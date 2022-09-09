Україна може повернути Крим протягом року, - генерал США Ходжес
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Україна може відновити повний суверенітет держави, включно з поверненням тимчасово окупованого Криму, протягом року. Війна Росії проти України може закінчитися прямою військовою перемогою Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Newsweek.
Зазначимо, що українські війська почали контрнаступальні дії на різних напрямках фронту.
"Вони поставили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет, включно з Кримом, я думаю, протягом наступного року", - сказав колишній командувач військами США в Європі, експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.
Він зазначив, що наразі Росія контролює менше 20% території України, і її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпана.
Ходжес додав, що західні партнери мають надавати Києву матеріальну та моральну підтримку, яка буде потрібна йому для досягнення повної військової перемоги.
"Потрібна декларація про те, що ми хочемо перемоги України, що ми хочемо, щоб вона повернула всю свою територію, що ми хочемо, щоб вона могла захистити себе в майбутньому, і що ми будемо робити все необхідне щоб допомогти їм це зробити", - сказав він.
Він зазначив, що у Вашингтоні повністю усвідомлюють потреби України.
Як сказав аналітик Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос: "Якщо українці продемонструють здатність оточити великого супротивника і взяти його в облогу в Херсоні, це було б великим військовим досягненням, і це свідчило б про те, що вони також можуть зробити це в інших місцях на сході та півдні".
Проте, ймовірно, пройде кілька місяців, перш ніж з’явиться достатньо чітка картина українських досягнень навколо Херсона.
"Українці дуже розумно підійшли до того, як вони ведуть Херсонський контрнаступ. Вони сказали, що це буде повільно, це буде виснажувати, і це насправді дуже розумний спосіб зробити це", - сказав він.
Баррос зазначив, що на півдні розгортаються елементи елітної російської 1-ї гвардійської танкової армії. Він зазначив, що Росія погіршила свої позиції в інших частинах країни, перемістивши їх на південь.
"Якщо ці високоякісні російські сили можуть бути вичерпані в районі Херсонської операції, я не знаю, хто ще збирається продовжувати захищати інші російські позиції в Україні", - сказав він.
При цьому Баррос вважає, що війна ще далека від завершення.
Будь ласка, зачекайте...
Щойно стане більше зброї.
Власне спеціалісти в нас для того вже є. Армія величезна. Чого відтягувати неминуче ?
На КРИМ !
Массовая переброска подкрепления под Купянск и Изюм. Украина.
Mikl
@soldat31
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3 год
Это русские дятлы хотят их победить ?
Один танк русский подрывает за 3,5млн$, а другой на заднем фоне спрашивает сколько яиц в картошку ложить 😁
https://twitter.com/soldat31/status/1568178516637663232
Не "може", а як каже наша сусідка по дачі, "обов'язатєльно"!
А що каже брехуха з ок 'південь'? Дезертирують рашисти і т.д.
Ціна звільненої Балаклії - відосік ЗеЛоха і побєдобєсіє укрпропаганди. При всій повазі і радості до місцевих.
А Херсон ключовий досі в окупації!!!!!!!!!!!!!
Не буде ніякого звільнення Криму не за рік не за 8, якщо не звільняти Херсон!!!! А там вже 7 місяців туфта твориться, і ніякого контрнаступу!
Хочете прискорення перемоги України?? Звільняйте першочергово надважливий Херсон!!! І перестаньте брехати уроди київські!
«Єдина цифра, яка має значення, - це відсоток потреби», - сказав він. "Що я б дійсно хотів почути: «ми доставили 80% необхідного», щоб Україна перемогла Росію та повернула свою територію, і ми працюємо над іншіми 20%.'"
Потреби України в обсягу зброї ще не задовольняються настільки, щоб перемогти росію і нема ще навіть декларації від адміністрації Байдена, що "ми хочемо, щоб Україна перемогла, що ми хочемо, щоб Україна повернула всі свої території". Це також підкреслює генерал Ходжес. Українська армія робить подвиги з тою недостатньою зброєю, яку отримує.