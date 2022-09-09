Втрати армії РФ: Генштаб зараховує терористів "ЛДНР", союзники - ні, - Скібіцький
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Дані Генштабу про втрати серед ворогів різняться від даних союзників, бо в ЗСУ до них зараховують ще й терористів та званих "ЛДНР".
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, методика підрахунку втрат противника Україною відрізняється від методики союзників, оскільки Генштаб рахує всіх російських військових - це регулярна армія Росії, а також 1-й та 2-й армійські корпуси терористів "ЛДНР".
"Усі ці структури становлять одне угруповання з єдиним командуванням. Американська розвідка рахує лише військових армії Росії, наприклад. Але ми пам'ятаємо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей було видано близько мільйона російських паспортів, плюс ми беремо те угрупування, яке було створено з 2015 року - 1-й та 2-й армійський корпус - це 8-а армія Південного військового округу РФ. Не вважати їх російськими військами неправильно, оскільки вони діють у першій лінії", - сказав Скібіцький.
Він зазначив, що в Росії починає виявлятися проблема з людським ресурсом, яка виходить у публічний простір.
"Пішли втрати загиблими та пораненими, люди повертаються додому і розповідають, що тут відбувається. Якщо у перші місяці це була бравада, то тепер ситуація поступово змінюється. Не так уже й багато охочих йти воювати", - резюмував представник ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная ***** Россия
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
Герои СМЕРШа и ГУЛАГа,
Кровавым ставшие бичом,
Все так же славят вурдалака
И не раскаются ни в чем.
Лжи семиведерная клизма,
Тупого зла чертополох...
Вы - оправдание фашизма:
Любой ваш враг - не так уж плох!
Вам не отмыться, ветераны,
Не только СМЕРШа - всем подряд,
Кто снова чествует тирана:
Вы все - один заградотряд!
Кто сгинул вовремя в окопе -
Спас честь и совесть от беды,
А вы - катились по Европе
Страшней аттиловой орды!
Насильники и мародеры,
Бич матерей и дочерей,
А вслед орде - росли заборы
Все новых зон и лагерей...
Кто гнал и тупо шел на бойню,
Кто строил и хранил тюрьму -
Каких вы почестей достойны,
Тоскующие по ярму?!
Вы даже и в преддверье гроба
Не поумнели ни на грош,
И в вас кипит все та же злоба,
Когда развенчивают ложь,
И вы в угаре реваншизма
Вопите, требуя расправ...
Вы - оправдание фашизма:
Хотя бы в чем-то был он прав!
Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.
Юрий Нестеренко
-Та, ты, шо! Насмерть?(с)
якщо раїся накупить техніки імпортозамєщенной й найме якихось сірійців, а самі перестануть лізти - їх не рахувати? по логиці в нас тоді війна з рф скінчиться??
Є намальовані путіним фейкові утворення, що принципово не можуть мати ніяких реальних інституцій, на кшталт армії, уряду і т.п. Ніякий "народ донбасу" ніколи цього не створював, а "референдум" 14 року про їх заснування за наказом з москви був абсолютно брехливим дійством.