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Литва передасть Україні 110 антидронових комплексів EDM4S Sky Wipers

антидронова,рушниця

Антидронові рушниці EDM4S Sky Wipers, які литовська громадськість придбала для армії України, передадуть на потреби ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Литовці передадуть Україні 110 антидронових комплексів EDM4S Sky Wipers. Їхня ціна – 1,5 мільйона євро. Гармати розподілять між 35 військовими підрозділами України.

Нагадаємо, у червні литовська громадськість придбала для армії України 110 потужних антидронових рушниць EDM4S, загальною вартістю близько півтора мільйона євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва надасть Україні новий пакет допомоги: 10 бронемашин і амуніцію, - Наусєда

Автор: 

Литва (2415) зброя (7478) допомога (8378) ЗСУ (7592) дрони (4771)


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Топ коментарі
+23
Литовці - Ви неймовірні, щиро дякуємо. Всі би країни так допомагали, то й перемога була би набагато швидше.
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01.08.2022 13:53
+12
Литовця справжнім друзям України-черговий респектище...
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01.08.2022 13:54
+11
Litva-Drug Ukraini !
Dyakuemo !
Razom do Peremogi !
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01.08.2022 14:01
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Оленiвка - Аудiо Вiрш https://m.youtube.com/watch?v=HfH0Gv3-ExI&t=33s
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01.08.2022 13:46 Відповісти
До Орлана достанет? Они вроде как на высоте 10000м летают.
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01.08.2022 13:47 Відповісти
По заявленим характеристикам ця антидронова рушниця може вражати на дальність до 5 км.
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01.08.2022 13:54 Відповісти
Ця "рушниця" не стріляє, а то є засіб РЕБ, що дозволяє отримати контроль над БПЛА або просто його дезорієнтувати
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01.08.2022 14:07 Відповісти
5 км у Орлана-10 максимум висоти, і то це з врахуванням прибріханого кацапами.
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01.08.2022 14:11 Відповісти
У Орлана практична стеля - 6 км. Але ця рушниця для всякого дріб'язку.
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01.08.2022 14:27 Відповісти
Литовці - Ви неймовірні, щиро дякуємо. Всі би країни так допомагали, то й перемога була би набагато швидше.
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01.08.2022 13:53 Відповісти
Литовця справжнім друзям України-черговий респектище...
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01.08.2022 13:54 Відповісти
не заперечую... Але вважаю, що окрім дружнього ставлення, нашим сусідам та не тільки, потрібна тверезість думки, що наступними стануть й вони... Не хочеш війни біля свого будинку- допомагай нищити за межами кордону.
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01.08.2022 13:58 Відповісти
Litva-Drug Ukraini !
Dyakuemo !
Razom do Peremogi !
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01.08.2022 14:01 Відповісти
В Україні таке роблять вже багато років. Дешевше в 1,5...2 рази ніж імпортні.
https://censor.net/ua/news/3112008/u_zsu_protestuvaly_novu_zbroyu_proty_bezpilotnykiv_video
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01.08.2022 16:47 Відповісти
Чому вони не в ЗСУ, якщо багато років роблять?
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01.08.2022 19:42 Відповісти
Я хотів сказати, що їх могли б виробляти вже багато років. Треба в МО спитати, може вони замовлять нарешті. А поки за гроші волонтерів роблять


Тут ще є інформація по таким пристроям:
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/8/687925/
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02.08.2022 00:52 Відповісти
Першечергово саме антидроннові рушниці міністерство оборони повинно дати нашим захистникам тому що завдяки квадракоптерам Мавік 3 та подібним наводиться російська артилерія і наші захистники несуть втрати. Без квадрокоптерів перевага в кількості російської артилерії буде нівельована.
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01.08.2022 16:50 Відповісти
 
 