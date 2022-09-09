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Франція (1970) артилерія (713)

Україна закупила у Франції 155-мм гаубиці TRF1, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

артилерія,trf1

Україна закупила у Франції 155-мм буксирувані гаубиці TRF1, які більше не перебувають на озброєнні французької армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє французьке видання L'Opinion, посилаючись на власні джерела.

Цього разу Франція передасть Україні не Caesar, а старшу модель TRF1. Ці дві машини мають однаковий калібр (155 мм), але на відміну від Caesar, TRF1 є буксируваною гарматою, а не встановлюється на вантажівку, пише L'Opinion.

Вперше гаубиця TRF1 була представлена ​​на збройовій виставці Satory в 1979 році та вироблялася GIAT з 1984 по 1993 рік. Ця артилерійська зброя здатна самостійно пересуватися зі швидкістю 8 км/год, має автозавантажувач. Зазначається, що у французькій армії вона замінила 155-мм гаубиці Modele 50.

TRF1 має дальність стрільби 24 кілометри звичайними снарядами і 30 кілометрів реактивними снарядами, а також скорострільність у 6 пострілів на хвилину.

Франція замінить TRF1 самохідною артилерійською установкою CAESAR, повідомляє видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала від Латвії шість гаубиць M109, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
ну..., на безрыбье и рак рыба......
зато наши парни будут лучшими в мире экспертами по оружию.....
из чего они только не стреляли! )
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09.09.2022 01:44
+22
Эстониния..ваще красавцы..самые первые сразу миллиард зелени заслали..первые больше всех..
хотя малюсенькая страна...но прекрасно знакомая с орками не по наслышке..
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09.09.2022 02:47
+21
та да, начиная от ******* Ghost, которых никто здесь не видел, и не представляют, как они выглядят, какие-то непонятные Perimeter-8, которые непонятно откуда они взлетают, а еще L3Harris Vampire, которые еще долго не попадут в объектив камеры, и много еще разных дивайсов\вооружений, названия которых даже нет в широком доступе.
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09.09.2022 02:39
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ну..., на безрыбье и рак рыба......
зато наши парни будут лучшими в мире экспертами по оружию.....
из чего они только не стреляли! )
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09.09.2022 01:44 Відповісти
у нас уже такие воюют месяца два или три - эстонцы подогнали.
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09.09.2022 01:50 Відповісти
та у нас сейчас столько всего, что пипец.....
а сколько еще того, о чем мы даже не догадываемся....
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09.09.2022 02:09 Відповісти
та да, начиная от ******* Ghost, которых никто здесь не видел, и не представляют, как они выглядят, какие-то непонятные Perimeter-8, которые непонятно откуда они взлетают, а еще L3Harris Vampire, которые еще долго не попадут в объектив камеры, и много еще разных дивайсов\вооружений, названия которых даже нет в широком доступе.
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09.09.2022 02:39 Відповісти
******* Ghost є баражуючим *********** - безпілотним літальним апаратом з бойовою частиною. Апарат літає 6 годин навколо, збираючи розвідувальну інформацію та вишукуючи цілі, після чого підлітає до цілі та вибухає.Вже випробуваний на росіянах,росіяни дуже раді,все розносить,тіла в пакети не потрібно збирати,поранені без рук і без ніг і без очей,воювати нема чим.
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09.09.2022 05:56 Відповісти
это ТТХ все читали еще полтора месяца назад. Как выглядят?
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09.09.2022 10:23 Відповісти
Ну если тебе больше нравится воевать с соседями по даче пушками 1812 года, наполеоновскими, так воюй. Главное, ядер побольше накопай, и будет у тебя ядерное оружие. А для наших славных ВСУ любая артилерия калибра 155 мм сгодится.
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09.09.2022 06:41 Відповісти
Новенький здесь?
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09.09.2022 10:24 Відповісти
Для тебя лично - да. А так я на ЦН с 12 года, больше десятка ников сменил благодаря модерам цензора, особенно в 19 году, когда они за старуху с косой Бабу Бздюлю не только мои ника банили, а и айпишник.. Мой самый любимый ник - кот бегемот.
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09.09.2022 18:02 Відповісти
Эстониния..ваще красавцы..самые первые сразу миллиард зелени заслали..первые больше всех..
хотя малюсенькая страна...но прекрасно знакомая с орками не по наслышке..
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09.09.2022 02:47 Відповісти
Это как раз то, что нужно: дешёвые, масовые и хорошие орудия
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09.09.2022 06:29 Відповісти
А что, Франции западло было передать это нам бесплатно?
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09.09.2022 01:44 Відповісти
А что ты передал Франции бесплатно,пшеницу?
Не знал,что рабочие Франции тебе часть зарплаты должны перечислять
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09.09.2022 03:52 Відповісти
Мы не знаем суммы сделки. Может мы 1.5 евро за них заплатили. Ну или по стоимости металла. Нам и так много помогают, а наши чинуши эту помощь разворовывают. Так почему люди от себя что-то отрывать должны, а наши можновладці это себе по карманам распиливать?
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09.09.2022 05:00 Відповісти
"..а наши чинуши эту помощь разворовывают", "..а наши можновладці это себе по карманам распиливатьа".. А факты имеются? Или просто пукнул, на радость ФСБ?
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09.09.2022 06:33 Відповісти
Почитай про обыски в мэрии и обладминистации Запорожья. Сколько было разворовано гуманитарки, как ее продавали через сети магазинов. Что было найдено у чиновников при обысках.

https://www.facebook.com/100074086422890/posts/pfbid0w4KkwE3viqyaE2gViAJgFxib4kriyJb5zMRxzbmpnukz4h4K9vNwE2dt4Qn9annDl/
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09.09.2022 06:44 Відповісти
Во-во, и ещё асфальта чуть-чуть, да владимир сцаныч?
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09.09.2022 06:20 Відповісти
Яка різниця, все одно за все буде платити раша.
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09.09.2022 07:16 Відповісти
Гарна гармата. Навіть автоматичне заряджання є.
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09.09.2022 01:52 Відповісти
Це все добре але на данний період війни зі списаного фонду по дешевизні це добре с оркостаном можна воювати.Далі буде багато реально хламу після війни позбавлятися.Европа і світ зараз йде з новими технологіями.В нас достатньо свої крутих розробок для армії щоб втілити в життя.Це все буде залежати від нас.Ми воюємо в більшості старою зброєю з запасників багатьох країн.Скажімо так ми їм не хило розгрузили бюджети і склади .Як би це все утилюзивувати пішли роки і мільярди.Один одному допомогли.Але армія нового зразка ного світу не стакою зброєю повинна бути.
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09.09.2022 02:03 Відповісти
я про це уже заїкнувся написати.що після перемоги у нас буде не озброєна армія,а склад списаного брухту,і зоопарк новинок в гомеопатичних кількостях,що по суті значить,що самостійно воювати ми не зможемо в принципі,бо обслуговувати самотужки це все різноманітне залізо і дорого і нічим,а значить повністю залежні від Заходу.А про нашу зброю можна забути,********* це нецікаво,хіба що після них,але тоді уже знову встане питання актуальності...
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09.09.2022 02:13 Відповісти
майже все що ми зараз використовуємо, буде на зберіганні. Звичайно в майбутньому цього зоопарку не буде.
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09.09.2022 02:29 Відповісти
ага,а ще можна вірити у рожевих поні,то раз ,а ******* зразки на зберіганні потрібно ЗБЕРІГАТИ,а не так як у нас *******,нагадати як танки і арта стояли на "зберіганні" 30 років?
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09.09.2022 02:31 Відповісти
при чому тут рожеві поні? Це просто технічно нереально мати 5 видів танків, 10 видів сау, 20 типі бронемашин і т.п. Нам зараз потрібно що завгодно, бо нічого нема.
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09.09.2022 02:41 Відповісти
я про те що на "зберіганні" у нас це в половині випадків в брухт списати.Їх або після війни якось продавати або повертати власникам,по мірі переходу на єдиний стандарт.
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09.09.2022 02:50 Відповісти
продати це теж проблема, бо виробник просто не дасть згоди. Такі ідіотські правила. І повернути не захочуть, їм це не потрібно. Вони переоснащувати будуть армію новими зразками.
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09.09.2022 02:53 Відповісти
Заспокойтеся обоє! Поки ми ними воюватимемо - у них ресурс закінчиться - зносяться стволи та механізми Так що їх хочеш-не хочеш, а треба буде утилізувать!
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09.09.2022 03:45 Відповісти
Ти не пі...д...їв часом? М777, Цезар, Хамві це по твоєму брухт? А може й Хаймарс теж брухт? Звідки ви тільки виповзаєте.
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09.09.2022 02:40 Відповісти
нє,не прихуїв,буде БРУХТ який ще й бабло сосатиме,у таких як ти дурнів слово логістика та уніфікація така сама лженаука як і у совків кібернетика,мало ***** **** було з совковими артсистемами,де **** 152 го калібру тільки 6 різних було,і то там була хоч якась уніфікація,мста-с - мста-б,д-20 - акація,гіацинт-с - гіацинт-б хоч по стволам і в якісь мірі по шасі,і то **** скільки мороки це все обслуговувати.А тут навіть шасі у всіх різні,ото ***** натішишся коли половина парку встане бо нема з/ч,які хтось не закупив,а від іншої *** підійде,бо відкрию тобі странцу таємницю,НІХТО ПІСЛЯ ВІЙНИ ЗАДУРНО НІЧОГО ДАВАТИ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ,це зараз все так гарно,а потім готуй бабло
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09.09.2022 02:48 Відповісти
А ты решил,что война просто так закончится и кацов можно будет пердя в их сторону напугать?
Никакого конца теперь не будет как
в Израиле,пока такой сосед рядом.
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09.09.2022 03:56 Відповісти
***** а в Ізраїлі 5 типів танків на озброєнні і 10 гаубиць в одному калібрі? може ***** спочатку читати а потім писати?
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09.09.2022 14:14 Відповісти
Від Хамві відмовилась армія США, перейшла на траспорт типу MRAP (mine resistant ambush protected), в Арізоні в пустелі їх більше 20000 стояло, тому Іраку США передали більше 2000, афганській армії 2200. Бійці наші вкрай незадоволені Хамві. Захисту від мін нема, жере палива багато і якісного, часто дають взагалі без броні, з "нанобронею" типу ПЕТ плівки, запчастини дорогі, бо рідкість, і під час зберігання гума на колесах стала ніяка, а нова коштує як бу всюдохід з Європи пригнати і в чудовому стані.
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09.09.2022 04:37 Відповісти
ты явно засланный урод, сейчас на фронте каждая гаубица на счету, нам французы ничего не должны и спасибо им , за то, что они согласны передавать нам вооружение бесплатно и за деньги. О нашем вооружении будем думать после победы. Нет сейчас у Украины возможности делать свое оружие в товарных количествах. Кто в этом виноват, другой вопрос. Со всех спросят. Но после победы.
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09.09.2022 02:54 Відповісти
А ваша Галя - балувана!
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09.09.2022 06:48 Відповісти
Пі..дєц всьому..Загине Україна..Бо Порошенко не стане президентом...
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09.09.2022 11:51 Відповісти
Міністерство Оборони закупило цілих ДВІ старих гармати!!!
Це просто ППЦ!
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09.09.2022 02:12 Відповісти
дві машини - зрадометр зашкалює
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09.09.2022 03:23 Відповісти
Внимательно прочитай то что написано. Две машины - это сравнение двух образцов, а не количество. Написано про Цезарь и ТРФ1 что эти две машины (эти два образца вооружения) имеют одинаковый калибр 155мм.
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09.09.2022 05:10 Відповісти
хорошая новость от Швеца: "К нам едет ревизор!" (с)
зеленая кодла может начинать разминать сфинктеры......
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09.09.2022 02:14 Відповісти
ООН берет Ермака в ООН.
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09.09.2022 02:17 Відповісти
да это херня какая-то....
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09.09.2022 02:21 Відповісти
Лучше его никто там туалетным ершиком
не владеет?
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09.09.2022 03:58 Відповісти
Рассказывает что тут делается на сайте только что зарегистрировавшийся человек. Не надо людей учить здесь что им делать и что писать.
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09.09.2022 06:05 Відповісти
это очень хорошая мысль.....
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09.09.2022 13:08 Відповісти
Ага, значит ******* безнаказанно во время войны можно, а зелёной кодлой, зелёными мухами, зелёными барыгами называться "не на часі"? Офігєть єдність яка у вас. Ви ображаєте достойних форумчан і роздрай в країні вносить якраз кодла зелених царьків єрмаків і супергероїв покривачів корупції боневтіків. Війна буде виграна завдяки єдності народу і ЗСУ.
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09.09.2022 07:58 Відповісти
Діййсно: " Не на часі ''. Нехай продовжують свою руйнівну діяльність. А після війни вони будуть переможцями та героями.
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09.09.2022 08:57 Відповісти
Я на этом сайте прекрасно заседал в 2014-.2015
Я никого и не учу.Он хочет халявы?
Вся Африка с голоду дохнет, пусть шлёт свою зарплату.
А требовать будешь у своих,которых ты выбрал и которые тебе чего то должны.
Что то я не слышу требований к Ахметову,но французы вам задолжали
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09.09.2022 07:38 Відповісти
На каждую гаубицу надо тягач.. В союзе был ГТС.
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09.09.2022 08:38 Відповісти
На днях Великобританія передала 3СУ більше 100 одиниць важких грузовиків для перевозки військової техніки.
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09.09.2022 09:18 Відповісти
Дякуємо ЗА БУДЬ_ЯКУ допомогу..

І навіть за озброєння ПО МІНІМАЛЬНІЙ ЦІНІ.
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09.09.2022 11:55 Відповісти
лише підтверджених знищень американської гаубиці три сокири вже більше десятка, вочевидь що непідтверджених десятка три.

перевага ворога в артилерії веде до вибивання нашого 155.

тож, цілком підходяще підкріплення.

жаль лише що не настільки мобільне як цезар та гаймарс.

війна показала що рух це життя а зупинка це очікування смерти.
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09.09.2022 08:48 Відповісти
Сейчас много, особенно из-за кордона пишут, что украинцы «перебирают харчами» в плане вооружения и ждут халявы. Позвольте не согласиться. Никто ничего в этом мире просто так не делает! Европе крупно повезло, что путлер застрял в Украине! Или Вы думаете, что он побоялся бы пробить себе наземный коридор через страны Балтии? Тогда бы пришлось ВОЕВАТЬ уже европейцам! И ресурсов у путлера хватило бы. Особенно, с учетом слухов про северокорейскую армию. А китайцы, занявшись Тайванем, оттянули бы на себя США. Так что пока Украина сражается, Европа может подготовиться к худшему. За эту подготовку украинцы платят самую дорогую цену, отдают жизнь! Когда пошла в Украину основная помощь? Тогда, когда увидели, что путлер не сможет захватить всю Украину за пару месяцев. Мне «нравится» -«европейцы устали от войны в Украине». Война идет не в Украине, а в Европе! Представьте себе, где бы сейчас стояли войска кацапстана, сумей путлер превратить Украину в 2014 году в аля- беларусь! И каким потенциалом обладали ВС кацапстана используя инфраструктуру Украины! Так, что никто нам ничего «бесплатно» не дает!
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09.09.2022 09:18 Відповісти
НЕвідомо..

Чи пуйло попер би в Балтію відразу..

Бо це відразу -проти НАТО.

Але однозначно,"підм"явши " Україну -попер би..

АПЕТИТ ПРИХОДИТЬ ПІД ЧАС ЇДИ.
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09.09.2022 11:54 Відповісти
Впевнений, що завдяки майстерності наших козаків кобзон навіть не відчує різниці у моделях гаубиць.
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09.09.2022 20:11 Відповісти
 
 