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Новости Помощь Украине
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Литва предоставит Украине новый пакет помощи: 10 бронемашин и амуницию, - Науседа

зеленський,наусєда

Литва подготовила новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщил президент Литовской Республики Гитанас Науседа во время визита в Киев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я тоже приехал не с пустыми руками. Новый пакет помощи – это амуниция и десять бронемашин. Вскоре мы презентуем антидронные системы, которые производятся в Литве и которые, я знаю, вам нужны", – сказал Науседа.

Он подчеркнул, что Литва объединилась в помощи Украине и не позволит никому на Западе ни забыть об этой жестокой войне, ни устать на нее.

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Автор: 

Литва (2469) оружие (10219) Науседа Гитанас (266)


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Топ комментарии
+14
Литва - Ви супер! Щира подяка за допомогу.
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28.07.2022 22:39
+13
Сердечно дякуємо за підтримку та допомогу.
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28.07.2022 22:46
+12
Литовцям-черговий респект...
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28.07.2022 22:39
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28.07.2022 22:38 Ответить
Литва - Ви супер! Щира подяка за допомогу.
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28.07.2022 22:39 Ответить
Литовцям-черговий респект...
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28.07.2022 22:39 Ответить
Сердечно дякуємо за підтримку та допомогу.
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28.07.2022 22:46 Ответить
А кто этот недомерок справа на фото от такого уважаемого человека?
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28.07.2022 22:49 Ответить
а лицо почему такое кисло? Наверное, шкарапет понимает как нелепо он будет выглядеть на фоне красавца президента=) Да, Вованчик, - это тебе не гундосик писать, да восторженной мрсейчучке елей лить =)))
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28.07.2022 22:58 Ответить
Литовський президент високого зросту, відкритий і яскравий, як особистість і поряд з ним маленька, нікчемна, метушлива людина.
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28.07.2022 22:54 Ответить
Відкритий і яскравий президент сьогодні нагородив орденом маленьку метушливу людину. Тому давайте поважати обох. Бо виходе як у дурному російському прислів'ї: "Стою на асфальте в лыжи обутый - толи лыжи не едут, толи я ********."
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28.07.2022 23:01 Ответить
Микрончик наш то совсем децильный. Особенно, на фоне взрослого дяди=)
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28.07.2022 22:56 Ответить
Криворогатий шкет.
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28.07.2022 23:07 Ответить
Слон и Моська
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29.07.2022 02:15 Ответить
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29.07.2022 19:21 Ответить
Спасибо Литва!
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28.07.2022 23:19 Ответить
А наша доблесная таможня всё это притормозит .
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28.07.2022 23:38 Ответить
Дякуємо литовцям🇱🇹❤️
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29.07.2022 01:49 Ответить
 
 