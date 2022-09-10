Танковый тральщик ВСУ протаранил российский БМП. ФОТО

Украинцы расстреляли захватчиков кинжальным огнем с расстояния 10-15 метров.

Об этом сообщил в фейсбуке защитник Украины Богдан Вежа, передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что раньше и сам не верил историям о танковых таранах.

"Сегодня был участником тарана танковым тральщиком БМП противника. Беха выведена из строя, десант расстрелян кинжальным огнем с 10-15 метров. Без потерь с нашей стороны", - написал Вежа.

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