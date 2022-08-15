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Новини
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Україна отримала чотири вертольоти від Латвії

латвія

Латвія передала Україні вертольоти Мі-17 і Мі-2.

Яке інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", повідомляє портал Delfi.

"Пів року тому подаровані Латвією системи "Стінгер" допомогли українській армії стримати російське вторгнення. Зараз, коли українські воїни контратакують у багатьох місцях, наші пожертвувані гелікоптери допомагатимуть проводити військові дії та рятувати. Підтримка України західними країнами не повинна припинятися, доки вона не звільнить всю свою територію від російських окупаційних військ", – наголосив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Також читайте: У Новій Зеландії готують пакет військової допомоги Україні

Два вертольоти Мі-17 і два вертольоти Мі-2 надійшли до ВПС України в частково розібраному вигляді. Перед доставкою гелікоптери пофарбували, а один Мі-17 капітально відремонтували.

Повітряні сили України почнуть використовувати гелікоптери для виконання завдань після повного завершення їх складання.

Латвія є однією з країн, яка надала Україні найсуттєвішу підтримку в обсязі стосовно валового внутрішнього продукту. Латвія поставила в Україну зброю та особисте спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітні ракети "Стінгер" на суму понад 200 млн євро.

Також Латвія є одним із учасників Української оборонної контактної групи, яка покликана допомагати Україні в боротьбі з російською агресією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму

Автор: 

Латвія (1364) допомога (8453) Україна (5969) вертоліт (883)


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Топ коментарі
+26
Дякуємо латишським браттям...
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15.08.2022 18:58 Відповісти
+23
Мы слишком хорошо помним, сколько жизней унесла только оккупация Латвии рашистскими 3,14дарами в 1940 (!!!) году! ДО НЕМЦЕВ!
И сколько семей было разбито, сколько людей выслано, сколько РАССТРЕЛЯНО и сколько не вернулось из Сибири!
Горите в аду рашистские оккупанты!
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15.08.2022 19:51 Відповісти
+22
Красно дякуємо, брати.
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15.08.2022 19:04 Відповісти
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Дякуємо латишським браттям...
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15.08.2022 18:58 Відповісти
Це звісно не асфальтоукладник, але у хазяйстві все згодиться... дякую
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15.08.2022 19:00 Відповісти
Красно дякуємо, брати.
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15.08.2022 19:04 Відповісти
Не вертольоти а гвинтокрили або гелікоптери...
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15.08.2022 19:07 Відповісти
http://sum.in.ua/s/vertolit Академічний словник Української мови - слово "Вертоліт"!
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15.08.2022 20:08 Відповісти
балтийские народы чувствуют несправедливость на генном уровне...
сочтёмся писля пэрэмогы.
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15.08.2022 19:07 Відповісти
кацап іди вслєд за сруццкім воєнним корабльом) дибіл)
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15.08.2022 19:24 Відповісти
Дякуємо братам.
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15.08.2022 19:14 Відповісти
Їх мозок жиром не заплив,
Надії світ зажеврів,
Бо місце їх життя --- фронтир,
Край землі людожерів.
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15.08.2022 19:14 Відповісти
Сподіваюсь Латвія ще поверне свої території.
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15.08.2022 19:18 Відповісти
Если вы про Абрене (нынешний Пыталово), то НАХ*Й! Мы НЕ ПЕРЕПИСЫВАЕМ исторические договора и не пытаемся вернуть себе что-то исподтишка ЦИНИЧНО используя жертвы УКРАИНЦЕВ!
Пыталово уже полвека ОТРАВЛЕН РАШИЗМОМ и нам нафиг не упало восстанавливать их разруху и лечить рашистов - своих, местных ГНИД хватает!
А вот Украина просто обязана вернуть СВОЙ Крым, Донбасс и любой другой оккупированный даже КЛОЧОК земли, это будет лучшей благодарностью за помощь окружающих стран. Мы хотим знать, что у нас есть СИЛЬНЫЙ и дружелюбный сосед, пусть даже между нами Польша или Литва. Вы же прекрасно представляете как ОБРЫДЛО соседство с Мордором у которого вся международная дипломатия на протяжении последних 20 лет заключается в фразе: "А МЫ что то ваше ЖРАТЬ НЕ БУДЕМ!" Да чтоб вы уже сдохли и положительно изголодались, выродки тупые! Дружба с Украиной, Литвой, Эстонией, Великобританией и Польшей более чем достаточна, чтобы забыть о безмозглых идиотах с приступами великорусской шизофрении.
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15.08.2022 20:00 Відповісти
повага братній Латвії
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15.08.2022 19:22 Відповісти
Латвія невелика країна що змогла те й надала. А є більш заможні країни але вони не зовсім бажають щось надавати -це як Німеччина наприклад
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15.08.2022 19:23 Відповісти
а как же ****** бункерного гнома? он же вытащит её со рта Шольца и больше не захочет давать
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15.08.2022 19:54 Відповісти
Пані Ольга! Тримайте себе в рамках мінімальної пристойності! Ну ви ж не ординка з мухосранска.
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15.08.2022 22:05 Відповісти
Дякуємо справжнім братам
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15.08.2022 19:30 Відповісти
Дякуємо брати!
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15.08.2022 19:31 Відповісти
Тільк єдиним фронтом переможемо раша-фашистських свинособак.
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15.08.2022 19:44 Відповісти
Мы слишком хорошо помним, сколько жизней унесла только оккупация Латвии рашистскими 3,14дарами в 1940 (!!!) году! ДО НЕМЦЕВ!
И сколько семей было разбито, сколько людей выслано, сколько РАССТРЕЛЯНО и сколько не вернулось из Сибири!
Горите в аду рашистские оккупанты!
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15.08.2022 19:51 Відповісти
Я не украинец, я с другой страны о которой промолчу, здесь я под прокси, но я присоединяюсь к вам. Я в молодости был в Риге, и жил 2 недели на станции Шкиратаву. Оттуда на электричке ездил в Ригу, в управление железной дороги.
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15.08.2022 20:11 Відповісти
А я в 80-і через Латвію проїджав тільки в поїзді Львів-бланкград( ніні підєрбург). Вже тодішні республіки Балтії дуже відрізнялись в цивілізованішу сторону від московії.
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15.08.2022 22:12 Відповісти
Латвія ступила на тропу віини -- і задньоі не дає
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15.08.2022 20:03 Відповісти
З миру по нитці... Але якби всі передавали, то трохи б нашкребли
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15.08.2022 22:31 Відповісти
Помогаем чем можем. Еще обедами кормим, каждый день прибывают беженцы с беларуси.
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15.08.2022 23:20 Відповісти
 
 