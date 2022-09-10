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Для посилення російського угруповання на окуповану Херсонщину прибув підрозділ "кадирівців" чисельністю до 1300 осіб, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На окуповану Херсонщину підрозділ так званих "кадирівців" чисельністю до 1300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення у фейсбук Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 10 вересня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася сто дев’яносто дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 23 авіаційні удари по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Білогір’я, Тернові Поди, Благодатне, Сухий Ставок, Костромка та Безіменне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Також читайте: Артилерія ЗСУ уразила 3 пункти управління ворога, понтонну переправу, 28 об’єктів зосередження окупаційних військ, - Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород і Велика Писарівка Сумської області.

На інших напрямках російські окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова;

на Слов’янському напрямку - в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне;

на Краматорському напрямку - біля Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка;

на Авдіївському напрямку обстрілів із мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Карлівка та Первомайське;

на Новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка;

на Запорізькому напрямку в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Новосілка, Щербаки, Вільне Поле, Малинівка, Оріхів, Новопіль.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли вздовж лінії зіткнення.

Читайте: Втрати армії РФ: Генштаб зараховує терористів "ЛДНР", союзники - ні, - Скібіцький

Крім того, ворог вів повітряну розвідку з застосуванням БпЛА - зафіксовано 36 вильотів.

Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих "кадирівців", чисельністю до 1300 осіб.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.

Загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 33 удари - знищено склад боєприпасів, завдано ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

За минулу добу, в результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії наших наземних військ, завдано ураження вісімнадцяти пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад двадцяти складам з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Тим часом на звільнених територіях деокуповані громади повертаються до життя. Проводиться розмінування місцевості. Підрозділи Національної гвардії України проводять стабілізаційні заходи. Відновлено роботу Нацполіції. Поліцейські фіксують численні злочини ворога на українській землі, готові протидіяти провокаціям та проникненню диверсійно-розвідувальних груп. Місцевому населенню негайно надається вся можлива допомога, адже окупанти залишили після себе знищену інфраструктуру, зруйновані будинки мирних громадян та купи металобрухту.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Этих уродов в плен лучше не брать , если верить Арестовичу то пленных захватили за эту неделю так много что их держать негде. Этих любители половой жизни с овцами надо сразу отправлять к праотцам .
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10.09.2022 07:46
+32
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10.09.2022 07:48
+31
Хай не бояться - бо зовсiм скоро Крим залишиться й без московитiв..
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10.09.2022 08:48
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10.09.2022 07:45 Відповісти
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10.09.2022 10:12 Відповісти
Этих уродов в плен лучше не брать , если верить Арестовичу то пленных захватили за эту неделю так много что их держать негде. Этих любители половой жизни с овцами надо сразу отправлять к праотцам .
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10.09.2022 07:46 Відповісти
Посилатись і згадувати базіку і брехуна арестовича--себе не поважати.
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10.09.2022 08:21 Відповісти
я згодна хороші новини отримувати і від Люсі Обдристовича, аби новини були хороші.
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10.09.2022 08:27 Відповісти
Треба, щоб новини, якщо їх можна озвучувати, перш за все, були правдивими. А обдристович меле, що в голову прилетить.
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10.09.2022 09:19 Відповісти
Цих міняють в першу чергу. То як раз їх і треба брати в полон
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10.09.2022 08:26 Відповісти
Обмінюють звичайно якщо це дітки їхніх великих начальників. А якщо це звичайні любителі сексу з вівцями, то кому вони на хрін потрібні?
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10.09.2022 08:29 Відповісти
Блін, 7місяць війни, ви ще арестовича дивитесь(( і не в курсі що кадирівців міняють, а від того що він чийсь синок залежить тільки те хто у нас повернеться з полону
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10.09.2022 08:36 Відповісти
Верит Люсе Абдрыстовичу?
Да вы ни как белены обкушались.
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10.09.2022 11:04 Відповісти
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10.09.2022 07:48 Відповісти
Щось той мудозвон , триндить . Я маю на увазі не Лиман , а Куп'янськ і Балаклею . . Кацапня їх окупувала ще в перший тиждень війни . Про які два місяці воно меле .?
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10.09.2022 09:15 Відповісти
Московити бояться що Крим залишиться без води.
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10.09.2022 07:48 Відповісти
Хай не бояться - бо зовсiм скоро Крим залишиться й без московитiв..
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10.09.2022 08:48 Відповісти
а вони(московити)не бояться взагалі залишитись без Криму?
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10.09.2022 08:51 Відповісти
Надія вмирає останньою.
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10.09.2022 09:07 Відповісти
Це не московити....То "кацап звичайний"-порода парнокопитних що живе на мокшанських болотах.)))))
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10.09.2022 09:44 Відповісти
Баранина прибыла на забой.
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10.09.2022 07:50 Відповісти
Посилюють "загрядотряди" на допомогу гелікоптерам для відлову дезертирів.
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10.09.2022 07:59 Відповісти
Сразу в пакетах?
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10.09.2022 07:50 Відповісти
Наверняка это не кадыровская гвардия а обычный набранный по соседним регионам сброд.Кадыров сейчас думает как Кавказ захватить при развале Орды.
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10.09.2022 08:01 Відповісти
Прибупо пікантне блюдо для наших бійців
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10.09.2022 08:02 Відповісти
Бородатое мясо ссаное
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10.09.2022 08:05 Відповісти
І це все?
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10.09.2022 08:11 Відповісти
Передайте этим как-дыровцам, что такого количества овец на Херсонщине уже не осталось, и им придётся трахать друг друга.
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10.09.2022 08:11 Відповісти
А самому бородатому недомерку ссыкотно приехать?
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10.09.2022 08:16 Відповісти
Ну і що ті кадирівці зможуть посилити окрім статистики випадків згвалтування овець?
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10.09.2022 08:21 Відповісти
на кулях написати " я твою матінку " і змазати салом ...І це для них як свята вода для вампіра
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10.09.2022 08:21 Відповісти
звірьків привезли на фарш
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10.09.2022 08:25 Відповісти
Для наших славных ВСУ нет разницы, какого цвета будет морда лица у репоедов, желтая, серая или белая, какадыровцы,какцапы или буряты,все они по любому будут превращены в кучки вонючей падали и пад радныя бярезки поедут в пакетах для трупов.
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10.09.2022 08:27 Відповісти
Это заград отряды, ВСУ мочит кацапов, а кадыровцы стреляют в спину, решили всё таки уничтожить группировку расейских войск в херсонской области.
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10.09.2022 08:28 Відповісти
Це в першу чергу найлютіші мародери, крадії і ґвалтівники. Тупі, зашугані, неосвічені, жорстокі жебраки.
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10.09.2022 08:45 Відповісти
Очень надеюсь, шо кадыровцев там и положат, як не ЗСУ, так сами кацапы при бегстве
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10.09.2022 08:33 Відповісти
Во ШАШЛЫЧЬКИ с горных БАРАНОВ подвезли!!!
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10.09.2022 08:40 Відповісти
Гебня дуже ненавидить овцейопів, тому як і в Київській області, очікуємо на зливи розташувать тіктокерів аби українська арта добре відпрацювала по ним.
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10.09.2022 08:41 Відповісти
То віками воювали проти рашки - тепер разом -- гарно іх підкормлюют . Кажут шо вони гордии народ -- а виходит шо іжа дорожче свободи.
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10.09.2022 08:45 Відповісти
Заградотояди підтягнули (кадирківці) бо відказників багато у рашистов.
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10.09.2022 08:45 Відповісти
"кадирівців" лякаються тільки росіяни.ВСУ вже їх "лускає" як горіхи.
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10.09.2022 08:48 Відповісти
какдыровцы это типа аналоговнетов.
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10.09.2022 08:48 Відповісти
Свинячі шкури готуй !
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10.09.2022 08:49 Відповісти
Цих ****** бородатих тільки 200ми у полон брати треба...
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10.09.2022 08:49 Відповісти
А наші для підписення ударних груп направили на південь спецпідрозділ Колі Клтлєти "закарпатські чуваки" і резервний підрозділ "криворізькі свинки" із Польщі "95 квартал".
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10.09.2022 08:59 Відповісти
Я вибачаюсь, розумію що без гумору не прожити, і що це у нас вітається на рівні держави зараз. І манера люсі, для когось прийнятна.
Але прошу не забувати, на скільки +1300 кадиривців збільшують ціну нашої перемоги… крім них ще інші є..
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10.09.2022 09:01 Відповісти
Нашим землям все одно, з чого добрива, з рашістів, чи з кадирівців.
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10.09.2022 09:05 Відповісти
Когда немцы решали задачу кого из взятых в плен расстрелять в первую очередь, евреев или коммунистов, немцы в первую очередь расстреливали бойцов заградительных отрядов. Солдатская солидарность!
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10.09.2022 09:35 Відповісти
У кадыровцев , всего до 45% этнических чеченцев. Остальное сброд наёмников от
Калининграда до Камчатки, есть и жители ДНР иЛНР.
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10.09.2022 09:52 Відповісти
1300 дировців?! ну все,тепер місцевим вівцям і козам хоч із кошари на вулицю не виходь.....
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10.09.2022 09:53 Відповісти
Та да, якщо в них в чвк вагнер під Балаклеєю вже узбеки воювали, які до цього вулиці в мацкве прибирали, то і кадирівці зараз такі самі пішли.
Це вже некондиція. Кондиція вже розкидана по наших полях і лісах...
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10.09.2022 09:57 Відповісти
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10.09.2022 10:18 Відповісти
Фарш кавказький, смердючий.
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10.09.2022 10:43 Відповісти
Рубайте їх хлопці 💥💥💥
але в цей раз вже не відпускайте
----
До жовтня 1919 армія Нестора Махна відступала під натиском офіцерських і казачіх частин. Туземна кіннота знаходилася в другому ешелоні, займаючись грабежами та насильством.

За спогадами очевидців, навіть латиські стрілки не були настільки жорстокі. Свідчить офіцер тубільної дивізії Де Вітт (рос. мовою): «Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он - разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма».

-------------

«Рубай їх, хлопці!»

https://m.antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini

У першому ж бою у фатальній Перегонівці «непобедимые горцы» втратили третину нукерів. «Салоїди», яким сам Аллах велів бути рабами джигітів - неодноразово сходилися в рукопашну, а під завісу бою буквально розстріляли кілька тубільних ескадронів з кулеметних тачанок.

Махновці вміли наступати в зімкнутому кінному строю і недарма уславилися «рубаками». Красний комбриг А. Рибаков згадував, як запросто, (рос.мовою) «одним ударом разрубывалась голова, шея и полтуловища, или полголовы скашивалось так точно, будто резали арбуз».

Настрій доповнить ще одна цитата з мемуарів де Вітте (рос.мовою): «Раны у чеченцев были в большинстве смертельные. Я сам видел разрубленные черепа, видел отрубленную начисто руку, плечо, разрубленное до 3−4-го ребра, и проч. - так могли рубить только хорошо обученные кавалерийские солдаты или казаки».
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10.09.2022 11:24 Відповісти
Хлопці із ЗСУ, влаштуйте полювання на кадировців. Треба кинути клич: "За кожного кадирівця 100 тис. грн. Більше вони не варті.
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10.09.2022 11:35 Відповісти
Беспощадно резать ********!
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10.09.2022 11:51 Відповісти
Какое хорошее количество, как раз на защитников Марика на обмен.
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10.09.2022 11:56 Відповісти
 
 