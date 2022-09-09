Потери армии РФ: Генштаб засчитывает террористов "ЛДНР", союзники – нет, - Скибицкий

Данные Генштаба о потерях среди врагов отличаются от данных союзников, потому что в ВСУ к ним относят еще и террористов и называемых "ЛДНР".

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, методика подсчета потерь противника Украины отличается от методики союзников, поскольку Генштаб считает всех российских военных - это регулярная армия России, а также 1-й и 2-й армейские корпуса террористов "ЛДНР".

"Все эти структуры составляют одну группировку с единым командованием. Американская разведка считает только военные армии России, например. Но мы помним, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей было выдано около миллиона российских паспортов, плюс мы берем ту группировку, которая была создана с 2015 года – 1-й и 2-й армейский корпус – это 8-я армия. Южного военного округа РФ. Не считать их российскими войсками неправильно, поскольку они действуют в первой линии", - сказал Скибицкий.

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Он отметил, что в России начинает выявляться проблема с человеческим ресурсом, которая выходит в публичное пространство.

"Пошли потери погибшими и ранеными, люди возвращаются домой и рассказывают, что здесь происходит. Если в первые месяцы это была бравада, то теперь ситуация постепенно меняется. Не так уж много желающих идти воевать", - резюмировал представитель ГУР.

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