Потери армии РФ: Генштаб засчитывает террористов "ЛДНР", союзники – нет, - Скибицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Данные Генштаба о потерях среди врагов отличаются от данных союзников, потому что в ВСУ к ним относят еще и террористов и называемых "ЛДНР".
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, методика подсчета потерь противника Украины отличается от методики союзников, поскольку Генштаб считает всех российских военных - это регулярная армия России, а также 1-й и 2-й армейские корпуса террористов "ЛДНР".
"Все эти структуры составляют одну группировку с единым командованием. Американская разведка считает только военные армии России, например. Но мы помним, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей было выдано около миллиона российских паспортов, плюс мы берем ту группировку, которая была создана с 2015 года – 1-й и 2-й армейский корпус – это 8-я армия. Южного военного округа РФ. Не считать их российскими войсками неправильно, поскольку они действуют в первой линии", - сказал Скибицкий.
Он отметил, что в России начинает выявляться проблема с человеческим ресурсом, которая выходит в публичное пространство.
"Пошли потери погибшими и ранеными, люди возвращаются домой и рассказывают, что здесь происходит. Если в первые месяцы это была бравада, то теперь ситуация постепенно меняется. Не так уж много желающих идти воевать", - резюмировал представитель ГУР.
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Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная ***** Россия
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
Герои СМЕРШа и ГУЛАГа,
Кровавым ставшие бичом,
Все так же славят вурдалака
И не раскаются ни в чем.
Лжи семиведерная клизма,
Тупого зла чертополох...
Вы - оправдание фашизма:
Любой ваш враг - не так уж плох!
Вам не отмыться, ветераны,
Не только СМЕРШа - всем подряд,
Кто снова чествует тирана:
Вы все - один заградотряд!
Кто сгинул вовремя в окопе -
Спас честь и совесть от беды,
А вы - катились по Европе
Страшней аттиловой орды!
Насильники и мародеры,
Бич матерей и дочерей,
А вслед орде - росли заборы
Все новых зон и лагерей...
Кто гнал и тупо шел на бойню,
Кто строил и хранил тюрьму -
Каких вы почестей достойны,
Тоскующие по ярму?!
Вы даже и в преддверье гроба
Не поумнели ни на грош,
И в вас кипит все та же злоба,
Когда развенчивают ложь,
И вы в угаре реваншизма
Вопите, требуя расправ...
Вы - оправдание фашизма:
Хотя бы в чем-то был он прав!
Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.
Юрий Нестеренко
-Та, ты, шо! Насмерть?(с)
якщо раїся накупить техніки імпортозамєщенной й найме якихось сірійців, а самі перестануть лізти - їх не рахувати? по логиці в нас тоді війна з рф скінчиться??
Є намальовані путіним фейкові утворення, що принципово не можуть мати ніяких реальних інституцій, на кшталт армії, уряду і т.п. Ніякий "народ донбасу" ніколи цього не створював, а "референдум" 14 року про їх заснування за наказом з москви був абсолютно брехливим дійством.