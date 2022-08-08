Перші три німецькі артилерійські установки Gepard вже в Україні

В Україну доставлено перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Вони вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж всього 3 людини: водій, командир і навідник. Ці комплекси будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, "Гепард" почали розробляти в 60-х роках. Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але в 2000-х від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу.

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Установка базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визнчають ціль на відстані до 15 км.

У модифікації для ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС, – по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів на хвилину, тобто разом – 1100 пострілів по цілі.

Раніше повідомлялося, що загалом Україні мають передати 30 одиниць Gepard. Відомо щонайменше про 100 військовослужбовців української армії, які навчалися в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками.

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