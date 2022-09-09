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Российский 237-й полк "прекратил существование", - разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
237-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии России прекратил свое существование.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
По информации украинской разведки, все военнослужащие погибли или получили ранения, значительная часть из выживших в крайне тяжелом состоянии.
Разведка также сообщила, что находящиеся в Харьковской области российские военные 202-го отдельного мотострелкового полка отошли с позиций в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи.
На Днепропетровском направлении армия РФ пытается удержать позиции. У россиян даже есть подкрепление, но большинству "новобранцев" – 55-60 лет, отмечают в ГУР.
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