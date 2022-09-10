Танковий тральщик ЗСУ протаранив російський БМП. ФОТО

Українці розстріляли загарбників кинжальним вогнем з відстані 10-15 метрів.

Про це повідомив у фейсбуці захисник України Богдан Вежа, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що раніше і сам не вірив історіям про танкові тарани.

"Сьогодні був учасником тарану танковим тральщиком БМП противника. Беха виведена з ладу, десант розстріляний кинжальним вогнем з 10-15 метрів. Без втрат з нашого боку", - написав Вежа.

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