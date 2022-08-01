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Литва передаст Украине 110 антидроновых комплексов EDM4S Sky Wipers

антидронова,рушниця

Антидроновые ружья EDM4S Sky Wipers, приобретенные литовской общественностью для армии Украины, передадут на нужды ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Литовцы передадут Украине 110 антидроновых комплексов EDM4S Sky Wipers. Их цена – 1,5 миллиона евро. Пушки распределят между 35 военными подразделениями Украины.

Напомним, в июне литовская общественность приобрела для армии Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S, общей стоимостью около полутора миллионов евро.

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Литва (2477) оружие (10225) помощь (7824) ВСУ (6629) дроны (3986)


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Топ комментарии
+23
Литовці - Ви неймовірні, щиро дякуємо. Всі би країни так допомагали, то й перемога була би набагато швидше.
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01.08.2022 13:53
+12
Литовця справжнім друзям України-черговий респектище...
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01.08.2022 13:54
+11
Litva-Drug Ukraini !
Dyakuemo !
Razom do Peremogi !
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01.08.2022 14:01
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Оленiвка - Аудiо Вiрш https://m.youtube.com/watch?v=HfH0Gv3-ExI&t=33s
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01.08.2022 13:46 Ответить
До Орлана достанет? Они вроде как на высоте 10000м летают.
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01.08.2022 13:47 Ответить
По заявленим характеристикам ця антидронова рушниця може вражати на дальність до 5 км.
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01.08.2022 13:54 Ответить
Ця "рушниця" не стріляє, а то є засіб РЕБ, що дозволяє отримати контроль над БПЛА або просто його дезорієнтувати
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01.08.2022 14:07 Ответить
5 км у Орлана-10 максимум висоти, і то це з врахуванням прибріханого кацапами.
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01.08.2022 14:11 Ответить
У Орлана практична стеля - 6 км. Але ця рушниця для всякого дріб'язку.
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01.08.2022 14:27 Ответить
Литовці - Ви неймовірні, щиро дякуємо. Всі би країни так допомагали, то й перемога була би набагато швидше.
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01.08.2022 13:53 Ответить
Литовця справжнім друзям України-черговий респектище...
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01.08.2022 13:54 Ответить
не заперечую... Але вважаю, що окрім дружнього ставлення, нашим сусідам та не тільки, потрібна тверезість думки, що наступними стануть й вони... Не хочеш війни біля свого будинку- допомагай нищити за межами кордону.
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01.08.2022 13:58 Ответить
Litva-Drug Ukraini !
Dyakuemo !
Razom do Peremogi !
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01.08.2022 14:01 Ответить
В Україні таке роблять вже багато років. Дешевше в 1,5...2 рази ніж імпортні.
https://censor.net/ua/news/3112008/u_zsu_protestuvaly_novu_zbroyu_proty_bezpilotnykiv_video
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01.08.2022 16:47 Ответить
Чому вони не в ЗСУ, якщо багато років роблять?
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01.08.2022 19:42 Ответить
Я хотів сказати, що їх могли б виробляти вже багато років. Треба в МО спитати, може вони замовлять нарешті. А поки за гроші волонтерів роблять


Тут ще є інформація по таким пристроям:
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/8/687925/
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02.08.2022 00:52 Ответить
Першечергово саме антидроннові рушниці міністерство оборони повинно дати нашим захистникам тому що завдяки квадракоптерам Мавік 3 та подібним наводиться російська артилерія і наші захистники несуть втрати. Без квадрокоптерів перевага в кількості російської артилерії буде нівельована.
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01.08.2022 16:50 Ответить
 
 