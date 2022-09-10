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Російський 237-й полк "припинив існування", - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,тіла

237-й гвардійський десантно-штурмовий полк армії Росії припинив своє існування.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією української розвідки, усі військовослужбовці загинули або отримали поранення, значна частина з тих, хто вижив, у вкрай важкому стані.

Розвідка також повідомила, що російські військові 202 окремого мотострілецького полку, які перебувають у Харківській області, відійшли з позицій у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів і звʼязку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Населення Придністров’я відмовляється підписувати контракти з армією РФ, - ГУР

На Дніпропетровському напрямку армія РФ намагається утримати позиції. У росіян навіть є підкріплення, але більшості "новобранців" - 55-60 років, кажуть в ГУР.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+89
ч

Лиз Трасс анонсировала рассекречивание документов MI6 по кремлевской агентуре, в т.ч. в Украине. Ждем...
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09.09.2022 19:13
+73
ПОТЕРЬ НЕТ !!!!!
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09.09.2022 19:01
+56
все по плану
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09.09.2022 19:02
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Куп'янськ наш!
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09.09.2022 22:01 Відповісти
Бобры загрызли Буратино.
Лежит в берёзовом соку.
Над чуркой кружит стая дятлов.
Не шёл на х¥й - пойдёт в труху!
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09.09.2022 22:33 Відповісти
вышел из чата
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10.09.2022 03:23 Відповісти
Бий окупанта!

Разом переможемо! 👍🏼👍🏼👍🏼💪👊🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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10.09.2022 10:40 Відповісти

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10.09.2022 12:15 Відповісти
Слава Україні!
Героям слава!
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10.09.2022 12:50 Відповісти
Дохлих кацапів багато не буває!
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10.09.2022 13:18 Відповісти
На концерті кабздона аншлаг!
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10.09.2022 16:00 Відповісти
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