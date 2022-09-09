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Україна допоможе польським братам експортом електроенергії, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський,левітс,моравецький

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Польща звернулася до України з проханням допомогти експортом електроенергії, і це буде забезпечено.

Про це заявив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Києві обговорював цю тему з нашими друзями – Президентом Латвії та Прем’єр-міністром Польщі, які прибули з візитом.

Звичайно, рекомендації на загальноєвропейському рівні дуже вагомі. Проте є юридичний простір, щоб піти далі, щоб зробити більше. Як це зробили держави Балтії та Польща. Навряд чи державу-терориста можна сприймати як джерело туризму чи якихось бізнес-візитів.

Говорили сьогодні також і про нашу двосторонню співпрацю з країнами ЄС. Зокрема це стосується спрощення процедур на нашому кордоні. Маємо обов’язково прибрати бар’єри, які ще досі заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які разом захищають європейську свободу, мають бути максимально близькими.

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Відомо, що на українсько-польському кордоні є певні складнощі, є черги. Обговорив сьогодні це з польським Прем’єр-міністром – маємо згоду щодо того, як вирішити цю проблематику.

Голова Уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі. Тож сьогодні обговорили питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу – я звернувся до пана Прем'єр-міністра Польщі з пропозицією знизити ціну поштових відправлень. Це важливо для наших людей, для всіх, хто зараз потребує особливої підтримки.

І ще один важливий аспект: Польща звернулася до нас із проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики. Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам із першого дня, ми завжди допоможемо.

На нашій Алеї сміливості в Києві з’явилися сьогодні ще дві таблички – з іменами пана Президента Латвійської Республіки Левітса і голови польського уряду Матеуша Моравецького.

Поступово відзначимо всіх лідерів політики, культури, спорту та бізнесу, які в найважчі півроку з 24 лютого до 24 серпня особисто були в Києві, особисто долучилися до захисту нашої держави", - розповів Зеленський.
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Топ коментарі
+9
Помогатель, уже разобрался кто разворовал гуманитарную помощь в Запорожье?
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09.09.2022 23:43
+7
А миші, що з'їли держрезерв зерна, хоч почесні грамоти отримали?
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09.09.2022 23:49
+3
Конечно, разобрался. Орденками и мЯЯдальками руснявых диверсантов-мародеров наградил.
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09.09.2022 23:46
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Помогатель, уже разобрался кто разворовал гуманитарную помощь в Запорожье?
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09.09.2022 23:43 Відповісти
Конечно, разобрался. Орденками и мЯЯдальками руснявых диверсантов-мародеров наградил.
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09.09.2022 23:46 Відповісти
А миші, що з'їли держрезерв зерна, хоч почесні грамоти отримали?
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09.09.2022 23:49 Відповісти
по вашему мыши не люди что ли?
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10.09.2022 00:02 Відповісти
а про дружбанов зелебобы, которые продали все средства индивидуальной защиты перед эпидемией Ковида-19 - уже, походу, все забыли?!
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10.09.2022 08:44 Відповісти
я не спец по энергетике, но по поводу братьев согласен
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10.09.2022 00:01 Відповісти
По словам главы государственного оператора атомных станций НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, до войны ЗАЭС производила почти половину электроэнергии, генерируемой атомными электростанциями Украины.

"Запорожская АЭС Украине критически нужна, поскольку без нее мы не сможем выполнить взятые на себя обязательства по экспорту электроэнергии за границу. Ведь производимая электроэнергия будет направляться исключительно на обеспечение отопительного сезона", - говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

На это указывают и эксперты аналитического центра DiXi Grouр, исследующего энергетический рынок Украины. "Экспорт электроэнергии - это поддержка энергетического сектора, чтобы компенсировать энергетикам пониженные цены на электроэнергию для населения. Для экономики нам нужна эта атомная станция", - констатирует президент DiXi Grouр Елена Павленко.
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10.09.2022 00:08 Відповісти
Брати, говоришь.....Ну, брати категорически против снятия санкций с руснявых олигархов, а ты аж из порток с онучами выпрыгиваешь, шоб их сняли.
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10.09.2022 00:15 Відповісти
Ось тільки не треба більше ні з ким брататись. З одними вже братались і ось до чого це привело. Ми сусіди, союзники зі спільними інтересами і цього досить.
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10.09.2022 00:29 Відповісти
Поляки конечно молодцы, но без ЗАЭС будет как в конце 90-х у Юуули: электроэнергия за границу, а гоям- веерные отключения.
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10.09.2022 03:02 Відповісти
ЗАЭС давала столько электроэнергии, что без неё веерными будут скорее не отключения, а включения.
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10.09.2022 07:36 Відповісти
98-99 года, у нас в городе, обл. центр, отключали по несколько раз в день целыми районами.
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10.09.2022 19:28 Відповісти
приходилось делать курсовик под фонариком.
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10.09.2022 19:33 Відповісти
Електрикою торгували чучмини другани.
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10.09.2022 07:36 Відповісти
Чесно кажучи дуже напрягає це однобоке "братство". Естонці віддали нам половину всього свого озброєння, більше 500 їхніх громадян захищають зараз Україну, а їх братами досі ніхто не називає. Не називають братами і британців, які надали нам фінансової і військової допомоги більш як на 5 млрд баксів, я вже не кажу про політичну підтримку у світі, про півтисячі бритів, що зараз на фронті. Чому їх не називають братами? А ще є грузини, тисячі з яких пліч опліч із ЗСУ єпашать кацапів вже 9-й рік...
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10.09.2022 08:48 Відповісти
у людей даже в Киевской области проблемы с электричеством.старые сети,низкое напряжение...обычно помогают излишками,а у нас как в сраной рашке,газа валом,но страна не газифицирована.
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10.09.2022 09:45 Відповісти
Буряк розхмтує ситуацію з гуманітаруи у Запоріжжі, є відповідні органи яких розслідують ці злочини. Хватит играться у політика у прифронтовом місті.
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10.09.2022 11:07 Відповісти
А усатой Шалашовке Оманский Осел не хочет помочь, закупая 2 года электричество через офшоры Хламидии и корниенко???
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10.09.2022 15:52 Відповісти
 
 