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Німецький уряд і надалі постачатиме зброю Україні, - посол Фельдгузен

2000,гаубиця,panzerhaubitze

Німеччина продовжить поставки зброї Україні, німецький уряд активно займається цим питанням і обговорює з українськими партнерами потреби в озброєннях.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, коментуючи німецький внесок у перемогу України на полі бою, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що моя країна була, є і буде найнадійнішим партнером України. Ми з 2014 року допомагали в усіх секторах, окрім постачання зброї, але зараз ми й це робимо. Я перед інтерв’ю проглянула список тих озброєнь, які ми вже поставили, і ще будемо постачати, - він все ж таки вражає, якщо згадати, що до 24 лютого ми казали, що принципово ніколи цього не робитимемо", - сказала Фельдгузен.

За її словами, вона розуміє розчарування українців швидкістю німецьких поставок озброєнь і нашою комунікацією.

"Мене іноді це теж розчаровує. Але якщо подивитися на факти, то зараз ми, так само, як інші країни, постачаємо і сучасну зброю, яка допомагає Україні… Учора я бачила відео українських команд, які працюють з Panzerhaubitze, вони кажуть, що росіяни зараз не наважуються наближатися до їхніх позицій так, як раніше. Це вже маленький успіх, і над цим треба й далі працювати", - зазначила посол Німеччини.

Стосовно певного зменшення підтримки німецьким суспільством надання Україні зброї, яке фіксують соцопитування, дипломат порадила не звертати на них великої уваги.

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"Вони відображають суспільні настрої одного дня, а наступного вони можуть змінитися. Фактом є те, що німецький уряд і надалі постачатиме зброю Україні. Ми дуже активно про це думаємо і обговорюємо з нашими українськими партнерами потреби в озброєннях", - запевнила посол Німеччини.

Автор: 

Німеччина (7480) зброя (7532) допомога (8446) Фельдгузен Анка (111)


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Топ коментарі
+6
так красиво про німців як самі німці про себе ще ніхто не написав...
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12.08.2022 16:00 Відповісти
+5
Навіть якщо і багато прийде зброї,знайдуться ті,яким усе не так. Головне красиво написати про німців...
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12.08.2022 15:58 Відповісти
+5
шольцы, для укрепления взаимной дружбы купите нам на месяц полсотни хармов и десяток MGM-168 для тех MARS II, которые вы нам передали.
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12.08.2022 16:20 Відповісти
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Навіть якщо і багато прийде зброї,знайдуться ті,яким усе не так. Головне красиво написати про німців...
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12.08.2022 15:58 Відповісти
Багато, це якщо вистачить дійти до Москви. Нормально - як мінімум щоб відвоювати наші землі.
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12.08.2022 15:59 Відповісти
так красиво про німців як самі німці про себе ще ніхто не написав...
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12.08.2022 16:00 Відповісти
Порахуйте скільки вони комплектуючих для зброї до рашки продали навіть після 2014-го
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12.08.2022 16:01 Відповісти
У німців є історичний шанс помститися за Вермахт який не зміг взяти мацкву в 1941, бо за совети воювало багато українців, а тепер ми союзники, навідь хрести не будем замальовувати
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12.08.2022 16:16 Відповісти
шольцы, для укрепления взаимной дружбы купите нам на месяц полсотни хармов и десяток MGM-168 для тех MARS II, которые вы нам передали.
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12.08.2022 16:20 Відповісти
Pust ecio Patriot PVO otdast sto u nix jest takze.
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12.08.2022 16:34 Відповісти
Відразу багато не присилайте, а то нам нема куди її дівати...
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12.08.2022 16:38 Відповісти
Воно звісно "Данке шьойн", але візьміть будьласка піпетку побільше...
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12.08.2022 16:46 Відповісти
То було " не постачатимуть", то знов "постачатимуть". Конспiрацiя...
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12.08.2022 17:20 Відповісти
Щось Бориса Джонсона взагалі не чути , напевно справ багато.
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12.08.2022 17:34 Відповісти
Та куди вже більше? Вже нема де складати. )
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12.08.2022 17:40 Відповісти
Нема де складати 200-х рашистiфъ.
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12.08.2022 18:01 Відповісти
Преподнесём "маленький успех" как большое достижение в "обсуждении с партнёрами". Послу поступила команда удобрить почву. Наблюдаем стремительный переход из режима наиглубочайшей озабоченности в режим "принципиально всегда поддерживали". Ожидается визит высокого лица.
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12.08.2022 22:30 Відповісти
 
 