Україна отримала чотири вертольоти від Латвії
Латвія передала Україні вертольоти Мі-17 і Мі-2.
Яке інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", повідомляє портал Delfi.
"Пів року тому подаровані Латвією системи "Стінгер" допомогли українській армії стримати російське вторгнення. Зараз, коли українські воїни контратакують у багатьох місцях, наші пожертвувані гелікоптери допомагатимуть проводити військові дії та рятувати. Підтримка України західними країнами не повинна припинятися, доки вона не звільнить всю свою територію від російських окупаційних військ", – наголосив міністр оборони Артіс Пабрікс.
Два вертольоти Мі-17 і два вертольоти Мі-2 надійшли до ВПС України в частково розібраному вигляді. Перед доставкою гелікоптери пофарбували, а один Мі-17 капітально відремонтували.
Повітряні сили України почнуть використовувати гелікоптери для виконання завдань після повного завершення їх складання.
Латвія є однією з країн, яка надала Україні найсуттєвішу підтримку в обсязі стосовно валового внутрішнього продукту. Латвія поставила в Україну зброю та особисте спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітні ракети "Стінгер" на суму понад 200 млн євро.
Також Латвія є одним із учасників Української оборонної контактної групи, яка покликана допомагати Україні в боротьбі з російською агресією.
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сочтёмся писля пэрэмогы.
Надії світ зажеврів,
Бо місце їх життя --- фронтир,
Край землі людожерів.
Пыталово уже полвека ОТРАВЛЕН РАШИЗМОМ и нам нафиг не упало восстанавливать их разруху и лечить рашистов - своих, местных ГНИД хватает!
А вот Украина просто обязана вернуть СВОЙ Крым, Донбасс и любой другой оккупированный даже КЛОЧОК земли, это будет лучшей благодарностью за помощь окружающих стран. Мы хотим знать, что у нас есть СИЛЬНЫЙ и дружелюбный сосед, пусть даже между нами Польша или Литва. Вы же прекрасно представляете как ОБРЫДЛО соседство с Мордором у которого вся международная дипломатия на протяжении последних 20 лет заключается в фразе: "А МЫ что то ваше ЖРАТЬ НЕ БУДЕМ!" Да чтоб вы уже сдохли и положительно изголодались, выродки тупые! Дружба с Украиной, Литвой, Эстонией, Великобританией и Польшей более чем достаточна, чтобы забыть о безмозглых идиотах с приступами великорусской шизофрении.
И сколько семей было разбито, сколько людей выслано, сколько РАССТРЕЛЯНО и сколько не вернулось из Сибири!
Горите в аду рашистские оккупанты!