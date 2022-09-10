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Танковый тральщик ВСУ протаранил российский БМП. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинцы расстреляли захватчиков кинжальным огнем с расстояния 10-15 метров.
Об этом сообщил в фейсбуке защитник Украины Богдан Вежа, передает Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что раньше и сам не верил историям о танковых таранах.
"Сегодня был участником тарана танковым тральщиком БМП противника. Беха выведена из строя, десант расстрелян кинжальным огнем с 10-15 метров. Без потерь с нашей стороны", - написал Вежа.
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+64 Зайда
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+46 Яр Холодний
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+44 Леонид Тищенко 711eae6c
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"не паполнілі плємєнной фонд... аяйяй"
малось на увазі + АШ ))))))
дивився їхнє відео - вони 70 відсотків часу розказують що контрнаступ це їхня зброя і розказують яка.
як на мене 70 відсотків часу треба розказувати хто з тієї зброї стріляє.
Смотришь его и не верится,что его сняли амеры.
Голливуд не обойдет тему войны в Украине-это однозначно.