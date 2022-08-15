Украина получила четыре вертолета от Латвии
Латвия передала Украине вертолеты Ми-17 и Ми-2.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", сообщает портал Delfi.
"Пол года назад подаренные Латвией системы "Стингер" помогли украинской армии сдержать российское вторжение. Сейчас, когда украинские воины контратакуют во многих местах, наши пожертвованные вертолеты будут помогать проводить военные действия и спасать. Поддержка Украины западными странами не должна прекращаться, пока она не освободит свою территорию от российских оккупационных войск", – подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.
Два вертолета Ми-17 и два вертолета Ми-2 поступили в ВВС Украины в частично разобранном виде. Перед доставкой вертолеты покрасили, а один Ми-17 капитально отремонтировали.
Воздушные силы Украины начнут использовать вертолеты для выполнения задач после полного завершения их сборки.
Латвия является одной из стран, которая оказала Украине наиболее существенную поддержку в объеме относительно валового внутреннего продукта. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты "Стингер" на сумму более 200 млн. евро.
Также Латвия является одним из участников Украинской оборонной контактной группы, призванной помогать Украине в борьбе с российской агрессией.
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сочтёмся писля пэрэмогы.
Надії світ зажеврів,
Бо місце їх життя --- фронтир,
Край землі людожерів.
Пыталово уже полвека ОТРАВЛЕН РАШИЗМОМ и нам нафиг не упало восстанавливать их разруху и лечить рашистов - своих, местных ГНИД хватает!
А вот Украина просто обязана вернуть СВОЙ Крым, Донбасс и любой другой оккупированный даже КЛОЧОК земли, это будет лучшей благодарностью за помощь окружающих стран. Мы хотим знать, что у нас есть СИЛЬНЫЙ и дружелюбный сосед, пусть даже между нами Польша или Литва. Вы же прекрасно представляете как ОБРЫДЛО соседство с Мордором у которого вся международная дипломатия на протяжении последних 20 лет заключается в фразе: "А МЫ что то ваше ЖРАТЬ НЕ БУДЕМ!" Да чтоб вы уже сдохли и положительно изголодались, выродки тупые! Дружба с Украиной, Литвой, Эстонией, Великобританией и Польшей более чем достаточна, чтобы забыть о безмозглых идиотах с приступами великорусской шизофрении.
И сколько семей было разбито, сколько людей выслано, сколько РАССТРЕЛЯНО и сколько не вернулось из Сибири!
Горите в аду рашистские оккупанты!