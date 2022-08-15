Україна отримала чотири вертольоти від Латвії

Латвія передала Україні вертольоти Мі-17 і Мі-2.

Яке інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", повідомляє портал Delfi.

"Пів року тому подаровані Латвією системи "Стінгер" допомогли українській армії стримати російське вторгнення. Зараз, коли українські воїни контратакують у багатьох місцях, наші пожертвувані гелікоптери допомагатимуть проводити військові дії та рятувати. Підтримка України західними країнами не повинна припинятися, доки вона не звільнить всю свою територію від російських окупаційних військ", – наголосив міністр оборони Артіс Пабрікс.

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Два вертольоти Мі-17 і два вертольоти Мі-2 надійшли до ВПС України в частково розібраному вигляді. Перед доставкою гелікоптери пофарбували, а один Мі-17 капітально відремонтували.

Повітряні сили України почнуть використовувати гелікоптери для виконання завдань після повного завершення їх складання.

Латвія є однією з країн, яка надала Україні найсуттєвішу підтримку в обсязі стосовно валового внутрішнього продукту. Латвія поставила в Україну зброю та особисте спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітні ракети "Стінгер" на суму понад 200 млн євро.

Також Латвія є одним із учасників Української оборонної контактної групи, яка покликана допомагати Україні в боротьбі з російською агресією.

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