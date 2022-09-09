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Малюська Денис (295) репарації (44)

Україна вимагатиме щонайменше 300 млрд доларів репарацій від РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

гроші,долар

Ця сума відповідає активам Банку Росії, які заморожені внаслідок санкцій у країнах G7.

Як  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, на Генеральній Асамблеї ООН Україна буде домагатися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

"Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною", – зазначив Малюська.

Зазначається, що втрати, які були завдані Україні внаслідок російського повномасштабного вторгнення, є значно вищими. Проте згадана сума відповідає активам Банку Росії у країнах G7, які є заморожені внаслідок санкцій. Малюська вимагав доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств та конфіскованої власності російських олігархів. Також, за словами міністра, інформацію про російські активи ще має надати Німеччина.

Читайте також: В Україні вже верифікували 326 мільярдів доларів прямих збитків від агресії Росії

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Говорили, что только прямых убытков 1 триллион. Плюс компенсация союзникам за помощь. Так что два триллиона и это только "на сейчас". А есть еще вопросы за оккупацию Крыма и ОДЛО с 2014 года
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09.09.2022 11:59
+19
Щось замало ...
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09.09.2022 11:57
+15
У хрюсии банально не будет денег, чтобы расплатиться с Украиной. Поэтому, логичным шагом станет переход всех ресурсов кацапни под украинское управление. Будет Венгрия подписывать газовый контракт с Киевом на поставки якутского газа
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09.09.2022 12:01
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Щось замало ...
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09.09.2022 11:57 Відповісти
Осваивателям из нынешних Хреформаторов хватит для себя любимых с дальнейшим десантированием в монакский батальон, а вот где мы все потом окажемся - это уже другой вопрос
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09.09.2022 12:00 Відповісти
"6 місяців тому стало відомо, що
українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками,
Україна втратила через його окупацію $135 млрд
Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі, пише видання "Букви"."
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09.09.2022 13:36 Відповісти
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09.09.2022 11:58 Відповісти
Говорили, что только прямых убытков 1 триллион. Плюс компенсация союзникам за помощь. Так что два триллиона и это только "на сейчас". А есть еще вопросы за оккупацию Крыма и ОДЛО с 2014 года
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09.09.2022 11:59 Відповісти
Ще літом казали, що завдано шкоди, щонайменше на 300 млрд долларів, але ж то було літом!
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09.09.2022 11:59 Відповісти
У хрюсии банально не будет денег, чтобы расплатиться с Украиной. Поэтому, логичным шагом станет переход всех ресурсов кацапни под украинское управление. Будет Венгрия подписывать газовый контракт с Киевом на поставки якутского газа
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09.09.2022 12:01 Відповісти
300 лярдов это то что реально можно стянуть уже сейчас. остальное как при татаро-монголах - дань на 20 лет. лаптям не привыкать ведь...
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09.09.2022 12:01 Відповісти
Вимагав доступ до коштів? Оцінив Україну в 3 копійки. Суму складати не йому і репарації отримувати також.
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09.09.2022 12:03 Відповісти
зеленим ублюдкам не терпиться "освоїти" ці кошти.. То ще треба перемогти. В той час коли ЗСУ ціною крові та немалих мабудь втрат відвоювує клаптик за клаптиком нашої землі - вони вже ділять що кому перепаде
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09.09.2022 12:03 Відповісти
Малюська - не хозяйственник . Он не понимает сколько будут стоить стройматериалы , энергоносители и рабочая сила .
Рахувати мають БУДІВЕЛЬНИКИ , бо ви відбудовувати Україну заново
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09.09.2022 12:06 Відповісти
Які триста міліардів зелені циркачі ? Там вже набігло на півтора триліона доларів.
Одна відбудова Маріуполя буде коштувати під 20 міліардів доларів, а Харків, Ізюм,
всі мости, залізниці, шляхи, аеропорти, а розмінувати всю Україну, всі поля від мін і
***********, а будівництво нового житла ? Йохані зелені математики..
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09.09.2022 12:08 Відповісти
Хтось порахував, що загальні збитки вже не менше трильйона доларів!!! А звідки тоді різницю у 700 млрд. будуть брати?!! На що розраховують? Чи історія з Приват банком повторюється? Коли держава почала відшкодовувати злодію, за те, що покарала його за злочин!! Чи "росияне тоже люди" і їх потрібно пожаліти?! Тоді той хто це придумав не живе в Україні, а десь не погано влаштувався за кордоном, або навіть ...на паРаші, чи звідти отримує вказівки!
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09.09.2022 12:09 Відповісти
Нехай цей зелений поц розкаже чому раніше вони відмовились від майнових претензій до паРаши стосовно Криму.

Україна відмовилася від стягнення $135 млрд з РФ за анексований Крим - Зеркаль.

Пів року тому чинна влада України відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію української АР Крим у Європейському суді з прав людини.

Понад $ 135 млрд лише за приблизними розрахунками Україна втратила через окупацію. З чого така щедрість влади - невідомо.

Про це повідомила українська дипломат та юрист, Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі.
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09.09.2022 12:11 Відповісти
Триліон,це min!!! Це лише інфраструктура(якщо вкладемося). Щитаки бл.. Остаточний розмір покаже тільки час. Качати з них життя, поки не передохнуть до єдиного 😠
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09.09.2022 12:15 Відповісти
Деньги деньгами, но должно быть, что-то материальное - должен быть возврат Украине ее исконных земель Кубани. Иначе Украина не примет капитуляции России.
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09.09.2022 12:25 Відповісти
Нам би спочатку лад і благополуччя навести для свого населення України у всесвітньо затверджених кордонах.
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09.09.2022 15:53 Відповісти
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09.09.2022 12:26 Відповісти
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09.09.2022 12:58 Відповісти
Це Єрмаку 300ярдів,а Україні?
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09.09.2022 12:28 Відповісти
чем этот окурок малюська снова обкурился? какие 300 млрд? уберите его вообще этого недоумковатого ублюдка! оно хоть считало что-нибудь? да и вообще, зелень надо всю гнать прямо в суд и на тюрьму...
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09.09.2022 12:29 Відповісти
В год.
Каждый год.
В течении 10 лет.
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09.09.2022 12:34 Відповісти
Дивна логіка - порахуйте збитки з 2014року, потім репарації.
Активи є тільки в G7? Інші нас не цікавлять? І в любому випадку - сума репарацій повинна відповідати завданій шкоді, навіть якщо заморожених активів не вистачає
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09.09.2022 12:43 Відповісти
Вы такими требованиями лишь смешите Путина. Для него это полугодичный заработок от продажи газа. А раз так мало просят, значит можно рушить дальше!
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09.09.2022 13:01 Відповісти
Від кого така щедрість. Збитки нанесені рашою десь два трилліона доларів.
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09.09.2022 13:02 Відповісти
По перше замало.
По друге - ще зарано, війна триває.
І по третє контролеи над виплатою постраждалим хай займається Європа, бо до зе-гнид немає довіри.
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09.09.2022 13:03 Відповісти
Попросила не Україна а оп,на себе.Нічого вони не будуть робить,кому ще не ясно.
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09.09.2022 13:23 Відповісти
Не меньше триллиона, бл.ять! Пусть их внуки **.аные платят 50 лет.
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09.09.2022 14:08 Відповісти
Какой ид-от так озаглавил статью?
Смысл совсем не совпадает....
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09.09.2022 15:34 Відповісти
От суки зелені. Тільки за Крим втрати складали 135 млрд., від яких вони успішно відмовились у Європейському суді. Кремлівські гниди обліпили урядовий квартал.
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09.09.2022 15:34 Відповісти
И Кубань!
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09.09.2022 15:46 Відповісти
У Верховній Раді для повного "щастя" ще депутатів-совкодрочерів з Кубані не вистачало.
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09.09.2022 16:05 Відповісти
после войны, московия распадется
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09.09.2022 16:04 Відповісти
Хочу напомнить что в 2020 году малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат списал 12 млрд. долга Фекалистана в замен на 4 , которые были добросовестно разворованы ваЗЕлиновской кодлой, так что репарации при бенином слуге Украина не увидит....
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09.09.2022 16:12 Відповісти
Що за жалюгідна сума?

"Польща вимагає від Німеччини 1,3 трлн доларів". Ми повинні вимагати більше.
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09.09.2022 19:25 Відповісти
 
 