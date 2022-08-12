Немецкое правительство будет и дальше поставлять оружие Украине, - посол Фельдхузен

Германия продолжит поставки оружия Украине, германское правительство активно занимается этим вопросом и обсуждает с украинскими партнерами потребности в вооружениях.

Об этом в интервью Укринформу сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен, комментируя немецкий вклад в победу Украины на поле боя, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что моя страна была, есть и будет самым надежным партнером Украины. Мы с 2014 года помогали во всех секторах, кроме поставок оружия, но сейчас мы и это делаем. Я перед интервью просмотрела список тех вооружений, которые мы уже поставили, и еще будем поставлять, - он все же впечатляет, если вспомнить, что до 24 февраля мы говорили, что принципиально никогда этого не будем делать", - сказала Фельдхузен.

По ее словам, она понимает разочарование украинцев в скорости немецких поставок вооружений и нашей коммуникацией.

"Меня иногда это тоже разочаровывает. Но если посмотреть на факты, то сейчас мы, как и другие страны, поставляем и современное оружие, которое помогает Украине… Вчера я видела видео украинских команд, работающих с Panzerhaubitze, они говорят, что россияне сейчас не решаются приближаться к их позициям так, как раньше. Это уже маленький успех, и над этим нужно и дальше работать", - отметила посол Германии.

Относительно определенного уменьшения поддержки немецким обществом предоставления Украине оружия, которое фиксирует соцопрос, дипломат посоветовала не обращать на них большого внимания.

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"Они отражают общественные настроения одного дня, а в следующий они могут измениться. Фактом является то, что немецкое правительство и в дальнейшем будет поставлять оружие Украине. Мы очень активно об этом думаем и обсуждаем с нашими украинскими партнерами потребности в вооружениях", - заверила посол Германии.