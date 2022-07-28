Науседа вручил Зеленскому высшую награду Литвы – Орден Витовта Великого. ФОТО

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы Орден Витовта Великого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для меня будет большой честью сегодня вручить Орден Витовта Великого с золотой цепью президенту Зеленскому, а вместе с ним – и всему украинскому народу", – сказал Науседа в своем выступлении с трибуны Верховной Рады Украины во время пленарного заседания в четверг.

Науседа подчеркнул, что вручение этой высшей государственной награды Литвы символизирует историческое единение украинского и литовского народов, общую борьбу и победы.

"Вместе к победе. Слава Украине!" – добавил президент Литвы.

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