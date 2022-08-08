УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6387 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 839 19

Перші три німецькі артилерійські установки Gepard вже в Україні

німеччина,гепард

В Україну доставлено перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Вони вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж всього 3 людини: водій, командир і навідник. Ці комплекси будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, "Гепард" почали розробляти в 60-х роках. Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але в 2000-х від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно більше зброї, - Голова підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони Луазо

Установка базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визнчають ціль на відстані до 15 км.

У модифікації для ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС, – по суті, бачити ціль поза своєю зоною. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів на хвилину, тобто разом – 1100 пострілів по цілі.  

Раніше повідомлялося, що загалом Україні мають передати 30 одиниць Gepard. Відомо щонайменше про 100 військовослужбовців української армії, які навчалися в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками. 

Також читайте: Німецькі РСЗВ Mars II прибули до України, - Резніков

Автор: 

Німеччина (7449) зброя (7512) допомога (8427) артилерія (796) ЗСУ (7642)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Во-первых, даже если что-то там выходит из строя, это все быстро меняется, так как имеется производство.
Во-вторых и самых главных, не надо читать кацапских икспердов и тем более помогать распространять их наративы.
показати весь коментар
08.08.2022 13:23
+8
Якшо виходять з ладу - значить працюють.
показати весь коментар
08.08.2022 13:28
+4
Аж цілих три штуки 🤔 Це каааанєшна ********** кількість, - кацапи точно будуть в шоці і обісцються... від сміху 😁 Зате найвеличніший з боневтіків бубочка буде мати привід сьогодні ввечері випустити черговий відосік і доповісти що ми 100500 раз переходимо у наступ, угу... *** 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
08.08.2022 13:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ті у яких стволи швидко виходять з ладу?
показати весь коментар
08.08.2022 13:18 Відповісти
Во-первых, даже если что-то там выходит из строя, это все быстро меняется, так как имеется производство.
Во-вторых и самых главных, не надо читать кацапских икспердов и тем более помогать распространять их наративы.
показати весь коментар
08.08.2022 13:23 Відповісти
Якшо виходять з ладу - значить працюють.
показати весь коментар
08.08.2022 13:28 Відповісти
не вгадав!
акумулятори та антифриз крадуть в рашиській армії
показати весь коментар
08.08.2022 13:29 Відповісти
Тут питання що розуміти під словом "швидко". Наскільки я знаю в ЗУ-23 та інших на її базі установках стволи виходять з ладу дуже "швидко". Через дику скорострільність. І поки ствол вийде з ладу, він стільки тисяч снарядів відправить підорам, що е-ге-гей.
показати весь коментар
08.08.2022 14:05 Відповісти
Банкову і Зебудиночок у кончій?
показати весь коментар
08.08.2022 13:18 Відповісти
Вибачайте, але такі дурниці зазвичай пишуть кацапські боти. Зброя йде туди, де вона потрібна. А ви пошукайте інші способи звинувачень зе.
показати весь коментар
08.08.2022 13:27 Відповісти
прот пошук звинувачень зе пишуть зелені боти.

навзаєм.
показати весь коментар
08.08.2022 13:43 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2022 13:23 Відповісти
Аж цілих три штуки 🤔 Це каааанєшна ********** кількість, - кацапи точно будуть в шоці і обісцються... від сміху 😁 Зате найвеличніший з боневтіків бубочка буде мати привід сьогодні ввечері випустити черговий відосік і доповісти що ми 100500 раз переходимо у наступ, угу... *** 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
08.08.2022 13:25 Відповісти
3 штуки? Потужно. А що заважало відразу всю партію прислати?
показати весь коментар
08.08.2022 13:28 Відповісти
Не було снарядів
показати весь коментар
08.08.2022 13:34 Відповісти
Та вони їх перед відправкою "рихтують" Бо стояли на зберіганні багато років! Ще років чотири-п"ять тому самі німецькі військові скаржилися, що уряд Меркель не дає грошей не те що на модернізацію бронетехніки, яка стоїть на озброєнні, а й на поточні ремонти І у них не більше третини танків у боєздатному стані А тепер уяви - в якому стані у них техніка, що не експлуатується? Чи ти думаєш - німці не вміють її "розкулачувать", знімаючи робочі агрегати і ставлячи на їх місце ті, що мають мінімальний ресурс? Адже база там - від танка А зараз "клюнуло в зад" От вони і "викручуються"!
показати весь коментар
08.08.2022 14:37 Відповісти
На скільки я знаю, це зенітні установки
показати весь коментар
08.08.2022 13:30 Відповісти
"цифровий комп'ютер...", а що, вже нейронні почали ставити? ***, як німці відстали...
показати весь коментар
08.08.2022 13:33 Відповісти
Ну ще на лампах є... та механічні обчислювальники.. вважай, що нам пощастило
показати весь коментар
08.08.2022 14:07 Відповісти
3 з 30... якщо по 3 кожен місяць то наче б то повільно... а якщо по 3 шт один раз на півроку...то...
показати весь коментар
08.08.2022 13:34 Відповісти
Щось про ці установки повідомляють вже четвертий раз, дак це інші чи ті самі в четвертому повідомленні.Це одне,а друге навіщо робить об'яви, тихенько поставлять і гнать кацапську мразоту! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
08.08.2022 13:40 Відповісти
відмучилися...

якщо серйозно то поки не дістанемо снаряди безконтактного підриву то це просто шилка з хрестами.
показати весь коментар
08.08.2022 15:24 Відповісти
 
 