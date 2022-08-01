Литва передасть Україні 110 антидронових комплексів EDM4S Sky Wipers

Антидронові рушниці EDM4S Sky Wipers, які литовська громадськість придбала для армії України, передадуть на потреби ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Литовці передадуть Україні 110 антидронових комплексів EDM4S Sky Wipers. Їхня ціна – 1,5 мільйона євро. Гармати розподілять між 35 військовими підрозділами України.

Нагадаємо, у червні литовська громадськість придбала для армії України 110 потужних антидронових рушниць EDM4S, загальною вартістю близько півтора мільйона євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва надасть Україні новий пакет допомоги: 10 бронемашин і амуніцію, - Наусєда