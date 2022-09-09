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Украина поможет польским братьям экспортом электроэнергии, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський,левітс,моравецький

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Польша обратилась в Украину с просьбой помочь экспортом электроэнергии, и это будет обеспечено.

Об этом заявил в своем обращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве обсуждал эту тему с нашими друзьями – президентом Латвии и премьер-министром Польши, прибывшими с визитом.

Конечно, рекомендации на общеевропейском уровне очень веские. Однако есть юридическое пространство, чтобы пойти дальше, чтобы сделать большее. Как это сделали страны Балтии и Польша. Вряд ли государство-террориста можно воспринимать как источник туризма или каких-либо бизнес-визитов.

Говорили сегодня также и о нашем двустороннем сотрудничестве со странами ЕС. В частности, это касается упрощения процедур на нашей границе. Должны обязательно убрать барьеры, которые до сих пор мешают нашим гражданам и компаниям. Народы, вместе защищающие европейскую свободу, должны быть максимально близкими.

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Известно, что на украинско-польской границе есть определенные сложности, есть очереди. Обсудил сегодня это с польским премьер-министром – согласовали то, как решить эту проблему.

Глава правительства Украины со своим польским коллегой должны согласовать все технические детали. Сегодня обсудили вопросы совместного таможенного контроля, расширения пунктов пропуска на границе, упрощения почтового обмена между Украиной и государствами Евросоюза – я обратился к господину премьер-министру Польши с предложением снизить цену почтовых отправлений. Это важно для наших людей, для всех, кто сейчас нуждается в особой поддержке.

И еще один важный аспект: Польша обратилась к нам с просьбой помочь в энергетической сфере, в частности, с экспортом электричества. Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, помогающим нам с первого дня, мы всегда поможем.

На нашей Аллее смелости в Киеве появились еще две таблички – с именами господина президента Латвийской Республики Левитса и главы польского правительства Матеуша Моравецкого.

Постепенно отметим всех лидеров политики, культуры, спорта и бизнеса, которые в трудные полгода с 24 февраля по 24 августа лично были в Киеве, лично приобщились к защите нашего государства", - рассказал Зеленский.
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Топ комментарии
+9
Помогатель, уже разобрался кто разворовал гуманитарную помощь в Запорожье?
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09.09.2022 23:43
+7
А миші, що з'їли держрезерв зерна, хоч почесні грамоти отримали?
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09.09.2022 23:49
+3
Конечно, разобрался. Орденками и мЯЯдальками руснявых диверсантов-мародеров наградил.
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09.09.2022 23:46
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Помогатель, уже разобрался кто разворовал гуманитарную помощь в Запорожье?
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09.09.2022 23:43 Ответить
Конечно, разобрался. Орденками и мЯЯдальками руснявых диверсантов-мародеров наградил.
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09.09.2022 23:46 Ответить
А миші, що з'їли держрезерв зерна, хоч почесні грамоти отримали?
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09.09.2022 23:49 Ответить
по вашему мыши не люди что ли?
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10.09.2022 00:02 Ответить
а про дружбанов зелебобы, которые продали все средства индивидуальной защиты перед эпидемией Ковида-19 - уже, походу, все забыли?!
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10.09.2022 08:44 Ответить
я не спец по энергетике, но по поводу братьев согласен
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10.09.2022 00:01 Ответить
По словам главы государственного оператора атомных станций НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, до войны ЗАЭС производила почти половину электроэнергии, генерируемой атомными электростанциями Украины.

"Запорожская АЭС Украине критически нужна, поскольку без нее мы не сможем выполнить взятые на себя обязательства по экспорту электроэнергии за границу. Ведь производимая электроэнергия будет направляться исключительно на обеспечение отопительного сезона", - говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

На это указывают и эксперты аналитического центра DiXi Grouр, исследующего энергетический рынок Украины. "Экспорт электроэнергии - это поддержка энергетического сектора, чтобы компенсировать энергетикам пониженные цены на электроэнергию для населения. Для экономики нам нужна эта атомная станция", - констатирует президент DiXi Grouр Елена Павленко.
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10.09.2022 00:08 Ответить
Брати, говоришь.....Ну, брати категорически против снятия санкций с руснявых олигархов, а ты аж из порток с онучами выпрыгиваешь, шоб их сняли.
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10.09.2022 00:15 Ответить
Ось тільки не треба більше ні з ким брататись. З одними вже братались і ось до чого це привело. Ми сусіди, союзники зі спільними інтересами і цього досить.
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10.09.2022 00:29 Ответить
Поляки конечно молодцы, но без ЗАЭС будет как в конце 90-х у Юуули: электроэнергия за границу, а гоям- веерные отключения.
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10.09.2022 03:02 Ответить
ЗАЭС давала столько электроэнергии, что без неё веерными будут скорее не отключения, а включения.
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10.09.2022 07:36 Ответить
98-99 года, у нас в городе, обл. центр, отключали по несколько раз в день целыми районами.
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10.09.2022 19:28 Ответить
приходилось делать курсовик под фонариком.
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10.09.2022 19:33 Ответить
Електрикою торгували чучмини другани.
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10.09.2022 07:36 Ответить
Чесно кажучи дуже напрягає це однобоке "братство". Естонці віддали нам половину всього свого озброєння, більше 500 їхніх громадян захищають зараз Україну, а їх братами досі ніхто не називає. Не називають братами і британців, які надали нам фінансової і військової допомоги більш як на 5 млрд баксів, я вже не кажу про політичну підтримку у світі, про півтисячі бритів, що зараз на фронті. Чому їх не називають братами? А ще є грузини, тисячі з яких пліч опліч із ЗСУ єпашать кацапів вже 9-й рік...
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10.09.2022 08:48 Ответить
у людей даже в Киевской области проблемы с электричеством.старые сети,низкое напряжение...обычно помогают излишками,а у нас как в сраной рашке,газа валом,но страна не газифицирована.
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10.09.2022 09:45 Ответить
Буряк розхмтує ситуацію з гуманітаруи у Запоріжжі, є відповідні органи яких розслідують ці злочини. Хватит играться у політика у прифронтовом місті.
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10.09.2022 11:07 Ответить
А усатой Шалашовке Оманский Осел не хочет помочь, закупая 2 года электричество через офшоры Хламидии и корниенко???
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10.09.2022 15:52 Ответить
 
 