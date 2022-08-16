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Україна отримала від Латвії шість гаубиць M109, - Резніков
Латвія передала для потреб Збройних Сил України шість гаубиць M109.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще 6 гаубиць М109, які нещодавно прибули до України з Латвії, вже показують результати на полі бою. Я щиро вдячний своєму латвійському колезі Пабриксу і народу Латвії за непохитну підтримку. Разом ми переможемо!", написав Резніков у твіттері.
Топ коментарі
+30 Maxim Sobolsky
показати весь коментар16.08.2022 01:00 Відповісти Посилання
+29 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар16.08.2022 00:41 Відповісти Посилання
+16 Олександр Голубенко
показати весь коментар16.08.2022 00:47 Відповісти Посилання
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короче, рашке ZV и медный тазик сверху
Адже нині на фронті паритет по гарматам! Наших - хоч і менше - але ж якісніші, мобільніші, точніші! Але ж стріляти - нічим!
хоч і нові били в них "по площах"...