Німецький уряд і надалі постачатиме зброю Україні, - посол Фельдгузен

Німеччина продовжить поставки зброї Україні, німецький уряд активно займається цим питанням і обговорює з українськими партнерами потреби в озброєннях.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, коментуючи німецький внесок у перемогу України на полі бою, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що моя країна була, є і буде найнадійнішим партнером України. Ми з 2014 року допомагали в усіх секторах, окрім постачання зброї, але зараз ми й це робимо. Я перед інтерв’ю проглянула список тих озброєнь, які ми вже поставили, і ще будемо постачати, - він все ж таки вражає, якщо згадати, що до 24 лютого ми казали, що принципово ніколи цього не робитимемо", - сказала Фельдгузен.

За її словами, вона розуміє розчарування українців швидкістю німецьких поставок озброєнь і нашою комунікацією.

"Мене іноді це теж розчаровує. Але якщо подивитися на факти, то зараз ми, так само, як інші країни, постачаємо і сучасну зброю, яка допомагає Україні… Учора я бачила відео українських команд, які працюють з Panzerhaubitze, вони кажуть, що росіяни зараз не наважуються наближатися до їхніх позицій так, як раніше. Це вже маленький успіх, і над цим треба й далі працювати", - зазначила посол Німеччини.

Стосовно певного зменшення підтримки німецьким суспільством надання Україні зброї, яке фіксують соцопитування, дипломат порадила не звертати на них великої уваги.

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"Вони відображають суспільні настрої одного дня, а наступного вони можуть змінитися. Фактом є те, що німецький уряд і надалі постачатиме зброю Україні. Ми дуже активно про це думаємо і обговорюємо з нашими українськими партнерами потреби в озброєннях", - запевнила посол Німеччини.