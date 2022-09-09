Украина поможет польским братьям экспортом электроэнергии, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Польша обратилась в Украину с просьбой помочь экспортом электроэнергии, и это будет обеспечено.

Об этом заявил в своем обращении президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве обсуждал эту тему с нашими друзьями – президентом Латвии и премьер-министром Польши, прибывшими с визитом.

Конечно, рекомендации на общеевропейском уровне очень веские. Однако есть юридическое пространство, чтобы пойти дальше, чтобы сделать большее. Как это сделали страны Балтии и Польша. Вряд ли государство-террориста можно воспринимать как источник туризма или каких-либо бизнес-визитов.

Говорили сегодня также и о нашем двустороннем сотрудничестве со странами ЕС. В частности, это касается упрощения процедур на нашей границе. Должны обязательно убрать барьеры, которые до сих пор мешают нашим гражданам и компаниям. Народы, вместе защищающие европейскую свободу, должны быть максимально близкими.

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Известно, что на украинско-польской границе есть определенные сложности, есть очереди. Обсудил сегодня это с польским премьер-министром – согласовали то, как решить эту проблему.

Глава правительства Украины со своим польским коллегой должны согласовать все технические детали. Сегодня обсудили вопросы совместного таможенного контроля, расширения пунктов пропуска на границе, упрощения почтового обмена между Украиной и государствами Евросоюза – я обратился к господину премьер-министру Польши с предложением снизить цену почтовых отправлений. Это важно для наших людей, для всех, кто сейчас нуждается в особой поддержке.

И еще один важный аспект: Польша обратилась к нам с просьбой помочь в энергетической сфере, в частности, с экспортом электричества. Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, помогающим нам с первого дня, мы всегда поможем.

На нашей Аллее смелости в Киеве появились еще две таблички – с именами господина президента Латвийской Республики Левитса и главы польского правительства Матеуша Моравецкого.

Постепенно отметим всех лидеров политики, культуры, спорта и бизнеса, которые в трудные полгода с 24 февраля по 24 августа лично были в Киеве, лично приобщились к защите нашего государства", - рассказал Зеленский.