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Российский 237-й полк "прекратил существование", - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,тіла

237-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии России прекратил свое существование.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

По информации украинской разведки, все военнослужащие погибли или получили ранения, значительная часть из выживших в крайне тяжелом состоянии.

Разведка также сообщила, что находящиеся в Харьковской области российские военные 202-го отдельного мотострелкового полка отошли с позиций в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи.

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На Днепропетровском направлении армия РФ пытается удержать позиции. У россиян даже есть подкрепление, но большинству "новобранцев" – 55-60 лет, отмечают в ГУР.
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Топ комментарии
+89
ч

Лиз Трасс анонсировала рассекречивание документов MI6 по кремлевской агентуре, в т.ч. в Украине. Ждем...
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09.09.2022 19:13
+73
ПОТЕРЬ НЕТ !!!!!
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09.09.2022 19:01
+56
все по плану
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09.09.2022 19:02
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Куп'янськ наш!
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09.09.2022 22:01 Ответить
Бобры загрызли Буратино.
Лежит в берёзовом соку.
Над чуркой кружит стая дятлов.
Не шёл на х¥й - пойдёт в труху!
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09.09.2022 22:33 Ответить
вышел из чата
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10.09.2022 03:23 Ответить
Бий окупанта!

Разом переможемо! 👍🏼👍🏼👍🏼💪👊🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.09.2022 10:40 Ответить

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10.09.2022 12:15 Ответить
Слава Україні!
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10.09.2022 12:50 Ответить
Дохлих кацапів багато не буває!
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10.09.2022 13:18 Ответить
На концерті кабздона аншлаг!
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10.09.2022 16:00 Ответить
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