пише L'Opinion.
Вперше гаубиця TRF1 була представлена на збройовій виставці Satory в 1979 році та вироблялася GIAT з 1984 по 1993 рік. Ця артилерійська зброя здатна самостійно пересуватися зі швидкістю 8 км/год, має автозавантажувач. Зазначається, що у французькій армії вона замінила 155-мм гаубиці Modele 50.
TRF1 має дальність стрільби 24 кілометри звичайними снарядами і 30 кілометрів реактивними снарядами, а також скорострільність у 6 пострілів на хвилину.
Франція замінить TRF1 самохідною артилерійською установкою CAESAR, повідомляє видання.
Будь ласка, зачекайте...
зато наши парни будут лучшими в мире экспертами по оружию.....
из чего они только не стреляли! )
а сколько еще того, о чем мы даже не догадываемся....
хотя малюсенькая страна...но прекрасно знакомая с орками не по наслышке..
Не знал,что рабочие Франции тебе часть зарплаты должны перечислять
https://www.facebook.com/100074086422890/posts/pfbid0w4KkwE3viqyaE2gViAJgFxib4kriyJb5zMRxzbmpnukz4h4K9vNwE2dt4Qn9annDl/
Никакого конца теперь не будет как
в Израиле,пока такой сосед рядом.
Це просто ППЦ!
зеленая кодла может начинать разминать сфинктеры......
не владеет?
Я никого и не учу.Он хочет халявы?
Вся Африка с голоду дохнет, пусть шлёт свою зарплату.
А требовать будешь у своих,которых ты выбрал и которые тебе чего то должны.
Что то я не слышу требований к Ахметову,но французы вам задолжали
І навіть за озброєння ПО МІНІМАЛЬНІЙ ЦІНІ.
перевага ворога в артилерії веде до вибивання нашого 155.
тож, цілком підходяще підкріплення.
жаль лише що не настільки мобільне як цезар та гаймарс.
війна показала що рух це життя а зупинка це очікування смерти.
Чи пуйло попер би в Балтію відразу..
Бо це відразу -проти НАТО.
Але однозначно,"підм"явши " Україну -попер би..
АПЕТИТ ПРИХОДИТЬ ПІД ЧАС ЇДИ.