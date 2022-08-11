Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму

Сейм Латвії визнав насильство Росії щодо цивільного населення України та інших країн тероризмом, а саму Росію - державою, яка підтримує тероризм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TvNet.

Раніше в офіційній заяві комісія Сейму із закордонних справ визнала насильство Росії щодо цивільного населення України та інших країн тероризмом, а Росію - державою, яка підтримує тероризм.

У заяві комісії наголошується, що Росія цілеспрямовано використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ та Збройні Сили, паралізувати здатність України діяти, щоб окупувати її територію.

Депутати категорично засуджують військову агресію Росії та масштабне вторгнення в Україну, яке здійснюється за підтримки та участі білоруського режиму, а також закликають євроатлантичну спільноту та її партнерів невідкладно посилити та запровадити всеосяжні санкції проти Росії з метою завадити російській армії продовжувати військову агресію.

Комісія визнала Росію державою, яка підтримує тероризм, також у зв'язку з багаторічною підтримкою та фінансуванням нею терористичних режимів та організацій - Росія є найбільшим постачальником зброї режиму Асада в Сирії, робила теракти в суверенних країнах, у тому числі отруєння сім'ї Скрипалів у Великій Британії та збила літак Malaysia Airlines, внаслідок чого загинули 298 людей.

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