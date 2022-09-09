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Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 млрд євро макроекономічної допомоги

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

євро

Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Чехії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Перший транш макрофіну у розмірі 1 мільярда євро країна отримала у липні. Всього програма макроекономічної підтримки України становить 8 млрд євро.

"Після липневої домовленості про надання EUR1 млрд євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

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Міністр фінансів Збинек Станюра зазначив, що новий кредит у розмірі EUR5 млрд піде на "повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні: офісів, шкіл чи лікарень".

На наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань міністр наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання трьох мільярдів євро. Цю суму поділять на кредити та гранти.
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Топ коментарі
+5
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09.09.2022 18:14
+4
100 відсотково даю гарантію,що вже створені в Україні різні"фонди" для того розпилу
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09.09.2022 18:19
+2
Слідкуйте щоб 95 квартал ні центу не вкрав
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09.09.2022 18:25
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09.09.2022 18:14 Відповісти
100 відсотково даю гарантію,що вже створені в Україні різні"фонди" для того розпилу
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09.09.2022 18:19 Відповісти
та до ворожки не ходи й пилити не треба - все піде на один офіс..

блін..призначили б вже якогось наглядача, поки в них самих грішва ще є
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09.09.2022 18:42 Відповісти
Слідкуйте щоб 95 квартал ні центу не вкрав
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09.09.2022 18:25 Відповісти
типа бюджетникам на прокорм... остальное население на подножном корме
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09.09.2022 18:29 Відповісти
Сейчас слабоумные , у которых долги за коммуналку или квартплату начнут орать , что Украину загоняют в долги .
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09.09.2022 18:30 Відповісти
та наразі борги у всіх будуть, крім тих, що виїхали за кордон))

за тих, що виїхали сплатять ті, що залишились - тарифи піднімуть у 3-4 рази й все
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09.09.2022 18:45 Відповісти
С долгами не уехали . Может единицы . Они так и сидят тут , в надежде , что им опять простят .
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09.09.2022 18:48 Відповісти
вы можете зарегистрироваться в Берлине если проедете из Мюнхена в Берлин. самый дешевый маршрут из Франкфурта, 18 долларов. но на самолете проще. нужен прямой. есть билет на поезд, но там наверное остановки.
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09.09.2022 18:32 Відповісти
Hesse - Hannover.
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09.09.2022 18:33 Відповісти
І європейську Спартц, для контролю за кожним центом. Можна Валерію Гонтарєву. Беня з Бубою, дерьмаком та іншою пліснявою зрадіють.
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09.09.2022 18:44 Відповісти
Зеленые крадуны уже потирают липкие ручонки, похрюкивая от удовольствия.
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09.09.2022 18:47 Відповісти
Курс гривни НЕ зміцнюється.
Чому?
Тому, що все ВКРАЛИ!
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09.09.2022 18:52 Відповісти
 
 