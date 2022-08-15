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Новости
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Украина получила четыре вертолета от Латвии

латвія

Латвия передала Украине вертолеты Ми-17 и Ми-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", сообщает портал Delfi.

"Пол года назад подаренные Латвией системы "Стингер" помогли украинской армии сдержать российское вторжение. Сейчас, когда украинские воины контратакуют во многих местах, наши пожертвованные вертолеты будут помогать проводить военные действия и спасать. Поддержка Украины западными странами не должна прекращаться, пока она не освободит свою территорию от российских оккупационных войск", – подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

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Два вертолета Ми-17 и два вертолета Ми-2 поступили в ВВС Украины в частично разобранном виде. Перед доставкой вертолеты покрасили, а один Ми-17 капитально отремонтировали.

Воздушные силы Украины начнут использовать вертолеты для выполнения задач после полного завершения их сборки.

Латвия является одной из стран, которая оказала Украине наиболее существенную поддержку в объеме относительно валового внутреннего продукта. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты "Стингер" на сумму более 200 млн. евро.

Также Латвия является одним из участников Украинской оборонной контактной группы, призванной помогать Украине в борьбе с российской агрессией.

Читайте: Немецкое правительство будет и дальше поставлять оружие Украине, - посол Фельдхузен

Латвия (1349) помощь (7880) Украина (45020) вертолёт (1110)


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Топ комментарии
+26
Дякуємо латишським браттям...
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15.08.2022 18:58 Ответить
+23
Мы слишком хорошо помним, сколько жизней унесла только оккупация Латвии рашистскими 3,14дарами в 1940 (!!!) году! ДО НЕМЦЕВ!
И сколько семей было разбито, сколько людей выслано, сколько РАССТРЕЛЯНО и сколько не вернулось из Сибири!
Горите в аду рашистские оккупанты!
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15.08.2022 19:51 Ответить
+22
Красно дякуємо, брати.
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15.08.2022 19:04 Ответить
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Дякуємо латишським браттям...
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15.08.2022 18:58 Ответить
Це звісно не асфальтоукладник, але у хазяйстві все згодиться... дякую
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15.08.2022 19:00 Ответить
Красно дякуємо, брати.
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15.08.2022 19:04 Ответить
Не вертольоти а гвинтокрили або гелікоптери...
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15.08.2022 19:07 Ответить
http://sum.in.ua/s/vertolit Академічний словник Української мови - слово "Вертоліт"!
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15.08.2022 20:08 Ответить
балтийские народы чувствуют несправедливость на генном уровне...
сочтёмся писля пэрэмогы.
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15.08.2022 19:07 Ответить
кацап іди вслєд за сруццкім воєнним корабльом) дибіл)
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15.08.2022 19:24 Ответить
Дякуємо братам.
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15.08.2022 19:14 Ответить
Їх мозок жиром не заплив,
Надії світ зажеврів,
Бо місце їх життя --- фронтир,
Край землі людожерів.
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15.08.2022 19:14 Ответить
Сподіваюсь Латвія ще поверне свої території.
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15.08.2022 19:18 Ответить
Если вы про Абрене (нынешний Пыталово), то НАХ*Й! Мы НЕ ПЕРЕПИСЫВАЕМ исторические договора и не пытаемся вернуть себе что-то исподтишка ЦИНИЧНО используя жертвы УКРАИНЦЕВ!
Пыталово уже полвека ОТРАВЛЕН РАШИЗМОМ и нам нафиг не упало восстанавливать их разруху и лечить рашистов - своих, местных ГНИД хватает!
А вот Украина просто обязана вернуть СВОЙ Крым, Донбасс и любой другой оккупированный даже КЛОЧОК земли, это будет лучшей благодарностью за помощь окружающих стран. Мы хотим знать, что у нас есть СИЛЬНЫЙ и дружелюбный сосед, пусть даже между нами Польша или Литва. Вы же прекрасно представляете как ОБРЫДЛО соседство с Мордором у которого вся международная дипломатия на протяжении последних 20 лет заключается в фразе: "А МЫ что то ваше ЖРАТЬ НЕ БУДЕМ!" Да чтоб вы уже сдохли и положительно изголодались, выродки тупые! Дружба с Украиной, Литвой, Эстонией, Великобританией и Польшей более чем достаточна, чтобы забыть о безмозглых идиотах с приступами великорусской шизофрении.
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15.08.2022 20:00 Ответить
повага братній Латвії
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15.08.2022 19:22 Ответить
Латвія невелика країна що змогла те й надала. А є більш заможні країни але вони не зовсім бажають щось надавати -це як Німеччина наприклад
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15.08.2022 19:23 Ответить
а как же ****** бункерного гнома? он же вытащит её со рта Шольца и больше не захочет давать
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15.08.2022 19:54 Ответить
Пані Ольга! Тримайте себе в рамках мінімальної пристойності! Ну ви ж не ординка з мухосранска.
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15.08.2022 22:05 Ответить
Дякуємо справжнім братам
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15.08.2022 19:30 Ответить
Дякуємо брати!
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15.08.2022 19:31 Ответить
Тільк єдиним фронтом переможемо раша-фашистських свинособак.
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15.08.2022 19:44 Ответить
Мы слишком хорошо помним, сколько жизней унесла только оккупация Латвии рашистскими 3,14дарами в 1940 (!!!) году! ДО НЕМЦЕВ!
И сколько семей было разбито, сколько людей выслано, сколько РАССТРЕЛЯНО и сколько не вернулось из Сибири!
Горите в аду рашистские оккупанты!
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15.08.2022 19:51 Ответить
Я не украинец, я с другой страны о которой промолчу, здесь я под прокси, но я присоединяюсь к вам. Я в молодости был в Риге, и жил 2 недели на станции Шкиратаву. Оттуда на электричке ездил в Ригу, в управление железной дороги.
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15.08.2022 20:11 Ответить
А я в 80-і через Латвію проїджав тільки в поїзді Львів-бланкград( ніні підєрбург). Вже тодішні республіки Балтії дуже відрізнялись в цивілізованішу сторону від московії.
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15.08.2022 22:12 Ответить
Латвія ступила на тропу віини -- і задньоі не дає
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15.08.2022 20:03 Ответить
З миру по нитці... Але якби всі передавали, то трохи б нашкребли
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15.08.2022 22:31 Ответить
Помогаем чем можем. Еще обедами кормим, каждый день прибывают беженцы с беларуси.
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15.08.2022 23:20 Ответить
 
 