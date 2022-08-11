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Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму

тероризм,росія

Сейм Латвії визнав насильство Росії щодо цивільного населення України та інших країн тероризмом, а саму Росію - державою, яка підтримує тероризм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TvNet.

Раніше в офіційній заяві комісія Сейму із закордонних справ визнала насильство Росії щодо цивільного населення України та інших країн тероризмом, а Росію - державою, яка підтримує тероризм.

У заяві комісії наголошується, що Росія цілеспрямовано використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ та Збройні Сили, паралізувати здатність України діяти, щоб окупувати її територію.

Депутати категорично засуджують військову агресію Росії та масштабне вторгнення в Україну, яке здійснюється за підтримки та участі білоруського режиму, а також закликають євроатлантичну спільноту та її партнерів невідкладно посилити та запровадити всеосяжні санкції проти Росії з метою завадити російській армії продовжувати військову агресію.

Комісія визнала Росію державою, яка підтримує тероризм, також у зв'язку з багаторічною підтримкою та фінансуванням нею терористичних режимів та організацій - Росія є найбільшим постачальником зброї режиму Асада в Сирії, робила теракти в суверенних країнах, у тому числі отруєння сім'ї Скрипалів у Великій Британії та збила літак Malaysia Airlines, внаслідок чого загинули 298 людей.

Також читайте: Процес визнання Росії спонсором тероризму в США на просунутій стадії: Держдепартамент рухається у цей бік, - Кулеба

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Латвія (1360) росія (65949) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+33
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11.08.2022 11:53 Відповісти
+25
Велика подяка Латвії та приклад для інших. А хто б міг подумати, адже в Латвія з усіх пострадянських країн Балтії була найбільш лояльною до москалів. Тільки треба внести суттєву поправку - кацапи не тільки підтримують тероризм, а і є терористами № 1 в світі
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11.08.2022 11:58 Відповісти
+24
процесс запущен. он четко покажет, кто - друг, а кто - нет
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11.08.2022 11:56 Відповісти
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11.08.2022 11:53 Відповісти
процесс запущен. он четко покажет, кто - друг, а кто - нет
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11.08.2022 11:56 Відповісти
террораша.....или православньій иран.....
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11.08.2022 11:56 Відповісти
Краще сказати "кривославний"


Церква на раші, ще з часів івана 4 Скаженого, завжди була державним департаментом, слухняним інструментом оболванювання і тримання під контролем усього того недолугого бидло-стада
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11.08.2022 12:31 Відповісти
Не просто підтримує тероризм, а сповідує його і є найбільшим терористом у світі!
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11.08.2022 11:58 Відповісти
Велика подяка Латвії та приклад для інших. А хто б міг подумати, адже в Латвія з усіх пострадянських країн Балтії була найбільш лояльною до москалів. Тільки треба внести суттєву поправку - кацапи не тільки підтримують тероризм, а і є терористами № 1 в світі
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11.08.2022 11:58 Відповісти
"найбільш лояльною до москалів" ce NEpravda.
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11.08.2022 12:19 Відповісти
Підтримую, у кінці 80-х на службі в СА, тільки латиш відкрито виступав проти радянського союзу. Ми ще дивувалися. Як після цього назвати латишів лояльними.
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11.08.2022 13:32 Відповісти
Велика кількість москалів у країнах Балтії ніколи не була ознакою лояльності до них (москалів) та до СРСР в цілому.
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11.08.2022 12:25 Відповісти
Опять путает мухи с котлетами. Да, у нас в Латвии москалей путинофилов к сожалению ещё хватает. Остались от гребанного Прибалтийского военного округа и понаехали как колонисты пахать на заводы, которые совок у нас понастроил и не спросил, нужно ли нам это всё.
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11.08.2022 12:49 Відповісти
Vujko - cto to peremudril! Latvija vse vremja bila kostj v gorle kremljadei. Da- vati mnogo,svoih pridurkov toze ne malo,kstati,kak vezde. No nikogda ne tancevali pod dudku parasi. Posmotrite,kogo parasa vsegda stavila v pervie mesta vragov. Tam vsegda v pervih mestah Latvija. Tak cto izvini!
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11.08.2022 13:28 Відповісти
Нагорода знайшла хероїв.
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11.08.2022 12:00 Відповісти
nu teper posmotrim kto esho otvazhitsa.
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11.08.2022 12:00 Відповісти
Да це сильно
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11.08.2022 12:02 Відповісти
є надія, що цей маленький камінець, Латвія, зрушить таки лавину.
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11.08.2022 12:03 Відповісти
"Лід тронувся''. Хто наступний зважиться на таке?
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11.08.2022 12:07 Відповісти
Мабуть це буде Україна.
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11.08.2022 12:14 Відповісти
а наша верховна зрада війну війною нарешті визнає?
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11.08.2022 12:10 Відповісти
.А пару дней назад зарезервировал весь газ у LG, который по сути принадлежит Газпрому.
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11.08.2022 12:10 Відповісти
vatny bred
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11.08.2022 12:18 Відповісти
Kokvilnas puika pat vārdu Ferdinands pareizi nespēja uzgūglēt.
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11.08.2022 12:20 Відповісти
urla paliek urla....latviešu valoda nav tā kuru var tā vnk paņemt un "iegūglēt" tas reti kad palīz
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11.08.2022 12:24 Відповісти
Во времена Перестройки Эдуард Шеварднадзе выступая на трибуне сказал такое ...
Мы ежегодно тратим 700 миллиардов долларов для поддержки забугорных партий ..движений и прочих соратников... типа Ясир Арафатов ...Хафез Асадов и прочих Хамас и Хезболла...
Тогда у делегатов съезда это вызвало тотальный шок....
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11.08.2022 12:11 Відповісти
700 миллиардов onov долларов ....v to vremja u sovka nebilo takih deneg v jardah dollarov
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11.08.2022 12:16 Відповісти
Война в Афгане началась 26 декабря 1979 года...знаешь сколько бабла туда за 10 лет вбухали,?
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11.08.2022 12:35 Відповісти
Мы ежегодно тратим 700 миллиардов ....vi hotite skazatj sho 7 trilionov ?
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11.08.2022 12:43 Відповісти
Теленок ты тупой...
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11.08.2022 12:45 Відповісти
kazlenok , nehami...
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11.08.2022 12:48 Відповісти
Дякуємо латвійським братам!
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11.08.2022 12:13 Відповісти
Знову Україну випередили...
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11.08.2022 12:13 Відповісти
14 квітня був прийнятий Закон:
"Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну"
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39284
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11.08.2022 12:27 Відповісти
А ми визнали?
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11.08.2022 12:16 Відповісти
Так Ермак скажет шо не все так однозадачно?
В от убили 17 граждан, а могли бы убить больше, то есть это не надо так сразу, и потом, там же есть не такие рссукие, которым в самом деле санкции мешают как бы.. протестовать против противного ... этого, антидемократииии, вы что же, нас лишаааете свободы
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11.08.2022 12:19 Відповісти
А зебабуїни що про це думають? Чи вони вважають що відос шашличника на цю тему буде достатнім, як відос із закликом заборони кацапам в'їзд до Європи?
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11.08.2022 12:21 Відповісти
Ну шо, теперь надо закрывать все российские общества и рпц в Латвии.
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11.08.2022 12:21 Відповісти
davno pora....vse zhdu kogda fal v pardaugave nachnut kroshitj
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11.08.2022 12:26 Відповісти
РЕСПЕКТ!хуйлокабаев первый-ты главный террорист свинособак!.........................................
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11.08.2022 12:27 Відповісти
Латвия не запрещает крысам путлера жить в своем доме ...Демократия...
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11.08.2022 12:39 Відповісти
Патриотам Кубы Фиделя кастры ежегодно кремлеские бараны дарили 5 миллиардов долларов...а патриотическому фронту имени Сандино в Сальвадоре крысы кремля отстегивали аж 4 ярда долларов..но они не террористы.. братаны краснопузые...
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11.08.2022 12:43 Відповісти
в світі було декілька імперій
Кожна мала колоніі з яких все брала,що вогла узяти
Тілики СРСР годувало свої колоніі!!
Як сказав класік рос діпломатіі-
"Дебіли,*******..."
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11.08.2022 13:57 Відповісти
first swallow
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11.08.2022 12:46 Відповісти
Та який спонсор, росія і є терорист,країна - террорист, вбивці, а спонори ті що з нею збиралися північний потік будувати, та купують російський газ та нафту.Оце і є правда ,котру чомусь так старанно обходять.
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11.08.2022 12:47 Відповісти
Nazvanieje latvijskogo parlamenta atljichaetsja ot poljskogo ili ljitovskogo. Eto sovsem drugoje slovo. V Latviji ne Seim a SaEima. Sostoit iz dvuh slov "Sa" i "Eima". Shto oznachaet po ruski "so" ili "s" i "indtji" ili "hoditj". Po prostomu perevodjitsja kak SHODKA.
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11.08.2022 12:48 Відповісти
представляю как сегодня ********* и секелев будут исходить на гавно
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11.08.2022 12:51 Відповісти
О да. Надо запастись попкорном.
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11.08.2022 12:58 Відповісти
Мари Ле Пен выклянчила недавно у путлера аж 661 миллиончик РЖУблей. доллары и енвры во Франции не котируюцца... но победил Макрон...плакали рубли...
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11.08.2022 12:55 Відповісти
100 лет назад латышские стрелки помогли Российской империи сойти с сцены. Да, в конце получилось криво, но Ленин обещал дать Латвии свободу и со скрипом обещанное выполнил. От царя и белых генералов бы не отвязались. В этот раз мы поможем грохнуть новую Российскую империю советско-криминального разлива ещё раз. В этот раз находясь в правильной стороне.
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11.08.2022 12:56 Відповісти
На содержание итальянского политика Пальмиро Тольятти кремлевские дебилы ежегодно тратили миллиард долларов...
В его честь сегодня есть город Тольятти...на рабZee...
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11.08.2022 13:01 Відповісти
На закуску...начальник всех коммунистов США Гэcc Xoлл требовал у Брежнева минимум мильярд доляров в год...на самом деле все пять ярдов...но это краснопузое дерьмо не прижилось в штатах...
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11.08.2022 13:10 Відповісти
Добрий вічір,мацкалики!
Ми з Латвіі!!!!
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11.08.2022 13:53 Відповісти
Щиро дякуємо!
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11.08.2022 13:56 Відповісти
СЛАВА ЛАТВИИ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.08.2022 14:21 Відповісти
А що там Верховна рада, як Стефанчук себе почуває?! А як справи у Президента Зеленського, чи Єрмак не дав "добро" на рішення України визнати Росію - країною терористом?!
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11.08.2022 14:51 Відповісти
Ну наконец то.
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11.08.2022 15:20 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3853 Петро Порошенко :

Вітаю рішення Сейму Латвії про визнання росії країною-спонсором тероризму. Абсолютно правильний крок у вірному напрямі, а також чіткий сигнал іншим країнам його наслідувати.

Вірю, що однодумців багато - і в Групі семи, і в ЄС, і в НАТО.

Те, що росія під путінським режимом є терористичною і варварською, це факт доведений звірствами російських військ в Україні, численними порушеннями та злочинами на нашій землі. Чим швидше цей факт стане юридичним рішенням та посилиться додатковими санкціями і глобальною ізоляцією росії, тим швидше завершиться ця війна. І головне - завершиться перемогою і України, і всього Вільного світу.

Разом обов'язково переможемо та зробимо світ безпечнішим без путіна!
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11.08.2022 16:02 Відповісти
латвия впреди планеты всей! США должно быть стыдно
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11.08.2022 23:26 Відповісти
 
 