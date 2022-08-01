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Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину, - Резников
Реактивные системы залпового огня Mars II прибыли в Украину из Германии.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо Германии и лично моей коллеге Кристин Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров!" – отметил глава Минобороны.
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+16 Shop 2018
показать весь комментарий01.08.2022 14:01
+14 Артем #512840
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+14 Николай Ворошилов
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до пари якомусь красеню хаймарсу
І M270, і HIMARS, і Mars були створені для ударів по цілях далеко в тилу ворога
Установки можуть використовувати різні типи ***********: некеровані ракети з касетними ************, мінами або "розумними бомбами"; керовані кластерні **********; керовані ракети малої та середньої дальності; балістичну ракету середньої дальності. Що важливо, в HIMARS може бути встановлений будь-який пакет **********, що підходить для Mars II. І навпаки.
Характеристики Mars II:- максимальна швидкість по шосе: 64 км/год;
- максимальна швидкість по пересічній місцевості: 48 км/год;
- запас ходу: 480 км;
- вага: 26,6 т;
- кількість ракет, що випускаються за один раз: 12 за 60 секунд.
https://war.obozrevatel.com/ukr/ukraina-oderzhala-nimetski-raketni-kompleksi-mars-ii-scho-vidomo-pro-**********-ta-jogo-efektivnist.htm
і їх не надали для оборони.
це заявив Швець.
саме тому йде розслідування, використання чи продажу Україною зброї
а штати заявили про передаче стінгер та джевелін по 20 тисяч штук.
такою кількісттю можна перекуярити всю парашську армію до останнього пам,ятника Т34
а у нас проходять лише 4-6 тис.
шукають різниці кількості вистрілів.
і дай Бог щоб вони були на складах ЗСУ
у нас підбито близько 6- 7 тисяч орської техніки і багато з неї підбито стугнами та корсарами
а ще мухами та іглою.
то у мене питань більше чим відповідей.
бо скільки не сунь а.................
бабі все мало.
1941-45: весь СССР вместе с США и Британией воюют с немецкими фашистами.
2022-?? (надеюсь, не слишком долго) - Украина вместе с США и Британией воюет с росийскими фашистами.