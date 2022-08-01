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Німецькі РСЗВ Mars II прибули до України, - Резніков

mars

Реактивні системи залпового вогню Mars II прибули до України з Німеччини.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую Німеччині та особисто моїй колезі Крістін Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!" - зазначив очільник Міноборони.

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Автор: 

Німеччина (7397) зброя (7478) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+16
така гарненька вона і 12 таких штучок має на борту)))
до пари якомусь красеню хаймарсу
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01.08.2022 14:01
+14
Там 3, там 3, там 3 )
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01.08.2022 13:58
+14
ракет давай эшелонами!!!
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01.08.2022 14:05
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Та вона ж прибула ще тиждень тому. 3 штуки. Чи ще прислали?
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01.08.2022 13:56 Відповісти
Там 3, там 3, там 3 )
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01.08.2022 13:58 Відповісти
i тут 3.
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01.08.2022 14:09 Відповісти
а там у мене будуть огiрки .........)))))
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01.08.2022 14:17 Відповісти
Засіб для потенції : "Три Богатиря " . Де Три - це дієслово ...
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01.08.2022 16:51 Відповісти
А нам правда и нинада)))
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01.08.2022 16:21 Відповісти
кто-нибудь закроет рот этому ИДИОТУ ? пусть еще расскажет координаты позиций на которые они поедут ! глупец на глупце !!!!
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01.08.2022 17:54 Відповісти
а якже піар,рейтинг?
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01.08.2022 21:52 Відповісти
така гарненька вона і 12 таких штучок має на борту)))
до пари якомусь красеню хаймарсу
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01.08.2022 14:01 Відповісти
а краще буде тріо з NASAMS
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01.08.2022 14:11 Відповісти
На що здатний Mars II?

І M270, і HIMARS, і Mars були створені для ударів по цілях далеко в тилу ворога

Установки можуть використовувати різні типи ***********: некеровані ракети з касетними ************, мінами або "розумними бомбами"; керовані кластерні **********; керовані ракети малої та середньої дальності; балістичну ракету середньої дальності. Що важливо, в HIMARS може бути встановлений будь-який пакет **********, що підходить для Mars II. І навпаки.

Характеристики Mars II:- максимальна швидкість по шосе: 64 км/год;

- максимальна швидкість по пересічній місцевості: 48 км/год;

- запас ходу: 480 км;

- вага: 26,6 т;

- кількість ракет, що випускаються за один раз: 12 за 60 секунд.
https://war.obozrevatel.com/ukr/ukraina-oderzhala-nimetski-raketni-kompleksi-mars-ii-scho-vidomo-pro-**********-ta-jogo-efektivnist.htm
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01.08.2022 15:28 Відповісти
А БК для них дали и если да, то какие?
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01.08.2022 14:31 Відповісти
А сколько дали, тебя не интересует?
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01.08.2022 15:30 Відповісти
ага...і где хранятся
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01.08.2022 21:57 Відповісти
Инфа 100% -100500 дали,рашистский хитрожопый паренёк
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01.08.2022 17:41 Відповісти
как прилетит узнаешь ))))
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01.08.2022 17:44 Відповісти
Очільник твітерних військ Міноборони
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01.08.2022 14:01 Відповісти
мокшане вам привет знаете от кого... ховайтесь...
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01.08.2022 14:03 Відповісти
Головне що б небуло як з їхніми САУ.
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01.08.2022 14:03 Відповісти
ракет давай эшелонами!!!
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01.08.2022 14:05 Відповісти
Не эшелонами а фурами,ночью через границу-чтобы у парашки не было никаких шансов подбить ЖД состав или устроить крушение на ЖД. Транспортироаку через ЖД намного легче отследить и пресечь. ЖД дорогу можно разбомбить и парализовать на 1-2 дняю. Атодорогу-нет и авторорог на порядолк больше. По ЖД пусть зерно возят,продукты питания ,древесину и прочее что в войне не участвует
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01.08.2022 16:36 Відповісти
а ти в курсі що коли був штурм харкова, на складах лежали англійські енлави, 3100 штук
і їх не надали для оборони.
це заявив Швець.
саме тому йде розслідування, використання чи продажу Україною зброї
а штати заявили про передаче стінгер та джевелін по 20 тисяч штук.
такою кількісттю можна перекуярити всю парашську армію до останнього пам,ятника Т34
а у нас проходять лише 4-6 тис.
шукають різниці кількості вистрілів.
і дай Бог щоб вони були на складах ЗСУ
у нас підбито близько 6- 7 тисяч орської техніки і багато з неї підбито стугнами та корсарами
а ще мухами та іглою.
то у мене питань більше чим відповідей.
бо скільки не сунь а.................
бабі все мало.
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01.08.2022 23:12 Відповісти
Это аналог хаймарсов? Чем больше, тем лучше. Даже удивительно, как Шольц позволил
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01.08.2022 14:17 Відповісти
Скорее это хаймарс аналог MLRS и был создан как облегчённая и более мобильная его версия
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01.08.2022 14:21 Відповісти
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01.08.2022 15:29 Відповісти
А для чого взагалі озвучувати що і звідки прибуло ? Перед ким той Рєзніков звітує? Чи Москву , таким чином, ставить до відома?
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01.08.2022 14:19 Відповісти
Не хвилюйся, все що знає дермак через 10 хвилин знають москалі. А він знає навіть більше ніж окремі міністри.
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01.08.2022 14:56 Відповісти
Зачем писать в СМИ , какое и куда прибыло вооружение. Военные у которых нет военной тайны - не военные.
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01.08.2022 14:22 Відповісти
Vielen Dank, Deutschland.
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01.08.2022 14:23 Відповісти
Треба щоб це була вiйськова таемниця , для чого оце вихваляння , якось незрозумiло ,i недоречно...
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01.08.2022 14:26 Відповісти
Бо у нас влада популістів і тих, хто любіть втихомірювати ...
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01.08.2022 14:33 Відповісти
о, ще один спеціаліст. Треба, щоб кожен своїми справами займався, а не висловлював схвильованості на цензорі. За системи їдуть домовленості на вищому рівні, всім все відомо, а собі в чому вирішив, що це таємниця велика. Ну нема в людей мозгів.
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01.08.2022 14:40 Відповісти
У нас і так скрізь самі військові таємниці. Окрім як тоді, коли щось просрали. Про це генштаб говорить одразу. А от коли звільнили населений пункт - розповідають через 2 тижні з дебільним формулюванням "щоб ворог не дізнався". Ну звісно ж, орки не знають звідки їх викинули. Про підрив складів у Скадовську другий день по Еспрессо та на Єдиному марафоні мовчать, про підрив потягу у Херсонській області також. Бо не можна святкувати перемоги, путін образиться. Треба святкувати лише поразки.
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01.08.2022 14:41 Відповісти
Ну тут можна не согласиться когда если что -нибудь просрали то тоже в большинстве случаев молит генштаб
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01.08.2022 14:51 Відповісти
Кажуть про частковий успіх ворога. А от про наш успіх ні повний ні частковий не згадують.
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01.08.2022 15:01 Відповісти
Хтось вірить що Шольц нам прислав ще щось крім обіцяних 3-х Марсів, які прийшли ще тиждень тому? Мені це нагадує повідомлення генштабу про звільнення села на Херсонщині, про яке вони ж повідомляли півмісіця тому.
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01.08.2022 14:30 Відповісти
основне, а хто ж вірить тобі свіжовилупленому ко-ко?
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01.08.2022 15:32 Відповісти
тебе дело говорит ,ты прислушайся и вали отсюда
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01.08.2022 17:46 Відповісти
Твое место в жопе.
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02.08.2022 00:47 Відповісти
ермаку не кажіть бо всю електронику повиривають
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01.08.2022 14:33 Відповісти
Не тільки це прибуло... Ще ось такі подаруночки приїхали.. Русня обпісюється на форумах в себе https://www.youtube.com/watch?v=E0im69OdpZE&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=E0im69OdpZE&t=4s

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01.08.2022 14:42 Відповісти
Я б усім політикам,на час війни ротяки позашивав,суперклеєм заклеїв,ще й зверху скотчем замотав!!!
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01.08.2022 14:43 Відповісти
Пируэты истории.
1941-45: весь СССР вместе с США и Британией воюют с немецкими фашистами.
2022-?? (надеюсь, не слишком долго) - Украина вместе с США и Британией воюет с росийскими фашистами.
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01.08.2022 15:05 Відповісти
Ракеты я так понимаю унифицированы с химарсам
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01.08.2022 15:14 Відповісти
Вони йдуть контейнерами (взаэмозамынны). Самы труби перезаряджаються на заводах виробниках.
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01.08.2022 15:43 Відповісти
лиш би на днях не було повідомлення , про їх технічну несправність???
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01.08.2022 15:27 Відповісти
У цьому році у рашістів буде найбільший врожай "бавовни" !
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01.08.2022 15:28 Відповісти
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01.08.2022 15:43 Відповісти
Кобзонарій стає популярним в рашковвнів.
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01.08.2022 18:01 Відповісти
MARS II є німецькою модернізацією РСЗВ M270, яка також використовується американськими військовими. Він має дальність, подібну до дальності системи HIMARS, подарованої США Україні, разом з більшою ракетною потужністю (12 ракет замість шести), але трохи меншою маневреністю.
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01.08.2022 20:31 Відповісти
Это зеленоглазое черпает знания с новостей. так что как то пох на очкориту
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01.08.2022 21:45 Відповісти
Главное,что бы не получилось как с Гепардами-оружие дали,а снарядов к нему нет.
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01.08.2022 22:58 Відповісти
 
 