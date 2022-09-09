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Совет ЕС одобрил выделение Украине 5 млрд евро макроэкономической помощи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

євро

Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине второй транш макроэкономической помощи в размере 5 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Чехии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Первый транш макрофина в размере 1 млрд евро страна получила в июле. Всего программа макроэкономической поддержки Украины составляет 9 млрд евро.

"После июльской договоренности о предоставлении 1 млрд евро министры финансов ЕС в Праге договорились ускорить следующую часть макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро", – говорится в сообщении.

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Министр финансов Збинек Станюра отметил, что новый кредит в размере 5 млрд евро пойдет на "повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране: офисов, школ или больниц".

На следующих заседаниях Совета ЕС по экономическим вопросам министр будет настаивать на быстром согласовании с позиции главы страны предоставления трех миллиардов евро. Эту сумму разделят на кредиты и гранты.
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Топ комментарии
+5
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09.09.2022 18:14
+4
100 відсотково даю гарантію,що вже створені в Україні різні"фонди" для того розпилу
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09.09.2022 18:19
+2
Слідкуйте щоб 95 квартал ні центу не вкрав
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09.09.2022 18:25
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09.09.2022 18:14 Ответить
100 відсотково даю гарантію,що вже створені в Україні різні"фонди" для того розпилу
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09.09.2022 18:19 Ответить
та до ворожки не ходи й пилити не треба - все піде на один офіс..

блін..призначили б вже якогось наглядача, поки в них самих грішва ще є
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09.09.2022 18:42 Ответить
Слідкуйте щоб 95 квартал ні центу не вкрав
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09.09.2022 18:25 Ответить
типа бюджетникам на прокорм... остальное население на подножном корме
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09.09.2022 18:29 Ответить
Сейчас слабоумные , у которых долги за коммуналку или квартплату начнут орать , что Украину загоняют в долги .
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09.09.2022 18:30 Ответить
та наразі борги у всіх будуть, крім тих, що виїхали за кордон))

за тих, що виїхали сплатять ті, що залишились - тарифи піднімуть у 3-4 рази й все
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09.09.2022 18:45 Ответить
С долгами не уехали . Может единицы . Они так и сидят тут , в надежде , что им опять простят .
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09.09.2022 18:48 Ответить
вы можете зарегистрироваться в Берлине если проедете из Мюнхена в Берлин. самый дешевый маршрут из Франкфурта, 18 долларов. но на самолете проще. нужен прямой. есть билет на поезд, но там наверное остановки.
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09.09.2022 18:32 Ответить
Hesse - Hannover.
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09.09.2022 18:33 Ответить
І європейську Спартц, для контролю за кожним центом. Можна Валерію Гонтарєву. Беня з Бубою, дерьмаком та іншою пліснявою зрадіють.
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09.09.2022 18:44 Ответить
Зеленые крадуны уже потирают липкие ручонки, похрюкивая от удовольствия.
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09.09.2022 18:47 Ответить
Курс гривни НЕ зміцнюється.
Чому?
Тому, що все ВКРАЛИ!
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09.09.2022 18:52 Ответить
 
 