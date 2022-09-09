Україна вимагатиме щонайменше 300 млрд доларів репарацій від РФ
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Ця сума відповідає активам Банку Росії, які заморожені внаслідок санкцій у країнах G7.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, на Генеральній Асамблеї ООН Україна буде домагатися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.
"Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною", – зазначив Малюська.
Зазначається, що втрати, які були завдані Україні внаслідок російського повномасштабного вторгнення, є значно вищими. Проте згадана сума відповідає активам Банку Росії у країнах G7, які є заморожені внаслідок санкцій. Малюська вимагав доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських держпідприємств та конфіскованої власності російських олігархів. Також, за словами міністра, інформацію про російські активи ще має надати Німеччина.
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українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками,
Україна втратила через його окупацію $135 млрд
Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі, пише видання "Букви"."
Рахувати мають БУДІВЕЛЬНИКИ , бо ви відбудовувати Україну заново
Одна відбудова Маріуполя буде коштувати під 20 міліардів доларів, а Харків, Ізюм,
всі мости, залізниці, шляхи, аеропорти, а розмінувати всю Україну, всі поля від мін і
***********, а будівництво нового житла ? Йохані зелені математики..
Україна відмовилася від стягнення $135 млрд з РФ за анексований Крим - Зеркаль.
Пів року тому чинна влада України відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію української АР Крим у Європейському суді з прав людини.
Понад $ 135 млрд лише за приблизними розрахунками Україна втратила через окупацію. З чого така щедрість влади - невідомо.
Про це повідомила українська дипломат та юрист, Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі.
Каждый год.
В течении 10 лет.
Активи є тільки в G7? Інші нас не цікавлять? І в любому випадку - сума репарацій повинна відповідати завданій шкоді, навіть якщо заморожених активів не вистачає
По друге - ще зарано, війна триває.
І по третє контролеи над виплатою постраждалим хай займається Європа, бо до зе-гнид немає довіри.
Смысл совсем не совпадает....
"Польща вимагає від Німеччини 1,3 трлн доларів". Ми повинні вимагати більше.