Німецькі РСЗВ Mars II прибули до України, - Резніков

Реактивні системи залпового вогню Mars II прибули до України з Німеччини.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую Німеччині та особисто моїй колезі Крістін Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!" - зазначив очільник Міноборони.

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