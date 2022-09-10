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Новости Война в Украине Санкции против России Война
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война (46847) Данилов (1057) Дерипаска (76) Зеленский (16555) конфискация (534) СНБО (4374) Шабунин (464) Ротенберг (24) Михаил Фридман (20) Офис Президента (1693)

В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов, но за 7 месяцев войны СНБО не смог включить их в санкционный список, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

віталій,шабунін

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что Офис Президента вводит в заблуждение украинское общество в вопросе конфискации имущества граждан РФ.

Свою позицию Шабунин высказал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"На пальцах разъясняю, как Банковая разводит нас по поводу конфискации имущества россиян.

В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов. Чтобы их забрать, нужно сделать два простых шага:

1) СНБО вносит этих олигархов в санкционный список (2-10 дней).

2) Минюст идет с иском в антикорсуд, конфисковывающий их имущество (20-30 дней).

Все – профит, имущество этих уродов работает на армию.

Теперь смотрите. Вчера Зеленский заявил, что СНБО наложил санкции на 606 россиян.

Так вот среди них – НИ ОДНОГО путинского олигарха с активами в Украине. НИ ОДНОГО!

Будь там Дерипаска, мы могли бы конфисковать у него крупнейший в Европе завод цветной металлургии — Николаевский глиноземный.

Также читайте: Из-за промедления Украина уже практически потеряла два "вкусных актива" Мураева, - Шабунин

Будь там Фридман, мы могли бы конфисковать у него "Альфа-банк".

Будь там Ротенберг, мы могли бы конфисковать у него один из крупнейших ТРЦ Украины - "Ocean Plaza".

Но в решении СНБО почему-то нет ни Дерипаски, ни Фридмана, ни Ротенберга. А это значит, что их активам ничего не угрожает.

За 7 месяцев войны СНБО не смог включить этих (и кучу других) путинских олигархов в санкционный список.

Алексей Данилов, объясните, пожалуйста, как так вышло? Надеюсь, вы понимаете, что ни мы, ни медиа не оставим эту тему.

Напомню, что главой СНБО является Владимир Зеленский, а Офис президента согласовывает проекты решения Совбеза.

В общем, на этом примере хорошо видна разница между ВСУ и гражданской властью: первые делают невозможное, вторые — не делают элементарное.

В следующей серии этого треша опишу, почему не надо радоваться новостям об аресте имущества россиян, потому что это — развод", - заявил Шабунин.
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Топ комментарии
+43
Ви вірите, що антимайданівці, які тягнули Україну до росії єлдак, татаров,демченко, смірнов, подоляк і подібні будуть щось робити проти свого братана? Звичайно ні, вони будуть кричати патріотичні речі, а робити навпаки, час показав.
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09.09.2022 16:56
+40
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09.09.2022 16:53
+20
Мій покійний кіт ловив на дачі, що була край поля та вранці приносив жінці під постелю виключно польових мишей. Хатніх, яких теж було повнісінько, він не чіпав - свої ж, майже члени сім'ї...
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09.09.2022 17:02
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09.09.2022 16:53 Ответить
ОП гадючник ще той. Коли вже проти них Угорщина накладе санкції?
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09.09.2022 17:33 Ответить
У данілова за спиною роками сидів кдбшник дємченко і нічого
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09.09.2022 17:38 Ответить
Все правильно, -- ,,ніззя", свої ж дружбани.
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09.09.2022 19:17 Ответить
Догадивались(((((
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09.09.2022 20:54 Ответить
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09.09.2022 16:55 Ответить
шкода що фейк
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09.09.2022 17:03 Ответить
Не фейк- Павлiк якщо й букв секс- символом,то дуже в вузкому колi...
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09.09.2022 21:02 Ответить
взагалі то я про гітару...
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09.09.2022 22:18 Ответить
Взагалі то він працював за викликом для партії регіонів януковича, а чи був там секс - не знаю.
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10.09.2022 12:16 Ответить
Ви вірите, що антимайданівці, які тягнули Україну до росії єлдак, татаров,демченко, смірнов, подоляк і подібні будуть щось робити проти свого братана? Звичайно ні, вони будуть кричати патріотичні речі, а робити навпаки, час показав.
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09.09.2022 16:56 Ответить
А так же і той, хто їх всіх покриває.
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09.09.2022 19:19 Ответить
зате вони реальних волонтерів пресують по повній
ОП це контора фсб
моня це знає але після оману він як глухонімий
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10.09.2022 09:48 Ответить
Що таке РНБО???
Їх хтось вибирав??
перед ким вони тримають відновідь за свої дії???
Назначив Зе,по списку єрмака
тай крутять своє кіно.
тобто квартал 95
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09.09.2022 17:00 Ответить
Зате очільник РНБО Данилов дуже пафосно надуває щоки і постійно видає в ефір супер патріотичне бла-бла-бла.
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09.09.2022 17:38 Ответить
Язиком плескать, не ціпом махать.
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09.09.2022 19:20 Ответить
А ще він давав знаки, одягнувся в чорне!!!
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09.09.2022 20:28 Ответить
Мій покійний кіт ловив на дачі, що була край поля та вранці приносив жінці під постелю виключно польових мишей. Хатніх, яких теж було повнісінько, він не чіпав - свої ж, майже члени сім'ї...
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09.09.2022 17:02 Ответить
ну какой же дурак, вот так возьмет, и отрежет себе руку???
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09.09.2022 17:07 Ответить
100 балів ‼️‼️
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09.09.2022 17:13 Ответить
Шабуня, перевір щоб Порох був обов'язково в тих списках.. Тебе ж всі 5 років його президенства плющило не по дєцкі від "мегакорупції". Щас вже все так як ти хотів, я надіюсь?
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09.09.2022 17:26 Ответить
Ви мали на увазі, руку дающую, чи руку що тримає за бубенчики зелені?
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09.09.2022 17:27 Ответить
Санкции против росийских олигархов в Украине?Собака не стане кусать руку кормящего хозяина! Это просто вы пан Шабунин замахнулись на "святое".
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09.09.2022 17:28 Ответить
Зеломойский никогда не упустит возможности получить эти деньги,, другим путём,, и не в казну , а в карманы определенных лиц ( ну и себя любимого). Чего ему бояться ? Он Наполеон , полный диктатор. Будет ещё Украина харкать кровью от Зе банды, Лукашеску покажется ангелом.
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09.09.2022 17:31 Ответить
ета другоє
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09.09.2022 17:32 Ответить
А як швиденько Корана позбавили громадянства...Хто їм "соціально близький"?
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09.09.2022 17:34 Ответить
Ви ще Бблiю сюди приплетiть...
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09.09.2022 21:05 Ответить
Вийшла помилка КОРБАНА Геннадія сина Олега
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09.09.2022 21:13 Ответить
Бо заносять "правильні активи" кому потрібно, і це дивним чином впливає на зникнення їхніх прізвищ з санкційних списків.
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09.09.2022 17:36 Ответить
Санкции? Зеленский ? На людей с именами Фридман или Ротенберг? Нет не может
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09.09.2022 17:40 Ответить
Ну так це ж антисемітизм.
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09.09.2022 20:29 Ответить
Халокост прям..
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09.09.2022 21:06 Ответить
Все що треба розуміти про клоаку Київ.
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09.09.2022 17:45 Ответить
клоака ОП, а не місто Київ
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09.09.2022 17:53 Ответить
А сама пані звідки? Просто щоб розуміти де не-клоака
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10.09.2022 12:36 Ответить
Зебил рашисту друг, товарищ и деловой партнер. Какие конфискации? Я лично знаю с десяток особняков в Совиньоне принадлежащих рашистским оккупантам. Ничего у путинячих гнид не конфисковано. Если б не НАЦИЯ и ВСУ, то давно бы все ***** сдали. Главзебила поспрашать бы, о чем в Омане оно договаривалось.
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09.09.2022 17:47 Ответить
Если Zебильный клоун рыпнется, Патрушеву есть что опубликовать. Крепко держат бубочку за бубенцы.
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09.09.2022 17:53 Ответить
ОП рашистським олігархам друг, таварищ і брат!
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09.09.2022 17:58 Ответить
Тільки ******* вміє ваш шабунінЩось конкретне він зробив доя країни?
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09.09.2022 18:03 Ответить
А хто себе включить під санкції, там у половини є доля, не смішіть
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09.09.2022 18:19 Ответить
Кому война,а кому мать родна
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09.09.2022 19:04 Ответить
вказані персонажі дуже влучно декому кажуть,як маленькі Мауглі: ми с тобой одной крові!
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09.09.2022 19:53 Ответить
А вони часом вже не стали українськими олігархами наприклад за неоціненну допомогу в організації переговорного процесу по зерновому коридору?
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09.09.2022 20:20 Ответить
Данилов не має часу він вже в снах по Москві палаючій ходить

Факт на землі Українській всі чорти зібралися в один момент!
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09.09.2022 21:18 Ответить
Маланец маланцу глаз не выклюет.
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09.09.2022 22:06 Ответить
а марамоец?
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10.09.2022 12:38 Ответить
Ну давайте почнемо з того, що саме на карпаратівах у цих олігархів, найогидніший лідор ********** розважав публіку. І може виявитися так, що в мережі з'являться відоси, як вовчик чи лєнка грає на шкіряній флейті якогось московського мажора.
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10.09.2022 09:13 Ответить
Страшно, что любая мразь из этого СНБО не осознаёт своей ответственности перед народом Украины. Они, как ивсе чиновники Украины, считают себя «слугами уродов», ответственными только перед президентом, его приближёнными. А народ… ну то такое. Народ в Украине существует только для того, чтобы платить налоги и голосовать за нужных людей.
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10.09.2022 09:13 Ответить
Та за всі минулі 8 років війни влада не спромоглася. Чому саме зараз? Просто під шумок приймуть черговий закон про 75 тисяч, і все буде ок. Треба нова ВР без слуг і ЄС, яка посадить усіх колаборантів і нарешті почне приймати закони без фраз коаліційна угода, турборежим і т д...
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10.09.2022 09:23 Ответить
"нова ВР без слуг і ЄС" - тобто тільки з ОПЖЗ і Жулєй? та ти просто гєній!
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10.09.2022 12:39 Ответить
Єврей завжди думає і робить так. щоб була йому ОСОБИСТА КОРИСТЬ. Це головне. А для цього вони будуть брехати, базікати.красти, зраджувати всіх. Треба було думати коли голосували.А шабунін також приклав руку,щоб оббріхувати Порошенко.
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10.09.2022 09:50 Ответить
Це феномен "поліцейськтй імбіцилізм" - тільки бабок здатні кошмарити
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10.09.2022 09:56 Ответить
Як ви думаєте : чому за 7 місяців війни Зеленський досі не ввів санкції проти всії російських олігархів , які мають мільярдні активи в Україні ? Який нечистий наш президент Зеленський ! Гинуть люди , знищується росіянами інфраструктура України , а активи російських бізнесменів в Україні досі не арештовані і не націоналізовані ! ! ! ЧОМУ ?
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10.09.2022 10:06 Ответить
Хто ж посадить ту руку яка дає і харчує зелене шобло.
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10.09.2022 10:21 Ответить
так у ветеринара данилова совсем другая задача - плодить себе подобных ыдыйотов...
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10.09.2022 10:24 Ответить
Коли відбувались перемовини після 24 лютого, дивувало, як наші патріоти- перемовники обнімаються з русскімі. Тепер не дивує. Це одна шобла брехунів і злодіїв.
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10.09.2022 10:40 Ответить
не на часи, эта другое
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10.09.2022 11:23 Ответить
олігархів,рнбо і оп,розлучити може тільки смерть,це довів підарашенський Zольдатен.Данілов якось сказав,що намікав про початок війни,ходив у траурі і підмигував.Мабуть коли буде в білих штанях і співати,це буде означати,що щось і десь віджали.
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10.09.2022 11:37 Ответить
Бо в нас не українська влада, яка продає країну за відкати.
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10.09.2022 12:20 Ответить
 
 