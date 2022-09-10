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Испанские вооруженные силы присоединятся к обучению украинских военных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сили,іспанія,збройні

Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Mundo.

"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в сообщении.

Обучение будет проходить в Сарагосе.

Смотрите также: Испания направила Украине новую партию артиллерийских снарядов. ФОТО

Как это уже делает Великобритания на своей территории, министерство обороны Испании, как отмечается, выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.
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Топ комментарии
+17
Слухайте журналісти, ну пишіть правильніше. Не навчають вони наших військових, а показують як їх зброєю і технікою користуватися!!! А от наші військові кого хочеш навчать самі як треба воювати!
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10.09.2022 16:16
+12
Это очень хорошо. По сути,, молодняк сейчас не траву красит, а обучается по стандартам НАТО на современной технике, после чего переходят под командование опытнейших украинских командиров.
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10.09.2022 16:10
+12
ЗимородокЪ @Zimorodok_mult

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10.09.2022 16:27
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Это очень хорошо. По сути,, молодняк сейчас не траву красит, а обучается по стандартам НАТО на современной технике, после чего переходят под командование опытнейших украинских командиров.
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10.09.2022 16:10 Ответить
Скоро українські військові будуть їздити по всьому світу і давати майстер класи, як перемогти другу армію в світі не маючи ні достатньо снарядів, ні ракет, ні авіації
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10.09.2022 16:11 Ответить
Ми ще нікого не перемогли. Без власного власного ВПК ми взагалі не можемо вважатися "армією". Ми майже таліби - дикуни яким дали ******* зброю і якщо ця зброя виходить з ладу нам залишається воювати хіба що сокирами та вилами.
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10.09.2022 16:19 Ответить
Стугни, нептуни, БТР-4. Я не сказав би що " таліби"...
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10.09.2022 16:36 Ответить
І багато ми цим навоювали? Ото ж...
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10.09.2022 16:46 Ответить
Ну крейсер Масква з вами не погодиться...
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10.09.2022 16:48 Ответить
Угу ... 40 калібрів (сумарно) на кацапських лоханках в Чорному морі і зараз націлені на нас...
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10.09.2022 16:58 Ответить
4 місяці тримались на залишках
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10.09.2022 18:29 Ответить
Ну так .Є деякі позитивні моменти. Ех якби не велике кадівництво і оманські договорякі...
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10.09.2022 17:09 Ответить
Свого часу іспанська піхота була найсильнішою на планеті. Не знаю що у них зараз але ж мали залишитись якісь традиції, адже є каста військових і деякі роди займаються військовою справою багато століть.
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10.09.2022 16:15 Ответить
так, капітан Алатрісте воював якраз в іспанській піхоті...
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10.09.2022 16:54 Ответить
Раніше Кортес на чолі загону в 200 чоловік захопив цілий континент і перетворив його на іспанську колонію...
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10.09.2022 17:00 Ответить
Якщо докопатись, то багато з корінних американців померли не від зброї, а від хворіб принесених європейцями
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11.09.2022 07:36 Ответить
Принц Конде не раз заявляв, що козацька піхота - одна з найкращих у світі, й постійно ставив її за приклад своїм воякам. Принц наказав козакам захопити Дюнкерк, 1645 рік.
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10.09.2022 17:05 Ответить
Козаки втратили свою державу Гетьманщину. Іспанці до сьогоднішнього дня мають власну державу. І це дуже вагомий аргумент на користь іспанців...
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10.09.2022 18:35 Ответить
то ше не відомо ,хто кого буде в подальшому вчити
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10.09.2022 16:16 Ответить
💯
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10.09.2022 16:37 Ответить
Слухайте журналісти, ну пишіть правильніше. Не навчають вони наших військових, а показують як їх зброєю і технікою користуватися!!! А от наші військові кого хочеш навчать самі як треба воювати!
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10.09.2022 16:16 Ответить
Це точно. У заголовку пропущено одну-єдину букву "в": "Іспанські збройні сили долучаться до навчання В українських військових".
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10.09.2022 16:20 Ответить
Там різні є військові і з досвідом і без досвіду особливого. Тому багатьом не завадить пройти навчання як базове, для новоприбулих, так і по роботі зі складною технікою, для досвідчених і т.п. І навчання за стандартами НАТО передбачає інший підхід до ведення війни - "солдатозберігаючий", проведення високоефективних інтелекутальних операцій злагодженими мобільними групами, як зараз це і роблять.
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10.09.2022 17:27 Ответить
❗Армия РФ установила мировой рекорд по бегу на марафонские дистанции
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10.09.2022 16:21 Ответить
ЗимородокЪ @Zimorodok_mult

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10.09.2022 16:27 Ответить
три вZaдніки апопокаліпсису))
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10.09.2022 17:30 Ответить
Кожний хоче вписати свою країну в число тих, хто долучився до ******** кацапським виродкам
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10.09.2022 16:31 Ответить
У мене также враження, що ось ці всі приєднання європейських країн до програми підготування українських військових історія якраз навпаки - це українські військові навчають європейських...
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10.09.2022 16:33 Ответить
думаю не тільки ми будемо навчатися але й вони в нас..... не кожна країна здатна рвати на лоскути другу армію світу.....
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10.09.2022 16:35 Ответить
к победителю присоединяться легко и просто
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10.09.2022 17:01 Ответить
Іспанці діють за принципом Труффальдіно з Бергамо - «а я за тєх, кто побєждаєт!»
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10.09.2022 18:50 Ответить
Навчають?
Ось цікава стаття , яку публікував Цензор ще пару років тому...

Капитан Иван Федоренко: "Когда мы приехали в Германию на учения, нас не посчитали достойным партнером, но когда мы захватили штаб разведбатальона, нас зауважали"

Десантник 95-ой десантно-штурмовой бригады во время международных учений в Германии возглавлял роту, которая дважды брала в плен офицеров со всеми картами, чем практически останавливала ход учений.

Источник: https://censor.net/ru/r3102368
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10.09.2022 19:48 Ответить
Интересно, как сейчас испанские фанаты относятся к Зозуле и услышал ли он извинения в свой адрес?
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10.09.2022 22:32 Ответить
 
 