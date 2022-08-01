Литва передасть Україні 110 антидронових комплексів EDM4S Sky Wipers
Антидронові рушниці EDM4S Sky Wipers, які литовська громадськість придбала для армії України, передадуть на потреби ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Литовці передадуть Україні 110 антидронових комплексів EDM4S Sky Wipers. Їхня ціна – 1,5 мільйона євро. Гармати розподілять між 35 військовими підрозділами України.
Нагадаємо, у червні литовська громадськість придбала для армії України 110 потужних антидронових рушниць EDM4S, загальною вартістю близько півтора мільйона євро.
Топ коментарі
+23 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар01.08.2022 13:53
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.08.2022 13:54
+11 Thorsten Lingenfelder
показати весь коментар01.08.2022 14:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Dyakuemo !
Razom do Peremogi !
https://censor.net/ua/news/3112008/u_zsu_protestuvaly_novu_zbroyu_proty_bezpilotnykiv_video
Тут ще є інформація по таким пристроям:
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/8/687925/