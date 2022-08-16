Україна отримала від Латвії шість гаубиць M109, - Резніков

Латвія передала для потреб Збройних Сил України шість гаубиць M109.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 6 гаубиць М109, які нещодавно прибули до України з Латвії, вже показують результати на полі бою. Я щиро вдячний своєму латвійському колезі Пабриксу і народу Латвії за непохитну підтримку. Разом ми переможемо!", написав Резніков у твіттері.

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