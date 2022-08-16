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Україна отримала від Латвії шість гаубиць M109, - Резніков

м109

Латвія передала для потреб Збройних Сил України шість гаубиць M109.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 6 гаубиць М109, які нещодавно прибули до України з Латвії, вже показують результати на полі бою. Я щиро вдячний своєму латвійському колезі Пабриксу і народу Латвії за непохитну підтримку. Разом ми переможемо!", написав Резніков у твіттері.

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Автор: 

Латвія (1364) зброя (7543) артилерія (801) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+30
Коли хтось віддає тобі майже останню 10-ку, це не те саме коли хтось інший "із барського плеча" підкине тобі навіть 100-ню! Тому будемо цінувати тих хто ладен віддати нам навіть зі своїх невеличких ресурсів величезну підтримку! Дякуємо вам від щирого серця - браття!!
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16.08.2022 01:00 Відповісти
+29
Латыши и вообще балты делают что могут. Их партии оружия небольшие, но зато поступают чаще. А кроме того бюджет то не резиновый у них.
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16.08.2022 00:41 Відповісти
+16
Ці останнє віддають, а зешобла писдить тільки й писдить!
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16.08.2022 00:47 Відповісти
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А надо 600
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16.08.2022 00:31 Відповісти
Латыши и вообще балты делают что могут. Их партии оружия небольшие, но зато поступают чаще. А кроме того бюджет то не резиновый у них.
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16.08.2022 00:41 Відповісти
З данними вікіпедії у них було 47шт на 2021 рік. Для маленької Латвії, розміром як 2 українські області, це величезний вклад в нашу оборону. Подяка і повага.
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16.08.2022 09:39 Відповісти
Если будет 600, то через три дня ноги будем мыть в Охотском море)
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16.08.2022 00:59 Відповісти
Божечко милий, скільки у ЗСУ різноманітної зброї, як це усе ремонтувати...
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16.08.2022 00:31 Відповісти
Если есть запчасти, то наши моментально освоят ремонт западной техники и оружия.
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16.08.2022 00:42 Відповісти
Пацан сказал...
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16.08.2022 00:42 Відповісти
...пацан уроет !
короче, рашке ZV и медный тазик сверху
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16.08.2022 01:22 Відповісти
а ****** в верховной раде себе авто покупают по цене как эта гаубица.
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16.08.2022 00:42 Відповісти
Ці останнє віддають, а зешобла писдить тільки й писдить!
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16.08.2022 00:47 Відповісти
все вірно,передача зброї і кількість любить мовчання
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16.08.2022 06:20 Відповісти
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16.08.2022 01:00 Відповісти
а красивая машинка
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16.08.2022 01:09 Відповісти
Коли хтось віддає тобі майже останню 10-ку, це не те саме коли хтось інший "із барського плеча" підкине тобі навіть 100-ню! Тому будемо цінувати тих хто ладен віддати нам навіть зі своїх невеличких ресурсів величезну підтримку! Дякуємо вам від щирого серця - браття!!
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16.08.2022 01:00 Відповісти
Просто вони їм непотрібні. Якби ***** пішло на країни Балтї, то через їх малу територію вони б артилерію навіть не встигли б використати . А у нас вони знаменито понищать кацапню. Наша велика територія і велика чисельність людей - найважливіший чинник у цій війні і у нашій Перемозі. Стратегічна глибина - о
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16.08.2022 09:11 Відповісти
Вони б напевно з маршу і у війну? не зовсім так як ви подаєте. Для вторгнення потрібна концентрація, І якщо розвідданими користується Україна, то невже хороших розвідданих немає у країн НАТО?
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16.08.2022 09:22 Відповісти
155 калибр кацапы любят принимать...
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16.08.2022 01:12 Відповісти
А хіба є пляшки (бутилки) такого розміру)?
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16.08.2022 07:46 Відповісти
а боєкомплект?
Адже нині на фронті паритет по гарматам! Наших - хоч і менше - але ж якісніші, мобільніші, точніші! Але ж стріляти - нічим!
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16.08.2022 01:31 Відповісти
Паритету поки що немає. У рос. фашистів приблизно 1500 стволів. І постійно підвозять з парків зберігання старі гармати. Але вони ж стріляють. Є рівновага на деяких ділянках фронту. Снаряди економимо це правда.
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16.08.2022 03:17 Відповісти
Снарядами калібру 155-мм. союзники забезпечують. Але гаубиці цього калібру не можуть стріляти з великою інтенсивністю з-за перегріву ствола. Кацапи ж мають практично необмежений запас самих гаубиць та *********** для них. Гірша історія з ************ для артилерії совдепівських калібрів 152-мм та 122-мм. Погано з мінами 120-мм для важких мінометів.
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16.08.2022 07:56 Відповісти
у косяпен ВЖЕ велика проблема з втратою точності внаслідок зношеності стволів.. Це про те,що на фронті...

хоч і нові били в них "по площах"...
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16.08.2022 09:59 Відповісти
Це вам у штабі Порошенко розповіли ?
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16.08.2022 09:58 Відповісти
Щиро вам дякуємо за підтримку і допомогу.
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16.08.2022 08:37 Відповісти
 
 