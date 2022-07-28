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Литва надасть Україні новий пакет допомоги: 10 бронемашин і амуніцію, - Наусєда
Литва підготувала для України новий пакет військової допомоги.
Про це повідомив президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда під час візиту у Київ, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я також приїхав не з порожніми руками. Новий пакет допомоги – це амуніція й десять бронемашин. Невдовзі ми презентуємо антидронні системи, які виготовляються в Литві і які, я знаю, вам потрібні", – сказав Наусєда.
Він наголосив, що Литва об’єдналася в допомозі Україні й не дозволить нікому на Заході ані забути про цю жорстоку війну, ані втомитися він неї.
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