РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12830 посетителей онлайн
Новости Война
4 902 57

Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма

тероризм,росія

Сейм Латвии признал насилие России в отношении гражданского населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию государством, поддерживающим терроризм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TvNet.

Ранее в официальном заявлении комиссия Сейма по иностранным делам признала насилие России в отношении гражданского населения Украины и других стран терроризмом, а Россию - государством, поддерживающим терроризм.

В заявлении комиссии отмечается, что Россия целенаправленно использует страдания и устрашения как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и Вооруженные Силы, парализовать способность Украины действовать, чтобы оккупировать ее территорию.

Депутаты категорически осуждают военную агрессию России и масштабное вторжение в Украину, осуществляемые при поддержке и участии белорусского режима, а также призывают евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России с целью остановить способность российской армии продолжать военную агрессию.

Комиссия признала Россию государством, поддерживающим терроризм, также в связи с многолетней поддержкой и финансированием террористических режимов и организаций - Россия является крупнейшим поставщиком оружия режиму Асада в Сирии, совершала теракты в суверенных странах, в том числе отравления семьи Скрипалей в Великобритании и сбила самолет Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек.

Также смотрите: Охота за техникой оккупантов: Три дня с украинскими операторами "Стугны" в "серой зоне". ВИДЕО

Латвия (1346) россия (96107) терроризм (18692)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
Респект!
показать весь комментарий
11.08.2022 11:53 Ответить
+25
Велика подяка Латвії та приклад для інших. А хто б міг подумати, адже в Латвія з усіх пострадянських країн Балтії була найбільш лояльною до москалів. Тільки треба внести суттєву поправку - кацапи не тільки підтримують тероризм, а і є терористами № 1 в світі
показать весь комментарий
11.08.2022 11:58 Ответить
+24
процесс запущен. он четко покажет, кто - друг, а кто - нет
показать весь комментарий
11.08.2022 11:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект!
показать весь комментарий
11.08.2022 11:53 Ответить
процесс запущен. он четко покажет, кто - друг, а кто - нет
показать весь комментарий
11.08.2022 11:56 Ответить
террораша.....или православньій иран.....
показать весь комментарий
11.08.2022 11:56 Ответить
Краще сказати "кривославний"


Церква на раші, ще з часів івана 4 Скаженого, завжди була державним департаментом, слухняним інструментом оболванювання і тримання під контролем усього того недолугого бидло-стада
показать весь комментарий
11.08.2022 12:31 Ответить
Не просто підтримує тероризм, а сповідує його і є найбільшим терористом у світі!
показать весь комментарий
11.08.2022 11:58 Ответить
Велика подяка Латвії та приклад для інших. А хто б міг подумати, адже в Латвія з усіх пострадянських країн Балтії була найбільш лояльною до москалів. Тільки треба внести суттєву поправку - кацапи не тільки підтримують тероризм, а і є терористами № 1 в світі
показать весь комментарий
11.08.2022 11:58 Ответить
"найбільш лояльною до москалів" ce NEpravda.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:19 Ответить
Підтримую, у кінці 80-х на службі в СА, тільки латиш відкрито виступав проти радянського союзу. Ми ще дивувалися. Як після цього назвати латишів лояльними.
показать весь комментарий
11.08.2022 13:32 Ответить
Велика кількість москалів у країнах Балтії ніколи не була ознакою лояльності до них (москалів) та до СРСР в цілому.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:25 Ответить
Опять путает мухи с котлетами. Да, у нас в Латвии москалей путинофилов к сожалению ещё хватает. Остались от гребанного Прибалтийского военного округа и понаехали как колонисты пахать на заводы, которые совок у нас понастроил и не спросил, нужно ли нам это всё.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:49 Ответить
Vujko - cto to peremudril! Latvija vse vremja bila kostj v gorle kremljadei. Da- vati mnogo,svoih pridurkov toze ne malo,kstati,kak vezde. No nikogda ne tancevali pod dudku parasi. Posmotrite,kogo parasa vsegda stavila v pervie mesta vragov. Tam vsegda v pervih mestah Latvija. Tak cto izvini!
показать весь комментарий
11.08.2022 13:28 Ответить
Нагорода знайшла хероїв.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:00 Ответить
nu teper posmotrim kto esho otvazhitsa.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:00 Ответить
Да це сильно
показать весь комментарий
11.08.2022 12:02 Ответить
є надія, що цей маленький камінець, Латвія, зрушить таки лавину.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:03 Ответить
"Лід тронувся''. Хто наступний зважиться на таке?
показать весь комментарий
11.08.2022 12:07 Ответить
Мабуть це буде Україна.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:14 Ответить
а наша верховна зрада війну війною нарешті визнає?
показать весь комментарий
11.08.2022 12:10 Ответить
.А пару дней назад зарезервировал весь газ у LG, который по сути принадлежит Газпрому.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:10 Ответить
vatny bred
показать весь комментарий
11.08.2022 12:18 Ответить
Kokvilnas puika pat vārdu Ferdinands pareizi nespēja uzgūglēt.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:20 Ответить
urla paliek urla....latviešu valoda nav tā kuru var tā vnk paņemt un "iegūglēt" tas reti kad palīz
показать весь комментарий
11.08.2022 12:24 Ответить
Во времена Перестройки Эдуард Шеварднадзе выступая на трибуне сказал такое ...
Мы ежегодно тратим 700 миллиардов долларов для поддержки забугорных партий ..движений и прочих соратников... типа Ясир Арафатов ...Хафез Асадов и прочих Хамас и Хезболла...
Тогда у делегатов съезда это вызвало тотальный шок....
показать весь комментарий
11.08.2022 12:11 Ответить
700 миллиардов onov долларов ....v to vremja u sovka nebilo takih deneg v jardah dollarov
показать весь комментарий
11.08.2022 12:16 Ответить
Война в Афгане началась 26 декабря 1979 года...знаешь сколько бабла туда за 10 лет вбухали,?
показать весь комментарий
11.08.2022 12:35 Ответить
Мы ежегодно тратим 700 миллиардов ....vi hotite skazatj sho 7 trilionov ?
показать весь комментарий
11.08.2022 12:43 Ответить
Теленок ты тупой...
показать весь комментарий
11.08.2022 12:45 Ответить
kazlenok , nehami...
показать весь комментарий
11.08.2022 12:48 Ответить
Дякуємо латвійським братам!
показать весь комментарий
11.08.2022 12:13 Ответить
Знову Україну випередили...
показать весь комментарий
11.08.2022 12:13 Ответить
14 квітня був прийнятий Закон:
"Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну"
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39284
показать весь комментарий
11.08.2022 12:27 Ответить
А ми визнали?
показать весь комментарий
11.08.2022 12:16 Ответить
Так Ермак скажет шо не все так однозадачно?
В от убили 17 граждан, а могли бы убить больше, то есть это не надо так сразу, и потом, там же есть не такие рссукие, которым в самом деле санкции мешают как бы.. протестовать против противного ... этого, антидемократииии, вы что же, нас лишаааете свободы
показать весь комментарий
11.08.2022 12:19 Ответить
А зебабуїни що про це думають? Чи вони вважають що відос шашличника на цю тему буде достатнім, як відос із закликом заборони кацапам в'їзд до Європи?
показать весь комментарий
11.08.2022 12:21 Ответить
Ну шо, теперь надо закрывать все российские общества и рпц в Латвии.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:21 Ответить
davno pora....vse zhdu kogda fal v pardaugave nachnut kroshitj
показать весь комментарий
11.08.2022 12:26 Ответить
РЕСПЕКТ!хуйлокабаев первый-ты главный террорист свинособак!.........................................
показать весь комментарий
11.08.2022 12:27 Ответить
Латвия не запрещает крысам путлера жить в своем доме ...Демократия...
показать весь комментарий
11.08.2022 12:39 Ответить
Патриотам Кубы Фиделя кастры ежегодно кремлеские бараны дарили 5 миллиардов долларов...а патриотическому фронту имени Сандино в Сальвадоре крысы кремля отстегивали аж 4 ярда долларов..но они не террористы.. братаны краснопузые...
показать весь комментарий
11.08.2022 12:43 Ответить
в світі було декілька імперій
Кожна мала колоніі з яких все брала,що вогла узяти
Тілики СРСР годувало свої колоніі!!
Як сказав класік рос діпломатіі-
"Дебіли,*******..."
показать весь комментарий
11.08.2022 13:57 Ответить
first swallow
показать весь комментарий
11.08.2022 12:46 Ответить
Та який спонсор, росія і є терорист,країна - террорист, вбивці, а спонори ті що з нею збиралися північний потік будувати, та купують російський газ та нафту.Оце і є правда ,котру чомусь так старанно обходять.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:47 Ответить
Nazvanieje latvijskogo parlamenta atljichaetsja ot poljskogo ili ljitovskogo. Eto sovsem drugoje slovo. V Latviji ne Seim a SaEima. Sostoit iz dvuh slov "Sa" i "Eima". Shto oznachaet po ruski "so" ili "s" i "indtji" ili "hoditj". Po prostomu perevodjitsja kak SHODKA.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:48 Ответить
представляю как сегодня ********* и секелев будут исходить на гавно
показать весь комментарий
11.08.2022 12:51 Ответить
О да. Надо запастись попкорном.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:58 Ответить
Мари Ле Пен выклянчила недавно у путлера аж 661 миллиончик РЖУблей. доллары и енвры во Франции не котируюцца... но победил Макрон...плакали рубли...
показать весь комментарий
11.08.2022 12:55 Ответить
100 лет назад латышские стрелки помогли Российской империи сойти с сцены. Да, в конце получилось криво, но Ленин обещал дать Латвии свободу и со скрипом обещанное выполнил. От царя и белых генералов бы не отвязались. В этот раз мы поможем грохнуть новую Российскую империю советско-криминального разлива ещё раз. В этот раз находясь в правильной стороне.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:56 Ответить
На содержание итальянского политика Пальмиро Тольятти кремлевские дебилы ежегодно тратили миллиард долларов...
В его честь сегодня есть город Тольятти...на рабZee...
показать весь комментарий
11.08.2022 13:01 Ответить
На закуску...начальник всех коммунистов США Гэcc Xoлл требовал у Брежнева минимум мильярд доляров в год...на самом деле все пять ярдов...но это краснопузое дерьмо не прижилось в штатах...
показать весь комментарий
11.08.2022 13:10 Ответить
Добрий вічір,мацкалики!
Ми з Латвіі!!!!
показать весь комментарий
11.08.2022 13:53 Ответить
Щиро дякуємо!
показать весь комментарий
11.08.2022 13:56 Ответить
СЛАВА ЛАТВИИ! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
11.08.2022 14:21 Ответить
А що там Верховна рада, як Стефанчук себе почуває?! А як справи у Президента Зеленського, чи Єрмак не дав "добро" на рішення України визнати Росію - країною терористом?!
показать весь комментарий
11.08.2022 14:51 Ответить
Ну наконец то.
показать весь комментарий
11.08.2022 15:20 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3853 Петро Порошенко :

Вітаю рішення Сейму Латвії про визнання росії країною-спонсором тероризму. Абсолютно правильний крок у вірному напрямі, а також чіткий сигнал іншим країнам його наслідувати.

Вірю, що однодумців багато - і в Групі семи, і в ЄС, і в НАТО.

Те, що росія під путінським режимом є терористичною і варварською, це факт доведений звірствами російських військ в Україні, численними порушеннями та злочинами на нашій землі. Чим швидше цей факт стане юридичним рішенням та посилиться додатковими санкціями і глобальною ізоляцією росії, тим швидше завершиться ця війна. І головне - завершиться перемогою і України, і всього Вільного світу.

Разом обов'язково переможемо та зробимо світ безпечнішим без путіна!
показать весь комментарий
11.08.2022 16:02 Ответить
латвия впреди планеты всей! США должно быть стыдно
показать весь комментарий
11.08.2022 23:26 Ответить
 
 