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Україна може повернути Крим протягом року, - генерал США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ходжес

Україна може відновити повний суверенітет держави, включно з поверненням тимчасово окупованого Криму, протягом року. Війна Росії проти України може закінчитися прямою військовою перемогою Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsweek.

Зазначимо, що українські війська почали контрнаступальні дії на різних напрямках фронту.

"Вони поставили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет, включно з Кримом, я думаю, протягом наступного року", - сказав колишній командувач військами США в Європі, експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.

Він зазначив, що наразі Росія контролює менше 20% території України, і її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпана.

Ходжес додав, що західні партнери мають надавати Києву матеріальну та моральну підтримку, яка буде потрібна йому для досягнення повної військової перемоги.

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"Потрібна декларація про те, що ми хочемо перемоги України, що ми хочемо, щоб вона повернула всю свою територію, що ми хочемо, щоб вона могла захистити себе в майбутньому, і що ми будемо робити все необхідне щоб допомогти їм це зробити", - сказав він.

Він зазначив, що у Вашингтоні повністю усвідомлюють потреби України.

Як сказав аналітик Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос: "Якщо українці продемонструють здатність оточити великого супротивника і взяти його в облогу в Херсоні, це було б великим військовим досягненням, і це свідчило б про те, що вони також можуть зробити це в інших місцях на сході та півдні".

Проте, ймовірно, пройде кілька місяців, перш ніж з’явиться достатньо чітка картина українських досягнень навколо Херсона.

"Українці дуже розумно підійшли до того, як вони ведуть Херсонський контрнаступ. Вони сказали, що це буде повільно, це буде виснажувати, і це насправді дуже розумний спосіб зробити це", - сказав він.

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Баррос зазначив, що на півдні розгортаються елементи елітної російської 1-ї гвардійської танкової армії. Він зазначив, що Росія погіршила свої позиції в інших частинах країни, перемістивши їх на південь.

"Якщо ці високоякісні російські сили можуть бути вичерпані в районі Херсонської операції, я не знаю, хто ще збирається продовжувати захищати інші російські позиції в Україні", - сказав він.

При цьому Баррос вважає, що війна ще далека від завершення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Це да..
Щойно стане більше зброї.
Власне спеціалісти в нас для того вже є. Армія величезна. Чого відтягувати неминуче ?
На КРИМ !
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09.09.2022 16:15
+8
такі права була мамулєчка.....
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09.09.2022 16:06
+7
Україна може повернути Крим протягом року

Не "може", а як каже наша сусідка по дачі, "обов'язатєльно"!

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09.09.2022 16:32
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такі права була мамулєчка.....
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09.09.2022 16:06 Відповісти
мамулечка то как раз хотела остаться в "деревянном домике", только ее вовремя сковырнули оттуда. а Хйла кто сковырнет, пусть и дальше думает, что в бункере все хорошо.
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09.09.2022 17:14 Відповісти
а хто проти
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09.09.2022 16:10 Відповісти
Це да..
Щойно стане більше зброї.
Власне спеціалісти в нас для того вже є. Армія величезна. Чого відтягувати неминуче ?
На КРИМ !
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09.09.2022 16:15 Відповісти
Спеціалісти то є, але офіс в одну хвилину до перемоги може заявити про капітуляцію. Такі от є московські криси.
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09.09.2022 17:37 Відповісти
Всі за.
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09.09.2022 16:16 Відповісти
Жирные цели для стингеров!!!
Массовая переброска подкрепления под Купянск и Изюм. Украина.
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09.09.2022 16:18 Відповісти
дядька, дай нам многа патроноф!
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09.09.2022 16:20 Відповісти
Промовисте відео.

Mikl
@soldat31
·
3 год
Это русские дятлы хотят их победить ?
Один танк русский подрывает за 3,5млн$, а другой на заднем фоне спрашивает сколько яиц в картошку ложить 😁

https://twitter.com/soldat31/status/1568178516637663232
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09.09.2022 16:29 Відповісти
Україна може повернути Крим протягом року

Не "може", а як каже наша сусідка по дачі, "обов'язатєльно"!

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09.09.2022 16:32 Відповісти
в течение года - это если удачно ****** по Кремлю, имхо.
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09.09.2022 17:48 Відповісти
'на півдні розгортаються елементи елітної російської 1-ї гвардійської танкової армії. Він зазначив, що Росія погіршила свої позиції в інших частинах країни, перемістивши їх на південь.'
А що каже брехуха з ок 'південь'? Дезертирують рашисти і т.д.
Ціна звільненої Балаклії - відосік ЗеЛоха і побєдобєсіє укрпропаганди. При всій повазі і радості до місцевих.
А Херсон ключовий досі в окупації!!!!!!!!!!!!!
Не буде ніякого звільнення Криму не за рік не за 8, якщо не звільняти Херсон!!!! А там вже 7 місяців туфта твориться, і ніякого контрнаступу!
Хочете прискорення перемоги України?? Звільняйте першочергово надважливий Херсон!!! І перестаньте брехати уроди київські!
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09.09.2022 18:13 Відповісти
А що Україна має вже достатньо необхідної зброї, щоб швидко, на "ура", звільнити Херсон? Питання риторичне. То не пишіть дурниць.
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09.09.2022 23:25 Відповісти
ты совсем идиот диванный ? иди сопли утри или в военкомат проветрись
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09.09.2022 23:42 Відповісти
Найди на Гуглокарте ближайший военкомат и выложи им все свои соображения по этому поводу. Они я думаю заинтересуются. Потом расскажешь.
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10.09.2022 00:01 Відповісти
Крым можно вернуть и быстрее, вопрос - в каком виде...
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09.09.2022 18:22 Відповісти
Самое важное, лишить русаков возможности наступать, а обороняться они, как известно, не умеют.
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09.09.2022 18:56 Відповісти
Ще важливо з того, що сказав генерал Ходжес, критикуя адміністрацию Байдена (Цензор це випустив): «Коли адміністрація каже: «Ми поставили два мільйони з цих, десять тисяч з тих, чогось там на Х мільярдів доларів, ці цифри абсолютно не мають значення, - пояснив він. - Великі цифри не мають значення».
«Єдина цифра, яка має значення, - це відсоток потреби», - сказав він. "Що я б дійсно хотів почути: «ми доставили 80% необхідного», щоб Україна перемогла Росію та повернула свою територію, і ми працюємо над іншіми 20%.'"

Потреби України в обсягу зброї ще не задовольняються настільки, щоб перемогти росію і нема ще навіть декларації від адміністрації Байдена, що "ми хочемо, щоб Україна перемогла, що ми хочемо, щоб Україна повернула всі свої території". Це також підкреслює генерал Ходжес. Українська армія робить подвиги з тою недостатньою зброєю, яку отримує.
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09.09.2022 23:32 Відповісти
нужно еще людей научить подготовить а это не всегда быстро можна сделать толку от техники если она будет стоять без боя
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09.09.2022 23:45 Відповісти
 
 