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Втрати армії РФ: Генштаб зараховує терористів "ЛДНР", союзники - ні, - Скібіцький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

Дані Генштабу про втрати серед ворогів різняться від даних союзників, бо в ЗСУ до них зараховують ще й терористів та званих "ЛДНР".

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, методика підрахунку втрат противника Україною відрізняється від методики союзників, оскільки Генштаб рахує всіх російських військових - це регулярна армія Росії, а також 1-й та 2-й армійські корпуси терористів "ЛДНР".

"Усі ці структури становлять одне угруповання з єдиним командуванням. Американська розвідка рахує лише військових армії Росії, наприклад. Але ми пам'ятаємо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей було видано близько мільйона російських паспортів, плюс ми беремо те угрупування, яке було створено з 2015 року - 1-й та 2-й армійський корпус - це 8-а армія Південного військового округу РФ. Не вважати їх російськими військами неправильно, оскільки вони діють у першій лінії", - сказав Скібіцький.

Читайте: У Росії залишилося менше 200 "Іскандерів", але є тисячі ракет, яким понад 30 років, - Скібіцький

Він зазначив, що в Росії починає виявлятися проблема з людським ресурсом, яка виходить у публічний простір.

"Пішли втрати загиблими та пораненими, люди повертаються додому і розповідають, що тут відбувається. Якщо у перші місяці це була бравада, то тепер ситуація поступово змінюється. Не так уже й багато охочих йти воювати", - резюмував представник ГУР.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 51,9 тис. осіб, 239 літаків, 211 гелікоптерів, 2 122 танки, 1 237 артсистем та 4 575 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Непереможні українські воїни на Харківщині!
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09.09.2022 13:19
+26
Сепарня такі ж вороги.
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09.09.2022 13:16
+15
Кацап не хоче працювати, знайде в війську легкий хліб, замість ближнім помагати, загребеться в темний гріб (мішок)
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09.09.2022 13:16
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Сепарня такі ж вороги.
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09.09.2022 13:16 Відповісти
Кацап не хоче працювати, знайде в війську легкий хліб, замість ближнім помагати, загребеться в темний гріб (мішок)
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09.09.2022 13:16 Відповісти
Непереможні українські воїни на Харківщині!
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09.09.2022 13:19 Відповісти
Дав пенделя, а воно впало і заплакало.
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09.09.2022 13:22 Відповісти
взагалі-то воно трохи здохло
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09.09.2022 13:37 Відповісти
У орків є підходяще слово-"зажмурілся".
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09.09.2022 14:52 Відповісти
"Z"
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09.09.2022 16:42 Відповісти
Скоріше Zю.
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10.09.2022 09:03 Відповісти
не видно червоної юшки з шматочками черепного кіселю і слідів мангалу теж не видно - по ходу полонений, лежить рилом в асфальт
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09.09.2022 14:55 Відповісти
бліда кожа, навіть у затінку видно, що бліда, якщо б був полоненим, був би весь у скотчі
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09.09.2022 14:58 Відповісти
кредитов понабирают под 300% у ростовщицы Шкребневой, коллекторы с битами и повесткой пришли.... и куда ты нафик денешься - на мясо!
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09.09.2022 13:20 Відповісти
Ну так не пора ли им с кремлевских спросить, почему граждане потенциально самой богатой страны мира, живут в тотальном говне?
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09.09.2022 13:30 Відповісти
в какие это века на Московии холопы с барина спрашивали?
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09.09.2022 13:45 Відповісти
Правда. Вот именно поэтому и не заслуживают они лучшей участи.
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09.09.2022 13:48 Відповісти
Полностью поддерживаю!
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09.09.2022 13:59 Відповісти
Как лежит в степях Донбасса много ваты -
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
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09.09.2022 14:30 Відповісти
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная ***** Россия
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
Герои СМЕРШа и ГУЛАГа,
Кровавым ставшие бичом,
Все так же славят вурдалака
И не раскаются ни в чем.
Лжи семиведерная клизма,
Тупого зла чертополох...
Вы - оправдание фашизма:
Любой ваш враг - не так уж плох!
Вам не отмыться, ветераны,
Не только СМЕРШа - всем подряд,
Кто снова чествует тирана:
Вы все - один заградотряд!
Кто сгинул вовремя в окопе -
Спас честь и совесть от беды,
А вы - катились по Европе
Страшней аттиловой орды!
Насильники и мародеры,
Бич матерей и дочерей,
А вслед орде - росли заборы
Все новых зон и лагерей...
Кто гнал и тупо шел на бойню,
Кто строил и хранил тюрьму -
Каких вы почестей достойны,
Тоскующие по ярму?!
Вы даже и в преддверье гроба
Не поумнели ни на грош,
И в вас кипит все та же злоба,
Когда развенчивают ложь,
И вы в угаре реваншизма
Вопите, требуя расправ...
Вы - оправдание фашизма:
Хотя бы в чем-то был он прав!
Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.

Юрий Нестеренко
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09.09.2022 14:32 Відповісти
Неважливо найманець ти, чи мобілізований, бо якщо ти воюєш на стороні кацапської армії, то ти являєшся її частиною, тому правильно коли знищених даунбасців рахують як знищених кацапських військових, бо це так і є.
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09.09.2022 13:23 Відповісти
А то потім вдови будуть вимагати пособій поутєрє кормільца.
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10.09.2022 09:08 Відповісти
Вадим, методика союзников исходит из того, что корпуса Лугандона - это всё таки на 90% граждане Украины, к сожалению для нас, одурманенные-оболваненые, но когда-то наши. И демографическая обстановка на нашем уже Донбассе в будущем будет проблемой именно для нас, об этом тоже надо честно говорить и готовится к этому. Кто там будет жить, кто ходить в школу и развивать этот непростой регион? А максимально эффективный показатель по потерям для большинства наблюдающих всё-таки кадровая армия Рашки, россгвардия, фсбшники и прочий мусор типа кадыровцев
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09.09.2022 13:23 Відповісти
Оті "гражданє" ніколи не були українцями. Колись їх заселили в хати після Голодомору, іншим кацапам після тюрми дали "путьовку в жізнь" (на шахту). От виросло покоління криміналізованих люмпенів...
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09.09.2022 13:46 Відповісти
ще при царях російської імперії каторжан туди засилали - розбійників, грабіжників - такого плану народець..ото й повиростало
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09.09.2022 14:15 Відповісти
одурманєни? )) Розстріляти на *** всіх цих зрадників, вони вже давно свинособаки і сами захотіли "асвабадителєй" покликати. Так, що, наші правильно все рахують, то кацапи, а не Українці.
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09.09.2022 13:47 Відповісти
Під час ІІ Світової війни значну частину Вермахту становили гіві - добровільні помічники, набрані на окупованих територіях і серед військовополонених. У 6-й армії Паулюса, що штурмувала Сталінград, вони становили, за різними оцінками, від 29 до 35% і були ДУЖЕ мотивовані, бо у полон не хотіли. Щось таке й зараз. До того ж ці дамбасянє воюють вже 8 років і чомусь таки навчилися.
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09.09.2022 13:48 Відповісти
Вони стріляють по нашим громадянам-як по військовим, так і по цивільним. Свідомо натискають спусковий гачок чи органи управління іншою зброєю у наш бік. А отже-є нашими ворогами. Тому-правильно враховувати їх у сумарних втратах орків.
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09.09.2022 14:08 Відповісти
Два фермера-ковбоя несутся в скоростном поезде и видят за окном большой табун лошадей...первый говорит второму... какой хороший табун из 252 лошадей! второй открыл рот от удивления и отвечает первому... я владелец этого табуна... но как Вы на ходу сумели так правильно подсчитать??? на что первый ответил - а что там сложного... пересчитал копыта и разделил на четыре... а Вы по головам... по головам...
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09.09.2022 13:24 Відповісти
Я б трохи підтюнив цей анекдот. Мовляв, ідуть в потязі ковбой-фермер та коваль. Тож в цінці коваль скаже "підрахував підкови на їх копитах, та поділив на 4"
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09.09.2022 13:51 Відповісти
Ще б пак. Сам Пу похвалив вояк 1 і 2 АК РФ: "ваюют лудше, чєм професі-анальниє ваєнниє".
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09.09.2022 13:38 Відповісти
Власовці теж у кінці війни воювали настирніше, ніж німці Бо знали, що їх у полон наші не брали Та й союзники з ними не церемонилися - власовці складали основу зенітних полків, що обороняли Німеччину і на їх совісті - більша частина збитих літаків союзників Крім того - артилерійські полки, озброєні радянськими артсистемами і укомплектовані "власівцями", стояли в першій лінії оборони "Атлантичного валу" на Ла-Манші
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09.09.2022 14:40 Відповісти
Ну звісно, зрадникам нема куди діватися.
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09.09.2022 14:44 Відповісти
Люди які вижили зимою 43-44рр розказували про злодіяння власовців в Хмельницькій області під час втечі на захід.Ті падлюки ще німцям фору давали в жорстокості і саизму.
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09.09.2022 16:49 Відповісти
Він зазначив, що в Росії починає виявлятися проблема з людським ресурсом, яка виходить у публічний простір. Це, напевне так і я можу в це повірити, але в наших колишніх громадян не зникає бажання воювати проти батьківщини на боці окупантів, як би там їх не вбивали, та ким би їх не вважали їхні хазяї - гарматним м'ясом, витратним матеріалом тощо..., ці недогромадяни радісно готові померти за "господина", він же їх годує..., їм, таким потворам, ніколи не стати вільними, це раби назавжди...і вбивати їх також треба, як і рахувати...
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09.09.2022 13:55 Відповісти
-Дава, вставай, тебя убили!
-Та, ты, шо! Насмерть?(с)
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09.09.2022 14:09 Відповісти
"ЛДНР" - це тварини, тому созюники їх не рахують
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09.09.2022 14:09 Відповісти
Американці паспорти перевіряють? Як на мене - пофіг чий паспорт в того, хто прийшов на нашу землю вбивати..

якщо раїся накупить техніки імпортозамєщенной й найме якихось сірійців, а самі перестануть лізти - їх не рахувати? по логиці в нас тоді війна з рф скінчиться??
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09.09.2022 14:21 Відповісти
именно так, я это говорил всем... наши считают всех вражин, а союзники и даже российские оппозиционеры только российских регуляров. Сепаров не считают за людей. Даже больше скажу, сильно сомневаюсь, чтобы считали наёмников из вагнера-лиги, хоть бы даже и российских граждан, они тоже не учтёнка.
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09.09.2022 14:29 Відповісти
а вагныр, росгадов и прочих собровцев куда считают?
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09.09.2022 15:57 Відповісти
Коли хтось пояснить союзникам та їх ЗМІ, що ніяких навіть невизнаних лднр не існує?
Є намальовані путіним фейкові утворення, що принципово не можуть мати ніяких реальних інституцій, на кшталт армії, уряду і т.п. Ніякий "народ донбасу" ніколи цього не створював, а "референдум" 14 року про їх заснування за наказом з москви був абсолютно брехливим дійством.
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09.09.2022 17:11 Відповісти
 
 