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Литва предоставит Украине новый пакет помощи: 10 бронемашин и амуницию, - Науседа
Литва подготовила новый пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщил президент Литовской Республики Гитанас Науседа во время визита в Киев, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я тоже приехал не с пустыми руками. Новый пакет помощи – это амуниция и десять бронемашин. Вскоре мы презентуем антидронные системы, которые производятся в Литве и которые, я знаю, вам нужны", – сказал Науседа.
Он подчеркнул, что Литва объединилась в помощи Украине и не позволит никому на Западе ни забыть об этой жестокой войне, ни устать на нее.
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