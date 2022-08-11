Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма
Сейм Латвии признал насилие России в отношении гражданского населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию государством, поддерживающим терроризм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TvNet.
Ранее в официальном заявлении комиссия Сейма по иностранным делам признала насилие России в отношении гражданского населения Украины и других стран терроризмом, а Россию - государством, поддерживающим терроризм.
В заявлении комиссии отмечается, что Россия целенаправленно использует страдания и устрашения как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и Вооруженные Силы, парализовать способность Украины действовать, чтобы оккупировать ее территорию.
Депутаты категорически осуждают военную агрессию России и масштабное вторжение в Украину, осуществляемые при поддержке и участии белорусского режима, а также призывают евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России с целью остановить способность российской армии продолжать военную агрессию.
Комиссия признала Россию государством, поддерживающим терроризм, также в связи с многолетней поддержкой и финансированием террористических режимов и организаций - Россия является крупнейшим поставщиком оружия режиму Асада в Сирии, совершала теракты в суверенных странах, в том числе отравления семьи Скрипалей в Великобритании и сбила самолет Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек.
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Церква на раші, ще з часів івана 4 Скаженого, завжди була державним департаментом, слухняним інструментом оболванювання і тримання під контролем усього того недолугого бидло-стада
Мы ежегодно тратим 700 миллиардов долларов для поддержки забугорных партий ..движений и прочих соратников... типа Ясир Арафатов ...Хафез Асадов и прочих Хамас и Хезболла...
Тогда у делегатов съезда это вызвало тотальный шок....
ардовonov долларов ....v to vremja u sovka nebilo takih deneg v jardah dollarov
"Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну"
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39284
В от убили 17 граждан, а могли бы убить больше, то есть это не надо так сразу, и потом, там же есть не такие рссукие, которым в самом деле санкции мешают как бы.. протестовать против противного ... этого, антидемократииии, вы что же, нас лишаааете свободы
Кожна мала колоніі з яких все брала,що вогла узяти
Тілики СРСР годувало свої колоніі!!
Як сказав класік рос діпломатіі-
"Дебіли,*******..."
В его честь сегодня есть город Тольятти...на рабZee...
Ми з Латвіі!!!!
Вітаю рішення Сейму Латвії про визнання росії країною-спонсором тероризму. Абсолютно правильний крок у вірному напрямі, а також чіткий сигнал іншим країнам його наслідувати.
Вірю, що однодумців багато - і в Групі семи, і в ЄС, і в НАТО.
Те, що росія під путінським режимом є терористичною і варварською, це факт доведений звірствами російських військ в Україні, численними порушеннями та злочинами на нашій землі. Чим швидше цей факт стане юридичним рішенням та посилиться додатковими санкціями і глобальною ізоляцією росії, тим швидше завершиться ця війна. І головне - завершиться перемогою і України, і всього Вільного світу.
Разом обов'язково переможемо та зробимо світ безпечнішим без путіна!