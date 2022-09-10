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Іспанські збройні сили долучаться до навчання українських військових

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сили,іспанія,збройні

Іспанська армія долучиться до процесу навчання українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Mundo.

"Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни" - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що навчання відбуватиметься у Сарагосі.

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Як це вже робить Велика Британія на своїй території, міністерство оборони Іспанії, як зазначається, виконує одне із зобов’язань, взятих перед урядом Володимира Зеленського, і запрошуватиме українських військових на навчання перед військовим розгортанням.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
Слухайте журналісти, ну пишіть правильніше. Не навчають вони наших військових, а показують як їх зброєю і технікою користуватися!!! А от наші військові кого хочеш навчать самі як треба воювати!
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10.09.2022 16:16
+12
Это очень хорошо. По сути,, молодняк сейчас не траву красит, а обучается по стандартам НАТО на современной технике, после чего переходят под командование опытнейших украинских командиров.
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10.09.2022 16:10
+12
ЗимородокЪ @Zimorodok_mult

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10.09.2022 16:27
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Это очень хорошо. По сути,, молодняк сейчас не траву красит, а обучается по стандартам НАТО на современной технике, после чего переходят под командование опытнейших украинских командиров.
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10.09.2022 16:10 Відповісти
Скоро українські військові будуть їздити по всьому світу і давати майстер класи, як перемогти другу армію в світі не маючи ні достатньо снарядів, ні ракет, ні авіації
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10.09.2022 16:11 Відповісти
Ми ще нікого не перемогли. Без власного власного ВПК ми взагалі не можемо вважатися "армією". Ми майже таліби - дикуни яким дали ******* зброю і якщо ця зброя виходить з ладу нам залишається воювати хіба що сокирами та вилами.
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10.09.2022 16:19 Відповісти
Стугни, нептуни, БТР-4. Я не сказав би що " таліби"...
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10.09.2022 16:36 Відповісти
І багато ми цим навоювали? Ото ж...
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10.09.2022 16:46 Відповісти
Ну крейсер Масква з вами не погодиться...
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10.09.2022 16:48 Відповісти
Угу ... 40 калібрів (сумарно) на кацапських лоханках в Чорному морі і зараз націлені на нас...
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10.09.2022 16:58 Відповісти
4 місяці тримались на залишках
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10.09.2022 18:29 Відповісти
Ну так .Є деякі позитивні моменти. Ех якби не велике кадівництво і оманські договорякі...
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10.09.2022 17:09 Відповісти
Свого часу іспанська піхота була найсильнішою на планеті. Не знаю що у них зараз але ж мали залишитись якісь традиції, адже є каста військових і деякі роди займаються військовою справою багато століть.
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10.09.2022 16:15 Відповісти
так, капітан Алатрісте воював якраз в іспанській піхоті...
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10.09.2022 16:54 Відповісти
Раніше Кортес на чолі загону в 200 чоловік захопив цілий континент і перетворив його на іспанську колонію...
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10.09.2022 17:00 Відповісти
Якщо докопатись, то багато з корінних американців померли не від зброї, а від хворіб принесених європейцями
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11.09.2022 07:36 Відповісти
Принц Конде не раз заявляв, що козацька піхота - одна з найкращих у світі, й постійно ставив її за приклад своїм воякам. Принц наказав козакам захопити Дюнкерк, 1645 рік.
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10.09.2022 17:05 Відповісти
Козаки втратили свою державу Гетьманщину. Іспанці до сьогоднішнього дня мають власну державу. І це дуже вагомий аргумент на користь іспанців...
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10.09.2022 18:35 Відповісти
то ше не відомо ,хто кого буде в подальшому вчити
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10.09.2022 16:16 Відповісти
💯
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10.09.2022 16:37 Відповісти
Слухайте журналісти, ну пишіть правильніше. Не навчають вони наших військових, а показують як їх зброєю і технікою користуватися!!! А от наші військові кого хочеш навчать самі як треба воювати!
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10.09.2022 16:16 Відповісти
Це точно. У заголовку пропущено одну-єдину букву "в": "Іспанські збройні сили долучаться до навчання В українських військових".
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10.09.2022 16:20 Відповісти
Там різні є військові і з досвідом і без досвіду особливого. Тому багатьом не завадить пройти навчання як базове, для новоприбулих, так і по роботі зі складною технікою, для досвідчених і т.п. І навчання за стандартами НАТО передбачає інший підхід до ведення війни - "солдатозберігаючий", проведення високоефективних інтелекутальних операцій злагодженими мобільними групами, як зараз це і роблять.
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10.09.2022 17:27 Відповісти
❗Армия РФ установила мировой рекорд по бегу на марафонские дистанции
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10.09.2022 16:21 Відповісти
ЗимородокЪ @Zimorodok_mult

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10.09.2022 16:27 Відповісти
три вZaдніки апопокаліпсису))
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10.09.2022 17:30 Відповісти
Кожний хоче вписати свою країну в число тих, хто долучився до ******** кацапським виродкам
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10.09.2022 16:31 Відповісти
У мене также враження, що ось ці всі приєднання європейських країн до програми підготування українських військових історія якраз навпаки - це українські військові навчають європейських...
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10.09.2022 16:33 Відповісти
думаю не тільки ми будемо навчатися але й вони в нас..... не кожна країна здатна рвати на лоскути другу армію світу.....
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10.09.2022 16:35 Відповісти
к победителю присоединяться легко и просто
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10.09.2022 17:01 Відповісти
Іспанці діють за принципом Труффальдіно з Бергамо - «а я за тєх, кто побєждаєт!»
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10.09.2022 18:50 Відповісти
Навчають?
Ось цікава стаття , яку публікував Цензор ще пару років тому...

Капитан Иван Федоренко: "Когда мы приехали в Германию на учения, нас не посчитали достойным партнером, но когда мы захватили штаб разведбатальона, нас зауважали"

Десантник 95-ой десантно-штурмовой бригады во время международных учений в Германии возглавлял роту, которая дважды брала в плен офицеров со всеми картами, чем практически останавливала ход учений.

Источник: https://censor.net/ru/r3102368
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10.09.2022 19:48 Відповісти
Интересно, как сейчас испанские фанаты относятся к Зозуле и услышал ли он извинения в свой адрес?
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10.09.2022 22:32 Відповісти
 
 