Украина получила от Латвии шесть гаубиц M109, - Резников

Латвия передала для нужд Вооруженных Сил Украины шесть гаубиц M109.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 6 гаубиц М109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя. Я искренне благодарен своему латвийскому коллеге Пабриксу и народу Латвии за непоколебимую поддержку. Вместе мы победим!", - написал Резников в твиттере.

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