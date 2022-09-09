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Малюська Денис (292) репарации (26)

Украина потребует не менее 300 млрд долларов репараций от РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

гроші,долар

Эта сумма соответствует активам Банка России, замороженным в результате санкций в странах G7.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, по словам министра юстиции Дениса Малюськи в интервью изданиям медиагруппы Funke, на Генеральной Ассамблее ООН Украина будет добиваться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.

"Мы хотим получить компенсацию за все убытки, которые Россия нанесла Украине своей агрессивной войной", – отметил Малюська.

Отмечается, что потери, нанесенные Украине в результате российского полномасштабного вторжения, значительно выше. Однако указанная сумма соответствует активам Банка России в странах G7, которые заморожены в результате санкций. Малюська требовал доступа к этим средствам, а также зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов. Также, по словам министра, информацию о российских активах еще должна предоставить Германия.

Также читайте: В закон об олигархах могут внести изменения, - Малюська
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Топ комментарии
+23
Говорили, что только прямых убытков 1 триллион. Плюс компенсация союзникам за помощь. Так что два триллиона и это только "на сейчас". А есть еще вопросы за оккупацию Крыма и ОДЛО с 2014 года
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09.09.2022 11:59
+19
Щось замало ...
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09.09.2022 11:57
+15
У хрюсии банально не будет денег, чтобы расплатиться с Украиной. Поэтому, логичным шагом станет переход всех ресурсов кацапни под украинское управление. Будет Венгрия подписывать газовый контракт с Киевом на поставки якутского газа
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09.09.2022 12:01
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Щось замало ...
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09.09.2022 11:57 Ответить
Осваивателям из нынешних Хреформаторов хватит для себя любимых с дальнейшим десантированием в монакский батальон, а вот где мы все потом окажемся - это уже другой вопрос
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09.09.2022 12:00 Ответить
"6 місяців тому стало відомо, що
українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками,
Україна втратила через його окупацію $135 млрд
Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі, пише видання "Букви"."
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09.09.2022 13:36 Ответить
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09.09.2022 11:58 Ответить
Говорили, что только прямых убытков 1 триллион. Плюс компенсация союзникам за помощь. Так что два триллиона и это только "на сейчас". А есть еще вопросы за оккупацию Крыма и ОДЛО с 2014 года
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09.09.2022 11:59 Ответить
Ще літом казали, що завдано шкоди, щонайменше на 300 млрд долларів, але ж то було літом!
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09.09.2022 11:59 Ответить
У хрюсии банально не будет денег, чтобы расплатиться с Украиной. Поэтому, логичным шагом станет переход всех ресурсов кацапни под украинское управление. Будет Венгрия подписывать газовый контракт с Киевом на поставки якутского газа
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09.09.2022 12:01 Ответить
300 лярдов это то что реально можно стянуть уже сейчас. остальное как при татаро-монголах - дань на 20 лет. лаптям не привыкать ведь...
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09.09.2022 12:01 Ответить
Вимагав доступ до коштів? Оцінив Україну в 3 копійки. Суму складати не йому і репарації отримувати також.
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09.09.2022 12:03 Ответить
зеленим ублюдкам не терпиться "освоїти" ці кошти.. То ще треба перемогти. В той час коли ЗСУ ціною крові та немалих мабудь втрат відвоювує клаптик за клаптиком нашої землі - вони вже ділять що кому перепаде
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09.09.2022 12:03 Ответить
Малюська - не хозяйственник . Он не понимает сколько будут стоить стройматериалы , энергоносители и рабочая сила .
Рахувати мають БУДІВЕЛЬНИКИ , бо ви відбудовувати Україну заново
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09.09.2022 12:06 Ответить
Які триста міліардів зелені циркачі ? Там вже набігло на півтора триліона доларів.
Одна відбудова Маріуполя буде коштувати під 20 міліардів доларів, а Харків, Ізюм,
всі мости, залізниці, шляхи, аеропорти, а розмінувати всю Україну, всі поля від мін і
***********, а будівництво нового житла ? Йохані зелені математики..
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09.09.2022 12:08 Ответить
Хтось порахував, що загальні збитки вже не менше трильйона доларів!!! А звідки тоді різницю у 700 млрд. будуть брати?!! На що розраховують? Чи історія з Приват банком повторюється? Коли держава почала відшкодовувати злодію, за те, що покарала його за злочин!! Чи "росияне тоже люди" і їх потрібно пожаліти?! Тоді той хто це придумав не живе в Україні, а десь не погано влаштувався за кордоном, або навіть ...на паРаші, чи звідти отримує вказівки!
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09.09.2022 12:09 Ответить
Нехай цей зелений поц розкаже чому раніше вони відмовились від майнових претензій до паРаши стосовно Криму.

Україна відмовилася від стягнення $135 млрд з РФ за анексований Крим - Зеркаль.

Пів року тому чинна влада України відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію української АР Крим у Європейському суді з прав людини.

Понад $ 135 млрд лише за приблизними розрахунками Україна втратила через окупацію. З чого така щедрість влади - невідомо.

Про це повідомила українська дипломат та юрист, Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі.
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09.09.2022 12:11 Ответить
Триліон,це min!!! Це лише інфраструктура(якщо вкладемося). Щитаки бл.. Остаточний розмір покаже тільки час. Качати з них життя, поки не передохнуть до єдиного 😠
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09.09.2022 12:15 Ответить
Деньги деньгами, но должно быть, что-то материальное - должен быть возврат Украине ее исконных земель Кубани. Иначе Украина не примет капитуляции России.
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09.09.2022 12:25 Ответить
Нам би спочатку лад і благополуччя навести для свого населення України у всесвітньо затверджених кордонах.
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09.09.2022 15:53 Ответить
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09.09.2022 12:26 Ответить
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09.09.2022 12:58 Ответить
Це Єрмаку 300ярдів,а Україні?
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09.09.2022 12:28 Ответить
чем этот окурок малюська снова обкурился? какие 300 млрд? уберите его вообще этого недоумковатого ублюдка! оно хоть считало что-нибудь? да и вообще, зелень надо всю гнать прямо в суд и на тюрьму...
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09.09.2022 12:29 Ответить
В год.
Каждый год.
В течении 10 лет.
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09.09.2022 12:34 Ответить
Дивна логіка - порахуйте збитки з 2014року, потім репарації.
Активи є тільки в G7? Інші нас не цікавлять? І в любому випадку - сума репарацій повинна відповідати завданій шкоді, навіть якщо заморожених активів не вистачає
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09.09.2022 12:43 Ответить
Вы такими требованиями лишь смешите Путина. Для него это полугодичный заработок от продажи газа. А раз так мало просят, значит можно рушить дальше!
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09.09.2022 13:01 Ответить
Від кого така щедрість. Збитки нанесені рашою десь два трилліона доларів.
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09.09.2022 13:02 Ответить
По перше замало.
По друге - ще зарано, війна триває.
І по третє контролеи над виплатою постраждалим хай займається Європа, бо до зе-гнид немає довіри.
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09.09.2022 13:03 Ответить
Попросила не Україна а оп,на себе.Нічого вони не будуть робить,кому ще не ясно.
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09.09.2022 13:23 Ответить
Не меньше триллиона, бл.ять! Пусть их внуки **.аные платят 50 лет.
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09.09.2022 14:08 Ответить
Какой ид-от так озаглавил статью?
Смысл совсем не совпадает....
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09.09.2022 15:34 Ответить
От суки зелені. Тільки за Крим втрати складали 135 млрд., від яких вони успішно відмовились у Європейському суді. Кремлівські гниди обліпили урядовий квартал.
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09.09.2022 15:34 Ответить
И Кубань!
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09.09.2022 15:46 Ответить
У Верховній Раді для повного "щастя" ще депутатів-совкодрочерів з Кубані не вистачало.
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09.09.2022 16:05 Ответить
после войны, московия распадется
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09.09.2022 16:04 Ответить
Хочу напомнить что в 2020 году малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат списал 12 млрд. долга Фекалистана в замен на 4 , которые были добросовестно разворованы ваЗЕлиновской кодлой, так что репарации при бенином слуге Украина не увидит....
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09.09.2022 16:12 Ответить
Що за жалюгідна сума?

"Польща вимагає від Німеччини 1,3 трлн доларів". Ми повинні вимагати більше.
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09.09.2022 19:25 Ответить
 
 