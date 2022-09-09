Польша откроет дополнительные пункты пересечения границы для перевозящих гуманитарную помощь, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев рассказал о планах открытия на польско-украинской границе дополнительных пунктов пересечения для пустых грузовиков.

Об этом он сказал во время визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Моравецкий рассказал, что уже в скором времени Польша откроет дополнительные пункты пересечения границы для пустых грузовиков.

"В частности, для тех, кто перевозит гуманитарную помощь", - уточнил польский премьер.

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В настоящее время на границе с Польшей функционирует 8 пунктов пропуска. По сообщению Государственной пограничной службы от 9 сентября, в пункте "Ягодин" не осуществляется пропуск пешеходов и легковых автомобилей, еще на двух пунктах не осуществляется пропуск пешеходов.