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Украина получила от Латвии шесть гаубиц M109, - Резников
Латвия передала для нужд Вооруженных Сил Украины шесть гаубиц M109.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Еще 6 гаубиц М109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя. Я искренне благодарен своему латвийскому коллеге Пабриксу и народу Латвии за непоколебимую поддержку. Вместе мы победим!", - написал Резников в твиттере.
Топ комментарии
+30 Maxim Sobolsky
показать весь комментарий16.08.2022 01:00 Ответить Ссылка
+29 Михаил Сомов #454446
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+16 Олександр Голубенко
показать весь комментарий16.08.2022 00:47 Ответить Ссылка
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короче, рашке ZV и медный тазик сверху
Адже нині на фронті паритет по гарматам! Наших - хоч і менше - але ж якісніші, мобільніші, точніші! Але ж стріляти - нічим!
хоч і нові били в них "по площах"...