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Новини Допомога Україні
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Литва надасть Україні новий пакет допомоги: 10 бронемашин і амуніцію, - Наусєда

зеленський,наусєда

Литва підготувала для України новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда під час візиту у Київ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я також приїхав не з порожніми руками. Новий пакет допомоги – це амуніція й десять бронемашин. Невдовзі ми презентуємо антидронні системи, які виготовляються в Литві і які, я знаю, вам потрібні", – сказав Наусєда.

Він наголосив, що Литва об’єдналася в допомозі Україні й не дозволить нікому на Заході ані забути про цю жорстоку війну, ані втомитися він неї.

Також читайте: Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу до перемоги, - Науседа

Автор: 

Литва (2409) зброя (7468) Науседа Гітанас (337)


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Топ коментарі
+14
Литва - Ви супер! Щира подяка за допомогу.
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28.07.2022 22:39
+13
Сердечно дякуємо за підтримку та допомогу.
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28.07.2022 22:46
+12
Литовцям-черговий респект...
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28.07.2022 22:39
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28.07.2022 22:38 Відповісти
Литва - Ви супер! Щира подяка за допомогу.
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28.07.2022 22:39 Відповісти
Литовцям-черговий респект...
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28.07.2022 22:39 Відповісти
Сердечно дякуємо за підтримку та допомогу.
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28.07.2022 22:46 Відповісти
А кто этот недомерок справа на фото от такого уважаемого человека?
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28.07.2022 22:49 Відповісти
а лицо почему такое кисло? Наверное, шкарапет понимает как нелепо он будет выглядеть на фоне красавца президента=) Да, Вованчик, - это тебе не гундосик писать, да восторженной мрсейчучке елей лить =)))
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28.07.2022 22:58 Відповісти
Литовський президент високого зросту, відкритий і яскравий, як особистість і поряд з ним маленька, нікчемна, метушлива людина.
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28.07.2022 22:54 Відповісти
Відкритий і яскравий президент сьогодні нагородив орденом маленьку метушливу людину. Тому давайте поважати обох. Бо виходе як у дурному російському прислів'ї: "Стою на асфальте в лыжи обутый - толи лыжи не едут, толи я ********."
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28.07.2022 23:01 Відповісти
Микрончик наш то совсем децильный. Особенно, на фоне взрослого дяди=)
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28.07.2022 22:56 Відповісти
Криворогатий шкет.
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28.07.2022 23:07 Відповісти
Слон и Моська
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29.07.2022 02:15 Відповісти
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29.07.2022 19:21 Відповісти
Спасибо Литва!
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28.07.2022 23:19 Відповісти
А наша доблесная таможня всё это притормозит .
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28.07.2022 23:38 Відповісти
Дякуємо литовцям🇱🇹❤️
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29.07.2022 01:49 Відповісти
 
 