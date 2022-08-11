Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма

Сейм Латвии признал насилие России в отношении гражданского населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию государством, поддерживающим терроризм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TvNet.

Ранее в официальном заявлении комиссия Сейма по иностранным делам признала насилие России в отношении гражданского населения Украины и других стран терроризмом, а Россию - государством, поддерживающим терроризм.

В заявлении комиссии отмечается, что Россия целенаправленно использует страдания и устрашения как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и Вооруженные Силы, парализовать способность Украины действовать, чтобы оккупировать ее территорию.

Депутаты категорически осуждают военную агрессию России и масштабное вторжение в Украину, осуществляемые при поддержке и участии белорусского режима, а также призывают евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России с целью остановить способность российской армии продолжать военную агрессию.

Комиссия признала Россию государством, поддерживающим терроризм, также в связи с многолетней поддержкой и финансированием террористических режимов и организаций - Россия является крупнейшим поставщиком оружия режиму Асада в Сирии, совершала теракты в суверенных странах, в том числе отравления семьи Скрипалей в Великобритании и сбила самолет Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек.

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