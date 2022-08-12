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Немецкое правительство будет и дальше поставлять оружие Украине, - посол Фельдхузен

2000,гаубиця,panzerhaubitze

Германия продолжит поставки оружия Украине, германское правительство активно занимается этим вопросом и обсуждает с украинскими партнерами потребности в вооружениях.

Об этом в интервью Укринформу сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен, комментируя немецкий вклад в победу Украины на поле боя, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что моя страна была, есть и будет самым надежным партнером Украины. Мы с 2014 года помогали во всех секторах, кроме поставок оружия, но сейчас мы и это делаем. Я перед интервью просмотрела список тех вооружений, которые мы уже поставили, и еще будем поставлять, - он все же впечатляет, если вспомнить, что до 24 февраля мы говорили, что принципиально никогда этого не будем делать", - сказала Фельдхузен.

По ее словам, она понимает разочарование украинцев в скорости немецких поставок вооружений и нашей коммуникацией.

"Меня иногда это тоже разочаровывает. Но если посмотреть на факты, то сейчас мы, как и другие страны, поставляем и современное оружие, которое помогает Украине… Вчера я видела видео украинских команд, работающих с Panzerhaubitze, они говорят, что россияне сейчас не решаются приближаться к их позициям так, как раньше. Это уже маленький успех, и над этим нужно и дальше работать", - отметила посол Германии.

Относительно определенного уменьшения поддержки немецким обществом предоставления Украине оружия, которое фиксирует соцопрос, дипломат посоветовала не обращать на них большого внимания.

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"Они отражают общественные настроения одного дня, а в следующий они могут измениться. Фактом является то, что немецкое правительство и в дальнейшем будет поставлять оружие Украине. Мы очень активно об этом думаем и обсуждаем с нашими украинскими партнерами потребности в вооружениях", - заверила посол Германии.

Германия (7066) оружие (10259) помощь (7872) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+6
так красиво про німців як самі німці про себе ще ніхто не написав...
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12.08.2022 16:00 Ответить
+5
Навіть якщо і багато прийде зброї,знайдуться ті,яким усе не так. Головне красиво написати про німців...
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12.08.2022 15:58 Ответить
+5
шольцы, для укрепления взаимной дружбы купите нам на месяц полсотни хармов и десяток MGM-168 для тех MARS II, которые вы нам передали.
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12.08.2022 16:20 Ответить
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Навіть якщо і багато прийде зброї,знайдуться ті,яким усе не так. Головне красиво написати про німців...
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12.08.2022 15:58 Ответить
Багато, це якщо вистачить дійти до Москви. Нормально - як мінімум щоб відвоювати наші землі.
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12.08.2022 15:59 Ответить
так красиво про німців як самі німці про себе ще ніхто не написав...
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12.08.2022 16:00 Ответить
Порахуйте скільки вони комплектуючих для зброї до рашки продали навіть після 2014-го
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12.08.2022 16:01 Ответить
У німців є історичний шанс помститися за Вермахт який не зміг взяти мацкву в 1941, бо за совети воювало багато українців, а тепер ми союзники, навідь хрести не будем замальовувати
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12.08.2022 16:16 Ответить
шольцы, для укрепления взаимной дружбы купите нам на месяц полсотни хармов и десяток MGM-168 для тех MARS II, которые вы нам передали.
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12.08.2022 16:20 Ответить
Pust ecio Patriot PVO otdast sto u nix jest takze.
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12.08.2022 16:34 Ответить
Відразу багато не присилайте, а то нам нема куди її дівати...
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12.08.2022 16:38 Ответить
Воно звісно "Данке шьойн", але візьміть будьласка піпетку побільше...
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12.08.2022 16:46 Ответить
То було " не постачатимуть", то знов "постачатимуть". Конспiрацiя...
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12.08.2022 17:20 Ответить
Щось Бориса Джонсона взагалі не чути , напевно справ багато.
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12.08.2022 17:34 Ответить
Та куди вже більше? Вже нема де складати. )
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12.08.2022 17:40 Ответить
Нема де складати 200-х рашистiфъ.
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12.08.2022 18:01 Ответить
Преподнесём "маленький успех" как большое достижение в "обсуждении с партнёрами". Послу поступила команда удобрить почву. Наблюдаем стремительный переход из режима наиглубочайшей озабоченности в режим "принципиально всегда поддерживали". Ожидается визит высокого лица.
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12.08.2022 22:30 Ответить
 
 