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Танковий тральщик ЗСУ протаранив російський БМП. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українці розстріляли загарбників кинжальним вогнем з відстані 10-15 метрів.
Про це повідомив у фейсбуці захисник України Богдан Вежа, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначає, що раніше і сам не вірив історіям про танкові тарани.
"Сьогодні був учасником тарану танковим тральщиком БМП противника. Беха виведена з ладу, десант розстріляний кинжальним вогнем з 10-15 метрів. Без втрат з нашого боку", - написав Вежа.
Топ коментарі
+64 Зайда
показати весь коментар10.09.2022 09:49
+46 Яр Холодний
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+44 Леонид Тищенко 711eae6c
показати весь коментар10.09.2022 09:53
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"не паполнілі плємєнной фонд... аяйяй"
малось на увазі + АШ ))))))
дивився їхнє відео - вони 70 відсотків часу розказують що контрнаступ це їхня зброя і розказують яка.
як на мене 70 відсотків часу треба розказувати хто з тієї зброї стріляє.
Смотришь его и не верится,что его сняли амеры.
Голливуд не обойдет тему войны в Украине-это однозначно.