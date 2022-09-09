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Потери армии РФ: Генштаб засчитывает террористов "ЛДНР", союзники – нет, - Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,русня,орк

Данные Генштаба о потерях среди врагов отличаются от данных союзников, потому что в ВСУ к ним относят еще и террористов и называемых "ЛДНР".

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, методика подсчета потерь противника Украины отличается от методики союзников, поскольку Генштаб считает всех российских военных - это регулярная армия России, а также 1-й и 2-й армейские корпуса террористов "ЛДНР".

"Все эти структуры составляют одну группировку с единым командованием. Американская разведка считает только военные армии России, например. Но мы помним, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей было выдано около миллиона российских паспортов, плюс мы берем ту группировку, которая была создана с 2015 года – 1-й и 2-й армейский корпус – это 8-я армия. Южного военного округа РФ. Не считать их российскими войсками неправильно, поскольку они действуют в первой линии", - сказал Скибицкий.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 51,9 тыс. человек, 239 самолетов, 211 вертолетов, 2 122 танка, 1 237 артсистем и 4 575 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Он отметил, что в России начинает выявляться проблема с человеческим ресурсом, которая выходит в публичное пространство.

"Пошли потери погибшими и ранеными, люди возвращаются домой и рассказывают, что здесь происходит. Если в первые месяцы это была бравада, то теперь ситуация постепенно меняется. Не так уж много желающих идти воевать", - резюмировал представитель ГУР.

Также читайте: За 3 дня ВСУ продвинулись в Харьковской области почти на 50 км, - Генштаб
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Топ комментарии
+29
Непереможні українські воїни на Харківщині!
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09.09.2022 13:19
+26
Сепарня такі ж вороги.
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09.09.2022 13:16
+15
Кацап не хоче працювати, знайде в війську легкий хліб, замість ближнім помагати, загребеться в темний гріб (мішок)
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09.09.2022 13:16
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Сепарня такі ж вороги.
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09.09.2022 13:16 Ответить
Кацап не хоче працювати, знайде в війську легкий хліб, замість ближнім помагати, загребеться в темний гріб (мішок)
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09.09.2022 13:16 Ответить
Непереможні українські воїни на Харківщині!
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09.09.2022 13:19 Ответить
Дав пенделя, а воно впало і заплакало.
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09.09.2022 13:22 Ответить
взагалі-то воно трохи здохло
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09.09.2022 13:37 Ответить
У орків є підходяще слово-"зажмурілся".
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09.09.2022 14:52 Ответить
"Z"
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09.09.2022 16:42 Ответить
Скоріше Zю.
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10.09.2022 09:03 Ответить
не видно червоної юшки з шматочками черепного кіселю і слідів мангалу теж не видно - по ходу полонений, лежить рилом в асфальт
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09.09.2022 14:55 Ответить
бліда кожа, навіть у затінку видно, що бліда, якщо б був полоненим, був би весь у скотчі
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09.09.2022 14:58 Ответить
кредитов понабирают под 300% у ростовщицы Шкребневой, коллекторы с битами и повесткой пришли.... и куда ты нафик денешься - на мясо!
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09.09.2022 13:20 Ответить
Ну так не пора ли им с кремлевских спросить, почему граждане потенциально самой богатой страны мира, живут в тотальном говне?
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09.09.2022 13:30 Ответить
в какие это века на Московии холопы с барина спрашивали?
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09.09.2022 13:45 Ответить
Правда. Вот именно поэтому и не заслуживают они лучшей участи.
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09.09.2022 13:48 Ответить
Полностью поддерживаю!
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09.09.2022 13:59 Ответить
Как лежит в степях Донбасса много ваты -
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
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09.09.2022 14:30 Ответить
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная ***** Россия
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
Герои СМЕРШа и ГУЛАГа,
Кровавым ставшие бичом,
Все так же славят вурдалака
И не раскаются ни в чем.
Лжи семиведерная клизма,
Тупого зла чертополох...
Вы - оправдание фашизма:
Любой ваш враг - не так уж плох!
Вам не отмыться, ветераны,
Не только СМЕРШа - всем подряд,
Кто снова чествует тирана:
Вы все - один заградотряд!
Кто сгинул вовремя в окопе -
Спас честь и совесть от беды,
А вы - катились по Европе
Страшней аттиловой орды!
Насильники и мародеры,
Бич матерей и дочерей,
А вслед орде - росли заборы
Все новых зон и лагерей...
Кто гнал и тупо шел на бойню,
Кто строил и хранил тюрьму -
Каких вы почестей достойны,
Тоскующие по ярму?!
Вы даже и в преддверье гроба
Не поумнели ни на грош,
И в вас кипит все та же злоба,
Когда развенчивают ложь,
И вы в угаре реваншизма
Вопите, требуя расправ...
Вы - оправдание фашизма:
Хотя бы в чем-то был он прав!
Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.

Юрий Нестеренко
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09.09.2022 14:32 Ответить
Неважливо найманець ти, чи мобілізований, бо якщо ти воюєш на стороні кацапської армії, то ти являєшся її частиною, тому правильно коли знищених даунбасців рахують як знищених кацапських військових, бо це так і є.
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09.09.2022 13:23 Ответить
А то потім вдови будуть вимагати пособій поутєрє кормільца.
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10.09.2022 09:08 Ответить
Вадим, методика союзников исходит из того, что корпуса Лугандона - это всё таки на 90% граждане Украины, к сожалению для нас, одурманенные-оболваненые, но когда-то наши. И демографическая обстановка на нашем уже Донбассе в будущем будет проблемой именно для нас, об этом тоже надо честно говорить и готовится к этому. Кто там будет жить, кто ходить в школу и развивать этот непростой регион? А максимально эффективный показатель по потерям для большинства наблюдающих всё-таки кадровая армия Рашки, россгвардия, фсбшники и прочий мусор типа кадыровцев
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09.09.2022 13:23 Ответить
Оті "гражданє" ніколи не були українцями. Колись їх заселили в хати після Голодомору, іншим кацапам після тюрми дали "путьовку в жізнь" (на шахту). От виросло покоління криміналізованих люмпенів...
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09.09.2022 13:46 Ответить
ще при царях російської імперії каторжан туди засилали - розбійників, грабіжників - такого плану народець..ото й повиростало
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09.09.2022 14:15 Ответить
одурманєни? )) Розстріляти на *** всіх цих зрадників, вони вже давно свинособаки і сами захотіли "асвабадителєй" покликати. Так, що, наші правильно все рахують, то кацапи, а не Українці.
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09.09.2022 13:47 Ответить
Під час ІІ Світової війни значну частину Вермахту становили гіві - добровільні помічники, набрані на окупованих територіях і серед військовополонених. У 6-й армії Паулюса, що штурмувала Сталінград, вони становили, за різними оцінками, від 29 до 35% і були ДУЖЕ мотивовані, бо у полон не хотіли. Щось таке й зараз. До того ж ці дамбасянє воюють вже 8 років і чомусь таки навчилися.
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09.09.2022 13:48 Ответить
Вони стріляють по нашим громадянам-як по військовим, так і по цивільним. Свідомо натискають спусковий гачок чи органи управління іншою зброєю у наш бік. А отже-є нашими ворогами. Тому-правильно враховувати їх у сумарних втратах орків.
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09.09.2022 14:08 Ответить
Два фермера-ковбоя несутся в скоростном поезде и видят за окном большой табун лошадей...первый говорит второму... какой хороший табун из 252 лошадей! второй открыл рот от удивления и отвечает первому... я владелец этого табуна... но как Вы на ходу сумели так правильно подсчитать??? на что первый ответил - а что там сложного... пересчитал копыта и разделил на четыре... а Вы по головам... по головам...
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09.09.2022 13:24 Ответить
Я б трохи підтюнив цей анекдот. Мовляв, ідуть в потязі ковбой-фермер та коваль. Тож в цінці коваль скаже "підрахував підкови на їх копитах, та поділив на 4"
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09.09.2022 13:51 Ответить
Ще б пак. Сам Пу похвалив вояк 1 і 2 АК РФ: "ваюют лудше, чєм професі-анальниє ваєнниє".
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09.09.2022 13:38 Ответить
Власовці теж у кінці війни воювали настирніше, ніж німці Бо знали, що їх у полон наші не брали Та й союзники з ними не церемонилися - власовці складали основу зенітних полків, що обороняли Німеччину і на їх совісті - більша частина збитих літаків союзників Крім того - артилерійські полки, озброєні радянськими артсистемами і укомплектовані "власівцями", стояли в першій лінії оборони "Атлантичного валу" на Ла-Манші
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09.09.2022 14:40 Ответить
Ну звісно, зрадникам нема куди діватися.
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09.09.2022 14:44 Ответить
Люди які вижили зимою 43-44рр розказували про злодіяння власовців в Хмельницькій області під час втечі на захід.Ті падлюки ще німцям фору давали в жорстокості і саизму.
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09.09.2022 16:49 Ответить
Він зазначив, що в Росії починає виявлятися проблема з людським ресурсом, яка виходить у публічний простір. Це, напевне так і я можу в це повірити, але в наших колишніх громадян не зникає бажання воювати проти батьківщини на боці окупантів, як би там їх не вбивали, та ким би їх не вважали їхні хазяї - гарматним м'ясом, витратним матеріалом тощо..., ці недогромадяни радісно готові померти за "господина", він же їх годує..., їм, таким потворам, ніколи не стати вільними, це раби назавжди...і вбивати їх також треба, як і рахувати...
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09.09.2022 13:55 Ответить
-Дава, вставай, тебя убили!
-Та, ты, шо! Насмерть?(с)
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09.09.2022 14:09 Ответить
"ЛДНР" - це тварини, тому созюники їх не рахують
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09.09.2022 14:09 Ответить
Американці паспорти перевіряють? Як на мене - пофіг чий паспорт в того, хто прийшов на нашу землю вбивати..

якщо раїся накупить техніки імпортозамєщенной й найме якихось сірійців, а самі перестануть лізти - їх не рахувати? по логиці в нас тоді війна з рф скінчиться??
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09.09.2022 14:21 Ответить
именно так, я это говорил всем... наши считают всех вражин, а союзники и даже российские оппозиционеры только российских регуляров. Сепаров не считают за людей. Даже больше скажу, сильно сомневаюсь, чтобы считали наёмников из вагнера-лиги, хоть бы даже и российских граждан, они тоже не учтёнка.
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09.09.2022 14:29 Ответить
а вагныр, росгадов и прочих собровцев куда считают?
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09.09.2022 15:57 Ответить
Коли хтось пояснить союзникам та їх ЗМІ, що ніяких навіть невизнаних лднр не існує?
Є намальовані путіним фейкові утворення, що принципово не можуть мати ніяких реальних інституцій, на кшталт армії, уряду і т.п. Ніякий "народ донбасу" ніколи цього не створював, а "референдум" 14 року про їх заснування за наказом з москви був абсолютно брехливим дійством.
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09.09.2022 17:11 Ответить
 
 