Іспанські збройні сили долучаться до навчання українських військових
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Іспанська армія долучиться до процесу навчання українських військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Mundo.
"Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни" - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що навчання відбуватиметься у Сарагосі.
Як це вже робить Велика Британія на своїй території, міністерство оборони Іспанії, як зазначається, виконує одне із зобов’язань, взятих перед урядом Володимира Зеленського, і запрошуватиме українських військових на навчання перед військовим розгортанням.
Топ коментарі
+17 Чиста Пречиста
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Будь ласка, зачекайте...
Ось цікава стаття , яку публікував Цензор ще пару років тому...
Капитан Иван Федоренко: "Когда мы приехали в Германию на учения, нас не посчитали достойным партнером, но когда мы захватили штаб разведбатальона, нас зауважали"
Десантник 95-ой десантно-штурмовой бригады во время международных учений в Германии возглавлял роту, которая дважды брала в плен офицеров со всеми картами, чем практически останавливала ход учений.
Источник: https://censor.net/ru/r3102368