Науседа вручил Зеленскому высшую награду Литвы – Орден Витовта Великого. ФОТО
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы Орден Витовта Великого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Для меня будет большой честью сегодня вручить Орден Витовта Великого с золотой цепью президенту Зеленскому, а вместе с ним – и всему украинскому народу", – сказал Науседа в своем выступлении с трибуны Верховной Рады Украины во время пленарного заседания в четверг.
Науседа подчеркнул, что вручение этой высшей государственной награды Литвы символизирует историческое единение украинского и литовского народов, общую борьбу и победы.
"Вместе к победе. Слава Украине!" – добавил президент Литвы.
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+20 Алекс Український
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+17 Oleksandr Pohribnyi
показать весь комментарий28.07.2022 17:07
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От навіщо ж так обезцінювати найвищу нагороду Литви?
уявляю що там в узіленскіг на гальорці творилося....
даже на награждение наивысшими знаками...уже б хоть кителёк какой-то напялил...для красивой картинки... боневтик хероический...