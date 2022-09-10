УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15805 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
67 581 37
війна (56581) ЗСУ (5726)

Танковий тральщик ЗСУ протаранив російський БМП. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці розстріляли загарбників кинжальним вогнем з відстані 10-15 метрів.

Про це повідомив у фейсбуці захисник України Богдан Вежа, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що раніше і сам не вірив історіям про танкові тарани.

"Сьогодні був учасником тарану танковим тральщиком БМП противника. Беха виведена з ладу, десант розстріляний кинжальним вогнем з 10-15 метрів. Без втрат з нашого боку", - написав Вежа.

Також читайте: Російські війська під час наступу ЗСУ в районі Ізюма були захоплені зненацька, - британська розвідка

Танковий тральщик ЗСУ протаранив російський БМП 01

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+64
їбаш рашистську гадину!
показати весь коментар
10.09.2022 09:49
+46
Так нічого дивного - товстобронна "залізяка" проти "відра жерстяного"
показати весь коментар
10.09.2022 09:49
+44
Як кажуть наші хлопці на фронті :" передай нашим шо їбашим " 👍🇺🇦
показати весь коментар
10.09.2022 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
їбаш рашистську гадину!
показати весь коментар
10.09.2022 09:49 Відповісти
Так нічого дивного - товстобронна "залізяка" проти "відра жерстяного"
показати весь коментар
10.09.2022 09:49 Відповісти
Як кажуть наші хлопці на фронті :" передай нашим шо їбашим " 👍🇺🇦
показати весь коментар
10.09.2022 09:53 Відповісти
Лапатная бмп-всьо...
показати весь коментар
10.09.2022 09:53 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2022 09:59 Відповісти
Ну, и где здесь "плохой" и где - "хороший"? Красный - "хороший"? Надо прежде чем постить что-то немного подумать..
показати весь коментар
10.09.2022 10:04 Відповісти
Вроде да. Подумал. Звыняйте, если шо не так....
показати весь коментар
10.09.2022 10:36 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2022 10:38 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2022 10:55 Відповісти
Ворог визначається за мовою окупанта.
показати весь коментар
10.09.2022 12:06 Відповісти
И как всегда ни одного гаишника рядом,и БМП было без страховки.
показати весь коментар
10.09.2022 10:05 Відповісти
Зараз набіжать плакальщики,
"не паполнілі плємєнной фонд... аяйяй"
показати весь коментар
10.09.2022 10:10 Відповісти
Ї
показати весь коментар
10.09.2022 10:19 Відповісти
Б
показати весь коментар
10.09.2022 10:28 Відповісти
И русню!
показати весь коментар
10.09.2022 13:17 Відповісти
це дуже коротко))))))) але зміст той же)))))
малось на увазі + АШ ))))))
показати весь коментар
10.09.2022 13:20 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2022 10:29 Відповісти
а де власне те бмп?
показати весь коментар
10.09.2022 10:28 Відповісти
На гусеницы намотался.
показати весь коментар
10.09.2022 14:25 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
показати весь коментар
10.09.2022 10:31 Відповісти
Так 64-ка или 72-ка устанвленным траллом протаранила БМП.
показати весь коментар
10.09.2022 10:34 Відповісти
Ї р!!
показати весь коментар
10.09.2022 10:46 Відповісти
Файна картинка🤔 Але, для повноти картинки, як фінал-апофеоз не завадило б додати звисаючі гирляндами кацапські кишки на катках протимінного трала 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
10.09.2022 12:07 Відповісти
Голівуд може тепер на реальних подіях цієї війни купу крутезних фільмів познімати..............
показати весь коментар
10.09.2022 12:33 Відповісти
невигідно їм. у них герої американці а тут якісь українці з середньовічними карамультуками дрючать другу армію світу.

дивився їхнє відео - вони 70 відсотків часу розказують що контрнаступ це їхня зброя і розказують яка.

як на мене 70 відсотків часу треба розказувати хто з тієї зброї стріляє.
показати весь коментар
10.09.2022 14:18 Відповісти
Вспоминайте фильм К-19
Смотришь его и не верится,что его сняли амеры.
Голливуд не обойдет тему войны в Украине-это однозначно.
показати весь коментар
10.09.2022 14:52 Відповісти
Уверен что в Голливуде уже с весны внимательно курит ролики из войны в Украине. Там теперь придётся здорово напрячся, чтобы сделать всё как в реале. Иначе зрители, кто сами тех роликов видели в YouTube и телеграме, станет роптать сто им впаривает фейк.
показати весь коментар
10.09.2022 14:24 Відповісти
Хлопці, не встигаю поїсти - такі гарні новини ідуть, не можу від екрана відлучитись! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
10.09.2022 13:33 Відповісти
 
 