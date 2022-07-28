РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11340 посетителей онлайн
Новости Фото
4 267 33

Науседа вручил Зеленскому высшую награду Литвы – Орден Витовта Великого. ФОТО

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы Орден Витовта Великого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Науседа вручил Зеленскому высшую награду Литвы – Орден Витовта Великого 01

"Для меня будет большой честью сегодня вручить Орден Витовта Великого с золотой цепью президенту Зеленскому, а вместе с ним – и всему украинскому народу", – сказал Науседа в своем выступлении с трибуны Верховной Рады Украины во время пленарного заседания в четверг.

Науседа подчеркнул, что вручение этой высшей государственной награды Литвы символизирует историческое единение украинского и литовского народов, общую борьбу и победы.

"Вместе к победе. Слава Украине!" – добавил президент Литвы.

Смотрите также: Зеленский получил специальную награду Независимости Нидерландов. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Литва (2476) награда (1801) Науседа Гитанас (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
За які *** заслуги за здачу
показать весь комментарий
28.07.2022 16:57
+18
показать весь комментарий
28.07.2022 17:31
+17
За зірвану підготвку до війни його судити мало, а замість цього вручають нагороди!
От навіщо ж так обезцінювати найвищу нагороду Литви?
показать весь комментарий
28.07.2022 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас вже був Володимир Великий до якого цоьму Володимиру дуже далеко-як не обвішуй його орденами...
показать весь комментарий
28.07.2022 16:53 Ответить
Невже Нусєда необізнаний про 2 листа Спарц до Байдена? Про те, що у єрмака папашпіон?Так перед приїздом треба було "Ценззора" почитати, а потім здоровкаться і медалі давати.
показать весь комментарий
28.07.2022 17:51 Ответить
Зеленскому надо дать международную премию, как лучшему диктору.
показать весь комментарий
28.07.2022 19:15 Ответить
тьху!
показать весь комментарий
28.07.2022 16:55 Ответить
а фоточка сидячі, бо маленький супермен Зеленський не забажав стояти поряд з великим Науседою?..
показать весь комментарий
28.07.2022 16:56 Ответить
це не актуальна фотка, все дыйство у вр. подивыться як там розодыте зелене шобло- хто в чому....
показать весь комментарий
28.07.2022 17:15 Ответить
За які *** заслуги за здачу
показать весь комментарий
28.07.2022 16:57 Ответить
Куди вони поспішають ?
показать весь комментарий
28.07.2022 16:59 Ответить
Двухминутка ненависти?
показать весь комментарий
28.07.2022 17:00 Ответить
А може краще грошима... ? Зе.. ?
показать весь комментарий
28.07.2022 17:06 Ответить
За зірвану підготвку до війни його судити мало, а замість цього вручають нагороди!
От навіщо ж так обезцінювати найвищу нагороду Литви?
показать весь комментарий
28.07.2022 17:07 Ответить
Не зрозумів! Я його серйозно не сприймаю....
показать весь комментарий
28.07.2022 17:10 Ответить
покажіть краще реальні фотки з ради - де небрите зечWо в футболці, коливан в балоновій жилетці і корабельна сосн в зеленому прикиді....
уявляю що там в узіленскіг на гальорці творилося....
показать весь комментарий
28.07.2022 17:13 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2022 17:22 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2022 17:31 Ответить
Залужному пакет макарон ,пасіонаріям ,волонтерам і ВСУ лопати щоб розгрібати руїни для Великого лохівництва.
показать весь комментарий
28.07.2022 17:33 Ответить
а он до сих пор корчит из себя окопного вояка... в футболке и кроссовках...и с барадой...
даже на награждение наивысшими знаками...уже б хоть кителёк какой-то напялил...для красивой картинки... боневтик хероический...
показать весь комментарий
28.07.2022 17:48 Ответить
От як незручно вийшло! Науседа забув спитати у комментаторів Цензора кому видавати ордени а кому ні! Чуваки, ну вам правда схоже робити нічого… Вручив собі і хай! Це суто його литовсько-президентське право. Хай хоч жабам ордени роздає.
показать весь комментарий
28.07.2022 18:03 Ответить
так жабі і дав(((
показать весь комментарий
28.07.2022 21:27 Ответить
Еще не возвраст Леньки Брежнева а уже ордена посыпались на китель.Звездопад какой то.........................................
показать весь комментарий
28.07.2022 18:04 Ответить
Та можно было сразу путину - у того таких "заслуг" ещё больше...
показать весь комментарий
28.07.2022 18:23 Ответить
Яких заслуг - напасти на незалежну державу, влаштувати геноцид сусіднього народу, намагатися знищити українську мову, культуру, та і поняття "українець" загалом? А потім ще погрожувати усьому світу ядерним апокаліпсисом?
показать весь комментарий
28.07.2022 18:51 Ответить
Що будуть робити з нагородами коли докажуть що зе агент ,або зрадник??
показать весь комментарий
28.07.2022 19:03 Ответить
Разом з цяцьками зпакують....
показать весь комментарий
28.07.2022 19:59 Ответить
Та какая разніца! Зєля всерівно не знає хто такий Вітовт. І Юзік не знає, то і нікому підказати.
показать весь комментарий
28.07.2022 19:16 Ответить
Це дуже добре що вручають нагороди - ще один доказ для упоротих що зеля - найвеличніший лідер **********. З піною у роті доказують це.
показать весь комментарий
28.07.2022 19:21 Ответить
Скоро стане Героєм України, сам собі підпише.
показать весь комментарий
28.07.2022 20:17 Ответить
Блін! Як ця зелене мерзота остогидла. *****, сидяча у бункері і говорячв що їй напишуть. Сцикливе, непотрвбне, гидотне....Він і йлго шалава. Зрадник, наркоман...
показать весь комментарий
28.07.2022 20:42 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2022 20:50 Ответить
Самі знецінили свою нагороду.
показать весь комментарий
29.07.2022 07:01 Ответить
Виявляється в Литві теж є свої ідіоти.
показать весь комментарий
29.07.2022 19:58 Ответить
 
 