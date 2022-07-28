Литва предоставит Украине новый пакет помощи: 10 бронемашин и амуницию, - Науседа

Литва подготовила новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщил президент Литовской Республики Гитанас Науседа во время визита в Киев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я тоже приехал не с пустыми руками. Новый пакет помощи – это амуниция и десять бронемашин. Вскоре мы презентуем антидронные системы, которые производятся в Литве и которые, я знаю, вам нужны", – сказал Науседа.

Он подчеркнул, что Литва объединилась в помощи Украине и не позволит никому на Западе ни забыть об этой жестокой войне, ни устать на нее.

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