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Польша откроет дополнительные пункты пересечения границы для перевозящих гуманитарную помощь, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

польща

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев рассказал о планах открытия на польско-украинской границе дополнительных пунктов пересечения для пустых грузовиков.

Об этом он сказал во время визита в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Моравецкий рассказал, что уже в скором времени Польша откроет дополнительные пункты пересечения границы для пустых грузовиков.

"В частности, для тех, кто перевозит гуманитарную помощь", - уточнил польский премьер.

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В настоящее время на границе с Польшей функционирует 8 пунктов пропуска. По сообщению Государственной пограничной службы от 9 сентября, в пункте "Ягодин" не осуществляется пропуск пешеходов и легковых автомобилей, еще на двух пунктах не осуществляется пропуск пешеходов.
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Як виявилось наші правоохоронці в яких жадоба наживи перевищує здоровий глузд, не вважають куплені речі для армії гуманітаркою. Бо ж вони це перепродати не можуть. Єрмак не годується.
Що будемо робить ?
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09.09.2022 19:27 Ответить
Біда навчила,граблі викиньте, щоб не наступити
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09.09.2022 19:48 Ответить
Польська влада робить більше для України ніж квартальна шобла. Наші тільки язиками чешуть і шкодять.
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09.09.2022 19:43 Ответить
ні..ще крадуть..
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09.09.2022 19:47 Ответить
Важка "гуманітарка" із країн НАТО напередодні ще потужнішого наступу ЗСУ, повністю заблокувала трафік на польському кордоні . Чекайте чергові обісрані дупи кісєльових і соловйових в прямому ефірі параша тб.
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09.09.2022 20:00 Ответить
Это хорошо. А с нашей стороны? Не, ну если под тряпкой "погрома *********** Зе, велике крадівництво", то даж не сомневаюсь
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09.09.2022 20:58 Ответить
С нашей стороны уже пора подсветить всю таможенную вертикаль на сайте типа "Миротворец" и начать этих обортней в погонах методично отстреливать, до самой верхушки
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09.09.2022 22:46 Ответить
 
 