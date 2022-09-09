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Новости Война в Украине
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Украина может вернуть Крым в течение года, - генерал США Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ходжес

Украина может восстановить полный суверенитет государства, включая возвращение временно оккупированного Крыма, в течение года. Война России против Украины может окончиться прямой военной победой Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.

Отметим, что украинские войска начали контрнаступательные действия по разным направлениям фронта.

"Они поставили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года", - сказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт Вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

Он отметил, что в настоящее время Россия контролирует менее 20% территории Украины и ее способность проводить дальнейшие наступательные операции практически исчерпана.

Ходжес добавил, что западные партнеры должны оказывать Киеву материальную и моральную поддержку, которая потребуется ему для достижения полной военной победы.

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"Нужно право на то, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать", - сказал он.

Он отметил, что в Вашингтоне полностью осознают потребности Украины.

Как сказал аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос: "Если украинцы продемонстрируют способность окружить большого противника и осаждать его в Херсоне, это было бы большим военным достижением, и это свидетельствовало бы о том, что они также могут сделать это в других местах на востоке и юге".

Однако, вероятно, пройдет несколько месяцев до того, как появится достаточно четкая картина украинских достижений вокруг Херсона.

"Украинцы очень разумно подошли к тому, как они ведут Херсонское контрнаступление. Они сказали, что это будет медленно, это будет истощать, и это действительно очень разумный способ сделать это", - сказал он.

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Баррос отметил, что на юге разворачиваются элементы элитной российской 1-й гвардейской танковой армии. Он отметил, что Россия усугубила свои позиции в других частях страны, переместив их на юг.

"Если эти высококачественные российские силы могут быть исчерпаны в районе Херсонской операции, я не знаю, кто еще намерен продолжать защищать другие российские позиции в Украине", - сказал он.

При этом Баррос считает, что война еще далека от завершения.
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Топ комментарии
+9
Це да..
Щойно стане більше зброї.
Власне спеціалісти в нас для того вже є. Армія величезна. Чого відтягувати неминуче ?
На КРИМ !
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09.09.2022 16:15
+8
такі права була мамулєчка.....
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09.09.2022 16:06
+7
Україна може повернути Крим протягом року

Не "може", а як каже наша сусідка по дачі, "обов'язатєльно"!

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09.09.2022 16:32
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такі права була мамулєчка.....
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09.09.2022 16:06 Ответить
мамулечка то как раз хотела остаться в "деревянном домике", только ее вовремя сковырнули оттуда. а Хйла кто сковырнет, пусть и дальше думает, что в бункере все хорошо.
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09.09.2022 17:14 Ответить
а хто проти
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09.09.2022 16:10 Ответить
Це да..
Щойно стане більше зброї.
Власне спеціалісти в нас для того вже є. Армія величезна. Чого відтягувати неминуче ?
На КРИМ !
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09.09.2022 16:15 Ответить
Спеціалісти то є, але офіс в одну хвилину до перемоги може заявити про капітуляцію. Такі от є московські криси.
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09.09.2022 17:37 Ответить
Всі за.
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09.09.2022 16:16 Ответить
Жирные цели для стингеров!!!
Массовая переброска подкрепления под Купянск и Изюм. Украина.
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09.09.2022 16:18 Ответить
дядька, дай нам многа патроноф!
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09.09.2022 16:20 Ответить
Промовисте відео.

Mikl
@soldat31
·
3 год
Это русские дятлы хотят их победить ?
Один танк русский подрывает за 3,5млн$, а другой на заднем фоне спрашивает сколько яиц в картошку ложить 😁

https://twitter.com/soldat31/status/1568178516637663232
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09.09.2022 16:29 Ответить
Україна може повернути Крим протягом року

Не "може", а як каже наша сусідка по дачі, "обов'язатєльно"!

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09.09.2022 16:32 Ответить
в течение года - это если удачно ****** по Кремлю, имхо.
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09.09.2022 17:48 Ответить
'на півдні розгортаються елементи елітної російської 1-ї гвардійської танкової армії. Він зазначив, що Росія погіршила свої позиції в інших частинах країни, перемістивши їх на південь.'
А що каже брехуха з ок 'південь'? Дезертирують рашисти і т.д.
Ціна звільненої Балаклії - відосік ЗеЛоха і побєдобєсіє укрпропаганди. При всій повазі і радості до місцевих.
А Херсон ключовий досі в окупації!!!!!!!!!!!!!
Не буде ніякого звільнення Криму не за рік не за 8, якщо не звільняти Херсон!!!! А там вже 7 місяців туфта твориться, і ніякого контрнаступу!
Хочете прискорення перемоги України?? Звільняйте першочергово надважливий Херсон!!! І перестаньте брехати уроди київські!
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09.09.2022 18:13 Ответить
А що Україна має вже достатньо необхідної зброї, щоб швидко, на "ура", звільнити Херсон? Питання риторичне. То не пишіть дурниць.
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09.09.2022 23:25 Ответить
ты совсем идиот диванный ? иди сопли утри или в военкомат проветрись
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09.09.2022 23:42 Ответить
Найди на Гуглокарте ближайший военкомат и выложи им все свои соображения по этому поводу. Они я думаю заинтересуются. Потом расскажешь.
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10.09.2022 00:01 Ответить
Крым можно вернуть и быстрее, вопрос - в каком виде...
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09.09.2022 18:22 Ответить
Самое важное, лишить русаков возможности наступать, а обороняться они, как известно, не умеют.
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09.09.2022 18:56 Ответить
Ще важливо з того, що сказав генерал Ходжес, критикуя адміністрацию Байдена (Цензор це випустив): «Коли адміністрація каже: «Ми поставили два мільйони з цих, десять тисяч з тих, чогось там на Х мільярдів доларів, ці цифри абсолютно не мають значення, - пояснив він. - Великі цифри не мають значення».
«Єдина цифра, яка має значення, - це відсоток потреби», - сказав він. "Що я б дійсно хотів почути: «ми доставили 80% необхідного», щоб Україна перемогла Росію та повернула свою територію, і ми працюємо над іншіми 20%.'"

Потреби України в обсягу зброї ще не задовольняються настільки, щоб перемогти росію і нема ще навіть декларації від адміністрації Байдена, що "ми хочемо, щоб Україна перемогла, що ми хочемо, щоб Україна повернула всі свої території". Це також підкреслює генерал Ходжес. Українська армія робить подвиги з тою недостатньою зброєю, яку отримує.
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09.09.2022 23:32 Ответить
нужно еще людей научить подготовить а это не всегда быстро можна сделать толку от техники если она будет стоять без боя
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09.09.2022 23:45 Ответить
 
 