Украина потребует не менее 300 млрд долларов репараций от РФ
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Эта сумма соответствует активам Банка России, замороженным в результате санкций в странах G7.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, по словам министра юстиции Дениса Малюськи в интервью изданиям медиагруппы Funke, на Генеральной Ассамблее ООН Украина будет добиваться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.
"Мы хотим получить компенсацию за все убытки, которые Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", – отметил Малюська.
Отмечается, что потери, нанесенные Украине в результате российского полномасштабного вторжения, значительно выше. Однако указанная сумма соответствует активам Банка России в странах G7, которые заморожены в результате санкций. Малюська требовал доступа к этим средствам, а также зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов. Также, по словам министра, информацию о российских активах еще должна предоставить Германия.
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українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками,
Україна втратила через його окупацію $135 млрд
Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі, пише видання "Букви"."
Рахувати мають БУДІВЕЛЬНИКИ , бо ви відбудовувати Україну заново
Одна відбудова Маріуполя буде коштувати під 20 міліардів доларів, а Харків, Ізюм,
всі мости, залізниці, шляхи, аеропорти, а розмінувати всю Україну, всі поля від мін і
***********, а будівництво нового житла ? Йохані зелені математики..
Україна відмовилася від стягнення $135 млрд з РФ за анексований Крим - Зеркаль.
Пів року тому чинна влада України відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію української АР Крим у Європейському суді з прав людини.
Понад $ 135 млрд лише за приблизними розрахунками Україна втратила через окупацію. З чого така щедрість влади - невідомо.
Про це повідомила українська дипломат та юрист, Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі.
Каждый год.
В течении 10 лет.
Активи є тільки в G7? Інші нас не цікавлять? І в любому випадку - сума репарацій повинна відповідати завданій шкоді, навіть якщо заморожених активів не вистачає
По друге - ще зарано, війна триває.
І по третє контролеи над виплатою постраждалим хай займається Європа, бо до зе-гнид немає довіри.
Смысл совсем не совпадает....
"Польща вимагає від Німеччини 1,3 трлн доларів". Ми повинні вимагати більше.