Втрати армії РФ: Генштаб зараховує терористів "ЛДНР", союзники - ні, - Скібіцький

Дані Генштабу про втрати серед ворогів різняться від даних союзників, бо в ЗСУ до них зараховують ще й терористів та званих "ЛДНР".

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, методика підрахунку втрат противника Україною відрізняється від методики союзників, оскільки Генштаб рахує всіх російських військових - це регулярна армія Росії, а також 1-й та 2-й армійські корпуси терористів "ЛДНР".

"Усі ці структури становлять одне угруповання з єдиним командуванням. Американська розвідка рахує лише військових армії Росії, наприклад. Але ми пам'ятаємо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей було видано близько мільйона російських паспортів, плюс ми беремо те угрупування, яке було створено з 2015 року - 1-й та 2-й армійський корпус - це 8-а армія Південного військового округу РФ. Не вважати їх російськими військами неправильно, оскільки вони діють у першій лінії", - сказав Скібіцький.

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Він зазначив, що в Росії починає виявлятися проблема з людським ресурсом, яка виходить у публічний простір.

"Пішли втрати загиблими та пораненими, люди повертаються додому і розповідають, що тут відбувається. Якщо у перші місяці це була бравада, то тепер ситуація поступово змінюється. Не так уже й багато охочих йти воювати", - резюмував представник ГУР.

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