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Танковый тральщик ВСУ протаранил российский БМП. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы расстреляли захватчиков кинжальным огнем с расстояния 10-15 метров.

Об этом сообщил в фейсбуке защитник Украины Богдан Вежа, передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что раньше и сам не верил историям о танковых таранах.

"Сегодня был участником тарана танковым тральщиком БМП противника. Беха выведена из строя, десант расстрелян кинжальным огнем с 10-15 метров. Без потерь с нашей стороны", - написал Вежа.

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Танковый тральщик ВСУ протаранил российский БМП 01
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Топ комментарии
+64
їбаш рашистську гадину!
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10.09.2022 09:49
+46
Так нічого дивного - товстобронна "залізяка" проти "відра жерстяного"
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10.09.2022 09:49
+44
Як кажуть наші хлопці на фронті :" передай нашим шо їбашим " 👍🇺🇦
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10.09.2022 09:53
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їбаш рашистську гадину!
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10.09.2022 09:49 Ответить
Так нічого дивного - товстобронна "залізяка" проти "відра жерстяного"
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10.09.2022 09:49 Ответить
Як кажуть наші хлопці на фронті :" передай нашим шо їбашим " 👍🇺🇦
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10.09.2022 09:53 Ответить
Лапатная бмп-всьо...
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10.09.2022 09:53 Ответить
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10.09.2022 09:59 Ответить
Ну, и где здесь "плохой" и где - "хороший"? Красный - "хороший"? Надо прежде чем постить что-то немного подумать..
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10.09.2022 10:04 Ответить
Вроде да. Подумал. Звыняйте, если шо не так....
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10.09.2022 10:36 Ответить
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10.09.2022 10:38 Ответить
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10.09.2022 10:55 Ответить
Ворог визначається за мовою окупанта.
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10.09.2022 12:06 Ответить
И как всегда ни одного гаишника рядом,и БМП было без страховки.
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10.09.2022 10:05 Ответить
Зараз набіжать плакальщики,
"не паполнілі плємєнной фонд... аяйяй"
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10.09.2022 10:10 Ответить
Ї
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10.09.2022 10:19 Ответить
Б
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10.09.2022 10:28 Ответить
И русню!
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10.09.2022 13:17 Ответить
це дуже коротко))))))) але зміст той же)))))
малось на увазі + АШ ))))))
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10.09.2022 13:20 Ответить
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10.09.2022 10:29 Ответить
а де власне те бмп?
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10.09.2022 10:28 Ответить
На гусеницы намотался.
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10.09.2022 14:25 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
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10.09.2022 10:31 Ответить
Так 64-ка или 72-ка устанвленным траллом протаранила БМП.
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10.09.2022 10:34 Ответить
Ї р!!
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10.09.2022 10:46 Ответить
Файна картинка🤔 Але, для повноти картинки, як фінал-апофеоз не завадило б додати звисаючі гирляндами кацапські кишки на катках протимінного трала 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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10.09.2022 12:07 Ответить
Голівуд може тепер на реальних подіях цієї війни купу крутезних фільмів познімати..............
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10.09.2022 12:33 Ответить
невигідно їм. у них герої американці а тут якісь українці з середньовічними карамультуками дрючать другу армію світу.

дивився їхнє відео - вони 70 відсотків часу розказують що контрнаступ це їхня зброя і розказують яка.

як на мене 70 відсотків часу треба розказувати хто з тієї зброї стріляє.
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10.09.2022 14:18 Ответить
Вспоминайте фильм К-19
Смотришь его и не верится,что его сняли амеры.
Голливуд не обойдет тему войны в Украине-это однозначно.
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10.09.2022 14:52 Ответить
Уверен что в Голливуде уже с весны внимательно курит ролики из войны в Украине. Там теперь придётся здорово напрячся, чтобы сделать всё как в реале. Иначе зрители, кто сами тех роликов видели в YouTube и телеграме, станет роптать сто им впаривает фейк.
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10.09.2022 14:24 Ответить
Хлопці, не встигаю поїсти - такі гарні новини ідуть, не можу від екрана відлучитись! Слава ЗСУ!
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10.09.2022 13:33 Ответить
 
 