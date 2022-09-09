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Белорусские войска имеют ограниченные наступательные возможности, маловероятно, что они перебросят свои силы в Украину, - британская разведка.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Белорусская армия начала военные учения на границе с Украиной. Однако ее непосредственное участие в войне России против Украины маловероятно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, военные Беларуси, северного соседа Украины, 8 сентября начали плановые учения по возвращению территории, захваченной "силами противника", и обеспечению безопасности своих границ. Учения будут продолжаться до 14 сентября 2022 года.

По данным британской разведки, учения будут проводиться вблизи Бреста недалеко от польской границы, вокруг белорусской столицы Минска и в северо-восточном районе Витебска.

"Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении России на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и существует небольшая вероятность того, что они перебросят свои силы в Украину", - считают в Минобороны Британии.

В ведомстве также отмечают малую вероятность, что эти учения являются признаком подготовки к непосредственному участию Беларуси в войне в Украине.

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Топ комментарии
+10
Мы уже обожглись в феврале на различных прогнозах и своих мутках-шмутках с картофельным фюрером. Поэтому Киев, Житомирская, Ровенская области и Волынь должны быть готовы к повторному масштабному вторжению, а также действиям ССО противника
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09.09.2022 13:31
+9
Вся стратегия Бульбофюрера зависит от успехов рашистов на фронтах. Если рашисты и дальше будут получать ******** то Бульбофюрер усрется но не пойдет в наступление. Потому что он понимает что если его лукашистов разобьют то его уже никто не защитит.
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09.09.2022 13:50
+6
Британці не попеклись, все було як вони прогнозували.
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09.09.2022 14:06
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картопель-бульбо-пюрер ***** не помошник=)
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09.09.2022 13:27 Ответить
Мы уже обожглись в феврале на различных прогнозах и своих мутках-шмутках с картофельным фюрером. Поэтому Киев, Житомирская, Ровенская области и Волынь должны быть готовы к повторному масштабному вторжению, а также действиям ССО противника
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09.09.2022 13:31 Ответить
Готовыми нужно быть всегда, но сейчас, наблюдая из под стола как "вторая армия мира" получает фигурных люлей на нескольких направлениях, картофельный фюрер, вытряхивая фекалии из портков, проявит чудеса изворотливости и не отправит своих на прожарку.
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09.09.2022 13:41 Ответить
Британці не попеклись, все було як вони прогнозували.
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09.09.2022 14:06 Ответить
Ми обпеклися??? Чи може корумпована тупа зажрана київська зелена влада?????
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09.09.2022 19:14 Ответить
будеть жратейное блюдо из бледномолевого окурка вованчика с бульбовым пюре . украинцы- суровые славяне.
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09.09.2022 13:37 Ответить
Холуи кацапов ********** и так прокляты, им этого мало?
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09.09.2022 13:43 Ответить
Уже постят фото с нашими воинами с флагом около вывески Купянск. Это на Херсонском направлении 20 тысяч орков зависло и на Изюмском 10 тысяч. Вся белорусская армия с секретаршами генералов и тыловым обеспечением 45 тысяч. Куда?
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09.09.2022 13:47 Ответить
Вся стратегия Бульбофюрера зависит от успехов рашистов на фронтах. Если рашисты и дальше будут получать ******** то Бульбофюрер усрется но не пойдет в наступление. Потому что он понимает что если его лукашистов разобьют то его уже никто не защитит.
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09.09.2022 13:50 Ответить
Когда бульбоскую армию ВСУ разобьют то Бацька лишится последнего козыря перед Окурком о значимости себя и всей Бульбосии. Поэтому он дальше будет просто угрожать Украине и клясться в верности Кацапстану
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09.09.2022 14:10 Ответить
Та не буде старий драник нападати,він петляє як може,бо йому гаплик без силовиків...
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09.09.2022 14:16 Ответить
ну если Лукашенко не решился в марте, когда рашисты стояли под Киевом, не решился в июне когда наши отошли из под Лисичанска-Северодонецка, то надо быть полным идиотом чтобы решится в сентябре-октябре, когда наши наступают на двух направлениях, а рашисты с трудом держатся и ищут резервы.
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09.09.2022 14:26 Ответить
Бульбофюрер звичайно придурок, але не повний дебіл.
Після тих втрат, яких зазнали кацапи, він своїх орків в Україну не відправить.
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09.09.2022 14:29 Ответить
Саме так, саме так! А це значить що можна і треба перекинути війська з не важливої півночі(київської області), і направити на Південь, щоб нарешті хоч щось звільнити, хоч правобережжя!!!!!!!
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09.09.2022 19:18 Ответить
 
 