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Для усиления российской группировки на оккупированную Херсонщину прибыло подразделение "кадыровцев" численностью до 1300 человек, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

На оккупированную Херсонщину прибыло подразделение так называемых "кадыровцев" численностью до 1300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку в фейсбук Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 10 сентября по поводу российского вторжения.

Так, начались сто девяносто девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Враг с высокой интенсивностью ведет воздушную разведку, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За прошедшие сутки враг нанес 13 ракетных и 23 авиационных удара по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Большая Писаревка Сумской области.

На других направлениях российские оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Победа, Момотово, Борщева;

на Славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Никольское, Дубравное;

Читайте также: Артиллерия ВСУ поразила 3 пункта управления врага, понтонную переправу, 28 объектов сосредоточения оккупационных войск, - Генштаб ВСУ

на Краматорском направлении - возле Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка;

на Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Водяное, Карловка и Первомайское;

на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времевка;

на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Новоселка, Щербаки, Свободное Поле, Малиновка, Орехов, Новополь.

На Южнобужском направлении противник продолжил обстрелы вдоль линии столкновения.

Кроме того, враг вел воздушную разведку с применением БПЛА – зафиксировано 36 вылетов.

Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых "кадыровцев", численностью до 1300 человек.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Первомайское.

Всего за последние дни более тысячи квадратных километров украинской территории освобождены от оккупантов. В отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более тридцати населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 33 удара - уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

Подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

За прошедшие сутки, в результате огневого влияния ракетных войск и артиллерии наших наземных войск, нанесено поражение восемнадцати пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более двадцати складам с боеприпасами и топливом .

Между тем, на освобожденных территориях деоккупированные громады возвращаются к жизни. Ведется разминирование местности. Подразделения Национальной гвардии Украины проводят стабилизационные мероприятия. Возобновлена работа Нацполиции. Полицейские фиксируют многочисленные преступления врага на украинской земле, готовы противодействовать провокациям и проникновению диверсионно-разведывательных групп. Местному населению немедленно оказывается вся возможная помощь, ведь оккупанты оставили после себя уничтоженную инфраструктуру, разрушенные дома мирных граждан и груды металлолома.
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Топ комментарии
+34
Этих уродов в плен лучше не брать , если верить Арестовичу то пленных захватили за эту неделю так много что их держать негде. Этих любители половой жизни с овцами надо сразу отправлять к праотцам .
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10.09.2022 07:46
+32
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10.09.2022 07:48
+31
Хай не бояться - бо зовсiм скоро Крим залишиться й без московитiв..
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10.09.2022 08:48
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10.09.2022 07:45 Ответить
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10.09.2022 10:12 Ответить
Этих уродов в плен лучше не брать , если верить Арестовичу то пленных захватили за эту неделю так много что их держать негде. Этих любители половой жизни с овцами надо сразу отправлять к праотцам .
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10.09.2022 07:46 Ответить
Посилатись і згадувати базіку і брехуна арестовича--себе не поважати.
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10.09.2022 08:21 Ответить
я згодна хороші новини отримувати і від Люсі Обдристовича, аби новини були хороші.
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10.09.2022 08:27 Ответить
Треба, щоб новини, якщо їх можна озвучувати, перш за все, були правдивими. А обдристович меле, що в голову прилетить.
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10.09.2022 09:19 Ответить
Цих міняють в першу чергу. То як раз їх і треба брати в полон
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10.09.2022 08:26 Ответить
Обмінюють звичайно якщо це дітки їхніх великих начальників. А якщо це звичайні любителі сексу з вівцями, то кому вони на хрін потрібні?
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10.09.2022 08:29 Ответить
Блін, 7місяць війни, ви ще арестовича дивитесь(( і не в курсі що кадирівців міняють, а від того що він чийсь синок залежить тільки те хто у нас повернеться з полону
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10.09.2022 08:36 Ответить
Верит Люсе Абдрыстовичу?
Да вы ни как белены обкушались.
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10.09.2022 11:04 Ответить
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10.09.2022 07:48 Ответить
Щось той мудозвон , триндить . Я маю на увазі не Лиман , а Куп'янськ і Балаклею . . Кацапня їх окупувала ще в перший тиждень війни . Про які два місяці воно меле .?
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10.09.2022 09:15 Ответить
Московити бояться що Крим залишиться без води.
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10.09.2022 07:48 Ответить
Хай не бояться - бо зовсiм скоро Крим залишиться й без московитiв..
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10.09.2022 08:48 Ответить
а вони(московити)не бояться взагалі залишитись без Криму?
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10.09.2022 08:51 Ответить
Надія вмирає останньою.
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10.09.2022 09:07 Ответить
Це не московити....То "кацап звичайний"-порода парнокопитних що живе на мокшанських болотах.)))))
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10.09.2022 09:44 Ответить
Баранина прибыла на забой.
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10.09.2022 07:50 Ответить
Посилюють "загрядотряди" на допомогу гелікоптерам для відлову дезертирів.
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10.09.2022 07:59 Ответить
Сразу в пакетах?
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10.09.2022 07:50 Ответить
Наверняка это не кадыровская гвардия а обычный набранный по соседним регионам сброд.Кадыров сейчас думает как Кавказ захватить при развале Орды.
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10.09.2022 08:01 Ответить
Прибупо пікантне блюдо для наших бійців
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10.09.2022 08:02 Ответить
Бородатое мясо ссаное
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10.09.2022 08:05 Ответить
І це все?
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10.09.2022 08:11 Ответить
Передайте этим как-дыровцам, что такого количества овец на Херсонщине уже не осталось, и им придётся трахать друг друга.
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10.09.2022 08:11 Ответить
А самому бородатому недомерку ссыкотно приехать?
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10.09.2022 08:16 Ответить
Ну і що ті кадирівці зможуть посилити окрім статистики випадків згвалтування овець?
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10.09.2022 08:21 Ответить
на кулях написати " я твою матінку " і змазати салом ...І це для них як свята вода для вампіра
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10.09.2022 08:21 Ответить
звірьків привезли на фарш
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10.09.2022 08:25 Ответить
Для наших славных ВСУ нет разницы, какого цвета будет морда лица у репоедов, желтая, серая или белая, какадыровцы,какцапы или буряты,все они по любому будут превращены в кучки вонючей падали и пад радныя бярезки поедут в пакетах для трупов.
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10.09.2022 08:27 Ответить
Это заград отряды, ВСУ мочит кацапов, а кадыровцы стреляют в спину, решили всё таки уничтожить группировку расейских войск в херсонской области.
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10.09.2022 08:28 Ответить
Це в першу чергу найлютіші мародери, крадії і ґвалтівники. Тупі, зашугані, неосвічені, жорстокі жебраки.
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10.09.2022 08:45 Ответить
Очень надеюсь, шо кадыровцев там и положат, як не ЗСУ, так сами кацапы при бегстве
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10.09.2022 08:33 Ответить
Во ШАШЛЫЧЬКИ с горных БАРАНОВ подвезли!!!
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10.09.2022 08:40 Ответить
Гебня дуже ненавидить овцейопів, тому як і в Київській області, очікуємо на зливи розташувать тіктокерів аби українська арта добре відпрацювала по ним.
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10.09.2022 08:41 Ответить
То віками воювали проти рашки - тепер разом -- гарно іх підкормлюют . Кажут шо вони гордии народ -- а виходит шо іжа дорожче свободи.
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10.09.2022 08:45 Ответить
Заградотояди підтягнули (кадирківці) бо відказників багато у рашистов.
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10.09.2022 08:45 Ответить
"кадирівців" лякаються тільки росіяни.ВСУ вже їх "лускає" як горіхи.
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10.09.2022 08:48 Ответить
какдыровцы это типа аналоговнетов.
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10.09.2022 08:48 Ответить
Свинячі шкури готуй !
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10.09.2022 08:49 Ответить
Цих ****** бородатих тільки 200ми у полон брати треба...
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10.09.2022 08:49 Ответить
А наші для підписення ударних груп направили на південь спецпідрозділ Колі Клтлєти "закарпатські чуваки" і резервний підрозділ "криворізькі свинки" із Польщі "95 квартал".
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10.09.2022 08:59 Ответить
Я вибачаюсь, розумію що без гумору не прожити, і що це у нас вітається на рівні держави зараз. І манера люсі, для когось прийнятна.
Але прошу не забувати, на скільки +1300 кадиривців збільшують ціну нашої перемоги… крім них ще інші є..
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10.09.2022 09:01 Ответить
Нашим землям все одно, з чого добрива, з рашістів, чи з кадирівців.
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10.09.2022 09:05 Ответить
Когда немцы решали задачу кого из взятых в плен расстрелять в первую очередь, евреев или коммунистов, немцы в первую очередь расстреливали бойцов заградительных отрядов. Солдатская солидарность!
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10.09.2022 09:35 Ответить
У кадыровцев , всего до 45% этнических чеченцев. Остальное сброд наёмников от
Калининграда до Камчатки, есть и жители ДНР иЛНР.
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10.09.2022 09:52 Ответить
1300 дировців?! ну все,тепер місцевим вівцям і козам хоч із кошари на вулицю не виходь.....
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10.09.2022 09:53 Ответить
Та да, якщо в них в чвк вагнер під Балаклеєю вже узбеки воювали, які до цього вулиці в мацкве прибирали, то і кадирівці зараз такі самі пішли.
Це вже некондиція. Кондиція вже розкидана по наших полях і лісах...
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10.09.2022 09:57 Ответить
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10.09.2022 10:18 Ответить
Фарш кавказький, смердючий.
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10.09.2022 10:43 Ответить
Рубайте їх хлопці 💥💥💥
але в цей раз вже не відпускайте
----
До жовтня 1919 армія Нестора Махна відступала під натиском офіцерських і казачіх частин. Туземна кіннота знаходилася в другому ешелоні, займаючись грабежами та насильством.

За спогадами очевидців, навіть латиські стрілки не були настільки жорстокі. Свідчить офіцер тубільної дивізії Де Вітт (рос. мовою): «Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он - разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма».

-------------

«Рубай їх, хлопці!»

https://m.antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini

У першому ж бою у фатальній Перегонівці «непобедимые горцы» втратили третину нукерів. «Салоїди», яким сам Аллах велів бути рабами джигітів - неодноразово сходилися в рукопашну, а під завісу бою буквально розстріляли кілька тубільних ескадронів з кулеметних тачанок.

Махновці вміли наступати в зімкнутому кінному строю і недарма уславилися «рубаками». Красний комбриг А. Рибаков згадував, як запросто, (рос.мовою) «одним ударом разрубывалась голова, шея и полтуловища, или полголовы скашивалось так точно, будто резали арбуз».

Настрій доповнить ще одна цитата з мемуарів де Вітте (рос.мовою): «Раны у чеченцев были в большинстве смертельные. Я сам видел разрубленные черепа, видел отрубленную начисто руку, плечо, разрубленное до 3−4-го ребра, и проч. - так могли рубить только хорошо обученные кавалерийские солдаты или казаки».
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10.09.2022 11:24 Ответить
Хлопці із ЗСУ, влаштуйте полювання на кадировців. Треба кинути клич: "За кожного кадирівця 100 тис. грн. Більше вони не варті.
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10.09.2022 11:35 Ответить
Беспощадно резать ********!
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10.09.2022 11:51 Ответить
Какое хорошее количество, как раз на защитников Марика на обмен.
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10.09.2022 11:56 Ответить
 
 