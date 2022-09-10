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Російський 237-й полк "припинив існування", - розвідка
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237-й гвардійський десантно-штурмовий полк армії Росії припинив своє існування.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією української розвідки, усі військовослужбовці загинули або отримали поранення, значна частина з тих, хто вижив, у вкрай важкому стані.
Розвідка також повідомила, що російські військові 202 окремого мотострілецького полку, які перебувають у Харківській області, відійшли з позицій у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів і звʼязку.
На Дніпропетровському напрямку армія РФ намагається утримати позиції. У росіян навіть є підкріплення, але більшості "новобранців" - 55-60 років, кажуть в ГУР.
Топ коментарі
+89 Lada2014
показати весь коментар09.09.2022 19:13
+73 Роман Єжов
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+56 Кіт Семен
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