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Украина получила от Латвии шесть гаубиц M109, - Резников

м109

Латвия передала для нужд Вооруженных Сил Украины шесть гаубиц M109.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 6 гаубиц М109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя. Я искренне благодарен своему латвийскому коллеге Пабриксу и народу Латвии за непоколебимую поддержку. Вместе мы победим!", - написал Резников в твиттере.

Читайте: Украина получила четыре вертолета от Латвии

Латвия (1349) оружие (10272) артиллерия (648) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+30
Коли хтось віддає тобі майже останню 10-ку, це не те саме коли хтось інший "із барського плеча" підкине тобі навіть 100-ню! Тому будемо цінувати тих хто ладен віддати нам навіть зі своїх невеличких ресурсів величезну підтримку! Дякуємо вам від щирого серця - браття!!
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16.08.2022 01:00 Ответить
+29
Латыши и вообще балты делают что могут. Их партии оружия небольшие, но зато поступают чаще. А кроме того бюджет то не резиновый у них.
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16.08.2022 00:41 Ответить
+16
Ці останнє віддають, а зешобла писдить тільки й писдить!
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16.08.2022 00:47 Ответить
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А надо 600
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16.08.2022 00:31 Ответить
Латыши и вообще балты делают что могут. Их партии оружия небольшие, но зато поступают чаще. А кроме того бюджет то не резиновый у них.
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16.08.2022 00:41 Ответить
З данними вікіпедії у них було 47шт на 2021 рік. Для маленької Латвії, розміром як 2 українські області, це величезний вклад в нашу оборону. Подяка і повага.
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16.08.2022 09:39 Ответить
Если будет 600, то через три дня ноги будем мыть в Охотском море)
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16.08.2022 00:59 Ответить
Божечко милий, скільки у ЗСУ різноманітної зброї, як це усе ремонтувати...
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16.08.2022 00:31 Ответить
Если есть запчасти, то наши моментально освоят ремонт западной техники и оружия.
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16.08.2022 00:42 Ответить
Пацан сказал...
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16.08.2022 00:42 Ответить
...пацан уроет !
короче, рашке ZV и медный тазик сверху
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16.08.2022 01:22 Ответить
а ****** в верховной раде себе авто покупают по цене как эта гаубица.
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16.08.2022 00:42 Ответить
Ці останнє віддають, а зешобла писдить тільки й писдить!
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16.08.2022 00:47 Ответить
все вірно,передача зброї і кількість любить мовчання
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16.08.2022 06:20 Ответить
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16.08.2022 01:00 Ответить
а красивая машинка
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16.08.2022 01:09 Ответить
Коли хтось віддає тобі майже останню 10-ку, це не те саме коли хтось інший "із барського плеча" підкине тобі навіть 100-ню! Тому будемо цінувати тих хто ладен віддати нам навіть зі своїх невеличких ресурсів величезну підтримку! Дякуємо вам від щирого серця - браття!!
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16.08.2022 01:00 Ответить
Просто вони їм непотрібні. Якби ***** пішло на країни Балтї, то через їх малу територію вони б артилерію навіть не встигли б використати . А у нас вони знаменито понищать кацапню. Наша велика територія і велика чисельність людей - найважливіший чинник у цій війні і у нашій Перемозі. Стратегічна глибина - о
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16.08.2022 09:11 Ответить
Вони б напевно з маршу і у війну? не зовсім так як ви подаєте. Для вторгнення потрібна концентрація, І якщо розвідданими користується Україна, то невже хороших розвідданих немає у країн НАТО?
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16.08.2022 09:22 Ответить
155 калибр кацапы любят принимать...
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16.08.2022 01:12 Ответить
А хіба є пляшки (бутилки) такого розміру)?
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16.08.2022 07:46 Ответить
а боєкомплект?
Адже нині на фронті паритет по гарматам! Наших - хоч і менше - але ж якісніші, мобільніші, точніші! Але ж стріляти - нічим!
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16.08.2022 01:31 Ответить
Паритету поки що немає. У рос. фашистів приблизно 1500 стволів. І постійно підвозять з парків зберігання старі гармати. Але вони ж стріляють. Є рівновага на деяких ділянках фронту. Снаряди економимо це правда.
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16.08.2022 03:17 Ответить
Снарядами калібру 155-мм. союзники забезпечують. Але гаубиці цього калібру не можуть стріляти з великою інтенсивністю з-за перегріву ствола. Кацапи ж мають практично необмежений запас самих гаубиць та *********** для них. Гірша історія з ************ для артилерії совдепівських калібрів 152-мм та 122-мм. Погано з мінами 120-мм для важких мінометів.
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16.08.2022 07:56 Ответить
у косяпен ВЖЕ велика проблема з втратою точності внаслідок зношеності стволів.. Це про те,що на фронті...

хоч і нові били в них "по площах"...
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16.08.2022 09:59 Ответить
Це вам у штабі Порошенко розповіли ?
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16.08.2022 09:58 Ответить
Щиро вам дякуємо за підтримку і допомогу.
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16.08.2022 08:37 Ответить
 
 